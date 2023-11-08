Защита обжаловала арест Бугаева по делу о наркотиках и просит поместить его под домашний арест. Адвокат экс-игрока сборной России готовит иск и обращение в СК

Защита обжаловала арест Алексея Бугаева по делу о наркотиках.

Решение суда в Краснодаре об аресте экс-футболиста сборной России обжаловано, сообщила его адвокат Екатерина Макличенко.

Прикубанский районный суд Краснодара арестовал Бугаева на семь суток за неповиновение полицейским, которые заподозрили его в обороте наркотиков.

Краснодарское МВД утверждает, что у 42-летнего москвича в кармане нашли сверток с 500 граммами мефедрона, которые тот взял из тайника, чтобы сбыть в Сочи. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к сбыту и транспортировке наркотиков в особо крупном размере), Бугаев помещен под стражу до конца года.



«Мы подали жалобу через ГАС РФ «Правосудие». Безусловно, в сроки, которые были указаны в законодательстве, это трое суток. Мы на третьи сутки подали жалобу.

Мы просим не под стражу его помещать, а под более мягкое пресечение, под домашний арест, поскольку для того, чтобы разобраться, нам нужно, разумеется, время.

Находясь под стражей, под самой строгой мерой, он будет, конечно же, терпеть большие моральные страдания», – сказала Макличенко.

Адвокат добавила, что считает дело фальсифицированным, поэтому с подзащитным готовит гражданский иск и обращение в Следственный комитет. Ранее Макличенко заявляла, что полицейские якобы сфальсифицировали улики и требовали у Бугаева взятку в размере 3 млн рублей.

Бугаев под арестом до 31 декабря. Адвокат уверена, что бывшего игрока сборной подставляют

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