«Локомотив» хочет арендовать Алексея Миранчука зимой.

По информации «РБ Спорт», «Локомотив» не отказался от идеи вернуть хавбека «Аталанты». Московский клуб рассчитывает арендовать Миранчука в зимнее трансферное окно. Однако приоритет для самого футболиста – остаться в Европе.

Миранчук – воспитанник «Локомотива». В сентябре 2020 года полузащитник перешел в «Аталанту», но получает в команде мало игрового времени. В этом сезоне он поучаствовал лишь в 3 матчах Серии А и одной игре в Лиге Европы.

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