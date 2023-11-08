Тарасова о Загитовой на матче «Локо»: «Не думаю, что клуб может увеличить аудиторию за счет этого. Какая невозможная глупость!»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Татьяна Тарасова болельщики Алина Загитова Футбол

Татьяна Тарасова оценила приглашение Алины Загитовой на матч «Локомотива».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию пришла на матч «Локомотив» – «Рубин» в Фонбет Кубке России (3:0). Перед игрой она провела автограф-сессию в музее московской команды.

– «Локомотив» пригласил Алина Загитову на автограф-сессию перед матчем со «Рубином».

– Какая разница? Чего обсуждать, кто и кого в гости пригласил? Почему футбольный клуб не может пригласить известную фигуристку к себе на матч? Почему это должно обсуждаться? Это ваше дело? Если она пойдет, значит, это полезно.

Не думаю, что «Локомотив» может увеличить аудиторию за счет приглашения Загитовой на матч. Какая невозможная глупость! Аудиторию надо увеличивать за счет продажи билетов, – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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40 комментариев

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Марк Терентьев
К чему это? Алина неделю назад ходила на этот матч. Уже успела слетать в Челябинск и Самару с шоу и вернулась в Москву. Спортс,совсем нет новостей? Так-то этап в Казани в разгаре,юниоры уже катаются.
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Андоррский почтальон
Футбольные болельщики, конечно же, не пойдут на стадион ради Загитовой. Но есть такое понятие, как медийность. Такие личности, как Загитова, поднимают медийность клуба, а через медийность опосредованно увеличивается популярность и, соответственно, посещаемость.
+24
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Гамарджоба Генацвале
Как-будто кто-то это обсуждает. Всем плевать на это. Новость ни о чем просто.
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ice_victory
Кто опять дал телефон бабушке?
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Benjamin
К чему у бабули это спросили вообще?
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Люблю выпить
дайте бабке таблетки
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Доктор Верховцев
Тебя не позвали, вот ты и бесишься.
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Charliz
Ответ Андоррский почтальон
Футбольные болельщики, конечно же, не пойдут на стадион ради Загитовой. Но есть такое понятие, как медийность. Такие личности, как Загитова, поднимают медийность клуба, а через медийность опосредованно увеличивается популярность и, соответственно, посещаемость.
Казалось бы все логично и лежит на поверхности). Но, нет) надо все равно объяснять)
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ЛисаАлиса78
Не Тарасова ли говорила, что фигурное катание в России популярнее футбола?

А вообще самый кринж ситуации - это спрашивать ТАТ про футбол, А самой ТАТ ещё и рассуждать на эту тему.

Почему мы не вилим таких новостей от Мишина? Москвиной? Почему эти уважаемые люди заняты работой, а ТАТ постоянно на телефоне висит?
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Маргарита В Сафронова
Увеличит не увеличит, а говорят об этом все, включая Тарасову. Так что разговоров об этом матче уже стпло бодьше, значит и интереса, т.е. заинтнересованной аудитории. Факт)))
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Такие дела
Ответ Vladimir Arutin
Не понимаю , почему она болела за Локомотив а не за Рубин?
Кто платит за того и болеет
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Nik Yeremich
чтобы ради Загитовой прийти на матч Локо нужно литрами ледниковый период смотреть
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ЛисаАлиса78
Хз, я не люблю футбол и вряд ли бы купила билет на матч, даже если Загитова проводит там автограф-сессию.

Но. Если бы мне предложили сходить на два разных матча, то естественно я выберу тот, где будет присутствовать Алина. Про футбольные клубы я не знаю ровным счётом ничего и никаких симпатий не имею, поэтому команды тут и не важны. А таким образом я познакомлюсь с Локомотивом и Рубином
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Lapo Elkann
Ответ icaruz
Вы не понимаете что такое контракт, и контрактные обязательства Загитовой перед Фонбет?
Контракт контрактом , но татарам ее понять, будет трудно.
" Карты , деньги , два ствола "
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MARG-la
Ответ Nik Yeremich
чтобы ради Загитовой прийти на матч Локо нужно литрами ледниковый период смотреть
Футбол и ЛП - слишком для разных аудиторий предназначены. Не бьётся от слова совсем.
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Yulia333
Спортс, не спите, там мама Лены Костылевой выложила на страничке вк продолжение истории, там Ух 🔥
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Arzu0203
Опять ерунду от Родниной решили прикрыть новостью о Загитовой, ну, а о ком же ещё написать в противовес высказываниям Константиновны
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vincere
Безызбежная глупость!
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arisstopane
из вью этери слуцкому можно узнать,
что тот чел, который реально способствовал старту блестящей карьеры тутберидзе - нынешний през локо,
именно он определил этери в хрустальный!
а зная, что самая большая молодёжная аудитория футбольных болельщиц именно у локо,
то не такая уж и тяжёлая повинность для хрустальных звёзд,
отплатить поддержкой юрия нагорных и за свои карьеры...
на железной дороге - всё должно быть железно!)
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Lana-shu
Кто вообще додумался спросить это у тат? Тем более это было неделю назад.
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Dr. Heisenberg
Тарасиха уже любой вопрос воспринимает как личное оскорбление. Всюду видит провокацию, начинает брызгать слюной, кричать про "не ваше дело".
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Ирина Петрова
Ответ Люблю выпить
дайте бабке таблетки
Какой у вас говорящий ник
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kutavlik
Крутись, пока молодая, все правильно: тут копеечка, там две!!!!!
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плюшевая Ракета
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Ответ Андоррский почтальон
Футбольные болельщики, конечно же, не пойдут на стадион ради Загитовой. Но есть такое понятие, как медийность. Такие личности, как Загитова, поднимают медийность клуба, а через медийность опосредованно увеличивается популярность и, соответственно, посещаемость.
Какая медийностт клуба, Загитова будет брать интервью у футболистов в раздевалке?
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Ритт
Ответ ta-tosha
У меня сосед - какой то крутой британский фигурист, с девочкой катается я так понимаю, часто вижу их вместе в форме сборной ГБ. Фамилию не знаю, зовут его Льюис. Так вот, его даже на улице никто не узнает, никаких фанатов слава богу в районе не ошивается. Представляю, он пошел бы на футбол, на Арсенал или Челси - вот бы популярность клуба поднял, до небес прямо :)))))))) А на Тотенхэме его бы 500% еще бы и отмудохали
самый крутой британский фигурист сейчас Льюис Гибсон. Он вообще то в Канаде тренируется и живет там постоянно.
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