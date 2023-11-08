Дмитрий Булыкин: «Для Миранчука возвращение в «Локо» – один из худших вариантов. Из РПЛ будет сложно уехать во второй раз, уровень футбола невысокий»

Дмитрий Булыкин оценил возможное возвращение Алексея Миранчука в «Локомотив».

«Возвращение Миранчука в «Локомотив» может пойти как в плюс, так и в большой минус для всех. Тут шансы примерно одинаковые.

Алексею этой зимой сто процентов нужно уезжать из Италии. Столько сидеть на замене категорически нельзя. Это идет ему во вред. Отсутствие игрового времени может вызывать депрессию.

Будет классно, если он приедет в свой родной клуб и вновь заиграет здесь. В «Локомотиве» сможет быстро вернуть игровой тонус и выйти на пик своей формы.

Конечно же, возвращение в Россию для Миранчука один из худших вариантов. Отсюда будет сложно уехать во второй раз. Сейчас мало людей, которые следят за РПЛ, уровень футбола невысокий.

Но если в Европе не осталось никаких вариантов, то нужно возвращаться в «Локомотив», – сказал бывший футболист сборной России.

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