Аршавин предложил провести матчи сборной России с командами РПЛ или в регионах: «Если до Владивостока прокатиться, может, было бы и лучше, чем матч с Кенией»

Андрей Аршавин предложил сборной России провести матчи против клубов Мир РПЛ.

– Может быть, сборной России стоит поездить по регионам? Например, с той же Медиалигой сыграть?

– До Медиалиги я бы не опускался. А сыграл бы, например, матч сборной России против «Балтики». Это был бы праздник в городе – сто процентов. Если до Владивостока еще прокатиться, то, может быть, это было бы и лучше, чем матч с Кенией. Не худший вариант.

существует для страны, и всем нам говорят, что матчи играются для народа. Было бы классно! Собрался бы целый стадион. Это был бы праздник! Даже если бы сборная играла в Санкт-Петербурге с «Зенитом», это было бы интересно, – сказал член правления « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!