Загитова в футболке «Локомотива» пришла на его игру с «Рубином». Перед матчем Алина раздала автографы в клубном музее

Алина Загитова пришла на матч «Локомотив» – «Рубин» в Фонбет Кубке России.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию перед игрой провела автограф-сессию в музее московской команды.

Затем Загитова отправилась на матч и следила за его ходом в футболке железнодорожников.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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Загитова придет на игру «Локо» с «Рубином»: «Нравится посещать футбольные матчи. В чаше стадиона все пылают любовью к игре – это находит отклик внутри меня»

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