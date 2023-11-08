Тарасова о Загитовой на матче «Локо»: «Не думаю, что клуб может увеличить аудиторию за счет этого. Какая невозможная глупость!»

Татьяна Тарасова оценила приглашение Алины Загитовой на матч «Локомотива».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию пришла на матч «Локомотив» – «Рубин» в Фонбет Кубке России (3:0). Перед игрой она провела автограф-сессию в музее московской команды.

– «Локомотив» пригласил на автограф-сессию перед матчем со «Рубином».

– Какая разница? Чего обсуждать, кто и кого в гости пригласил? Почему футбольный клуб не может пригласить известную фигуристку к себе на матч? Почему это должно обсуждаться? Это ваше дело? Если она пойдет, значит, это полезно.

Не думаю, что « » может увеличить аудиторию за счет приглашения Загитовой на матч. Какая невозможная глупость! Аудиторию надо увеличивать за счет продажи билетов, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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