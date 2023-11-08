Сборные России и Беларуси могут провести товарищеский матч после марта 2024-го

Сборные России и Беларуси могут провести товарищеский матч.

Игра может состояться после марта 2024 года, ведутся переговоры, сообщил первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

«Мы хотели бы сыграть. Безусловно, мы понимаем, что уровень российской сборной гораздо выше, нежели уровень сборной Белоруссии.

Но есть маленькое «но» – мы хотели бы сыграть у себя в стране, на своих ведущих стадионах, потому что мы лишены проведения домашних матчей [из-за санкций УЕФА], наш болельщик соскучился по матчам уровня национальных сборных. Этот вопрос рассматривается, и насколько он реален, покажет время.

В 2023 году у нас все окна были заняты отбором на чемпионат Европы, сейчас мы его заканчиваем двумя матчами. В 2024 году после мартовского окна, на который у нас уже определен соперник, будем рассматривать варианты, возможно, и со сборной России.

Но тут важно понимать, что должно сойтись и наше желание, и желание и возможности РФС играть именно в эти даты», – сказал Василевич.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!