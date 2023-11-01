Загитова в футболке «Локомотива» пришла на его игру с «Рубином». Перед матчем Алина раздала автографы в клубном музее

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России женское катание Алина Загитова стиль Футбол

Алина Загитова пришла на матч «Локомотив» – «Рубин» в Фонбет Кубке России.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию перед игрой провела автограф-сессию в музее московской команды.

Затем Загитова отправилась на матч и следила за его ходом в футболке железнодорожников.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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12 комментариев

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Mechel**
А чего не в образе эскортницы?
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Вячеслав Лобачев
ох уж эти медиагости,кто надевает футболку клуба ,при этом не зная даже актуального состава
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Ярик01
Ротенберг важнее кровных связей с татарами)
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Михон Мясной
Интересно, она поняла, почему на эмблеме "Локомотива" изображён тепловоз или всё-таки нет?))
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Ливия
Роттенберг важнее ФК Казани?))
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Антон Фалафель
За деньги любой костюм наденет.
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Стахович
Лучше без футболки
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RAMIK
Очень повзрослела. Но на сайте всё ещё думают что ей 15 и выглядеть сексуально это плохо.
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.ru
полку локогёрл прибыло...
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Вячеслав Лобачев
кстати Алиночка про родной Татарстан забыла что ли?
за деньги да)))
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dudufufu
Ответ Mechel**
А чего не в образе эскортницы?
Вы в этом образе пришли.
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