«Локомотив» хочет арендовать Миранчука зимой. Приоритет Алексея – остаться в Европе («РБ Спорт»)

Теги Локомотив Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Футбол

«Локомотив» хочет арендовать Алексея Миранчука зимой.

По информации «РБ Спорт», «Локомотив» не отказался от идеи вернуть хавбека «Аталанты». Московский клуб рассчитывает арендовать Миранчука в зимнее трансферное окно. Однако приоритет для самого футболиста – остаться в Европе.

Миранчук – воспитанник «Локомотива». В сентябре 2020 года полузащитник перешел в «Аталанту», но получает в команде мало игрового времени. В этом сезоне он поучаствовал лишь в 3 матчах Серии А и одной игре в Лиге Европы.

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34 комментария

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Андрей Новиков
Конечно очень хочется снова увидеть Лёху в футболке Локо, но ему будет гораздо лучше перейти в условный Торино.
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+40
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2vdhrvmmzf
Итог - трансфер в зенит
+37
-11
+26
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Алексей Ненахов
Ответ 2vdhrvmmzf
Итог - трансфер в зенит
Соревноваться с Марио по забегам с лавки ?
+24
-2
+22
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Фут.Боль
Если выбор сидеть на лавке в Аталанте или поиграть полгода в аренде, то лучше выбрать Локо. Гасперини шансов ему не даёт.
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+9
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Faust Doc
Ответ luu
И уходить смысла не было, мог стать легендой клуба, а стал лавочником в середняке, и не надо рассказывать про игры против Интеров и Ювентусов
У него было право попробовать и он молодец что это сделал
+9
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giant
Когда ещё не читал интервью Аршавина
+2
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VanyaVanya063
Ну тут либо переходить в европейский клуб где он будет нужен тренеру либо Локо)
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Dragon10
Хоть пытается зацепиться, а не сдался сразу. При достаточном игровом времени может и форму наберёт в аренде. Рановато списывать ещё
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NIK7478
Если хочет играть, а не сидеть на скамейке, то выбор очевиден.
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Nikolius Helsing
Нужно вернуться. Ведь сидя на скамейке теряется игровая практика, становились деревянным. Европе тренеры любят когда футболист ногами работает и головой.
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Иван Иванов
Пора домой Льеша.
Сьездишь в отпуск в Европу в чем проблема.
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Футбол, хоккей итд
Миранчук однозначно адаптировался в Серии А, просто Гаспар палки в колёса вставляет. Надеюсь в ЗТО, уйдёт в аренду в другой итальянский клуб.
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Иван Алейников
Ответ Андрей Новиков
Конечно очень хочется снова увидеть Лёху в футболке Локо, но ему будет гораздо лучше перейти в условный Торино.
Или Эмполи. На данный момент, к сожалению, только так
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Иван Алейников
Ответ Алексей Ненахов
Соревноваться с Марио по забегам с лавки ?
Марио на банке? Думал, хотя б на замену
0
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