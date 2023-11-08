Тарасова о Загитовой на матче «Локо»: «Не думаю, что клуб может увеличить аудиторию за счет этого. Какая невозможная глупость!»
Татьяна Тарасова оценила приглашение Алины Загитовой на матч «Локомотива».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию пришла на матч «Локомотив» – «Рубин» в Фонбет Кубке России (3:0). Перед игрой она провела автограф-сессию в музее московской команды.
– «Локомотив» пригласил Алина Загитову на автограф-сессию перед матчем со «Рубином».
– Какая разница? Чего обсуждать, кто и кого в гости пригласил? Почему футбольный клуб не может пригласить известную фигуристку к себе на матч? Почему это должно обсуждаться? Это ваше дело? Если она пойдет, значит, это полезно.
Не думаю, что «Локомотив» может увеличить аудиторию за счет приглашения Загитовой на матч. Какая невозможная глупость! Аудиторию надо увеличивать за счет продажи билетов, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
А вообще самый кринж ситуации - это спрашивать ТАТ про футбол, А самой ТАТ ещё и рассуждать на эту тему.
Почему мы не вилим таких новостей от Мишина? Москвиной? Почему эти уважаемые люди заняты работой, а ТАТ постоянно на телефоне висит?
Но. Если бы мне предложили сходить на два разных матча, то естественно я выберу тот, где будет присутствовать Алина. Про футбольные клубы я не знаю ровным счётом ничего и никаких симпатий не имею, поэтому команды тут и не важны. А таким образом я познакомлюсь с Локомотивом и Рубином
" Карты , деньги , два ствола "
что тот чел, который реально способствовал старту блестящей карьеры тутберидзе - нынешний през локо,
именно он определил этери в хрустальный!
а зная, что самая большая молодёжная аудитория футбольных болельщиц именно у локо,
то не такая уж и тяжёлая повинность для хрустальных звёзд,
отплатить поддержкой юрия нагорных и за свои карьеры...
на железной дороге - всё должно быть железно!)