Загитова в футболке «Локомотива» пришла на его игру с «Рубином». Перед матчем Алина раздала автографы в клубном музее
Алина Загитова пришла на матч «Локомотив» – «Рубин» в Фонбет Кубке России.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию перед игрой провела автограф-сессию в музее московской команды.
Затем Загитова отправилась на матч и следила за его ходом в футболке железнодорожников.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
«Локомотив» – «Рубин». 3:0 – Сарвели сделал счет разгромным на 37-й! Онлайн-трансляция
Загитова придет на игру «Локо» с «Рубином»: «Нравится посещать футбольные матчи. В чаше стадиона все пылают любовью к игре – это находит отклик внутри меня»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
за деньги да)))