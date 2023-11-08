Аршавин предложил провести матчи сборной России с командами РПЛ или в регионах: «Если до Владивостока прокатиться, может, было бы и лучше, чем матч с Кенией»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Балтика Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Аршавин предложил сборной России провести матчи против клубов Мир РПЛ.

– Может быть, сборной России стоит поездить по регионам? Например, с той же Медиалигой сыграть?

– До Медиалиги я бы не опускался. А сыграл бы, например, матч сборной России против «Балтики». Это был бы праздник в городе – сто процентов. Если до Владивостока еще прокатиться, то, может быть, это было бы и лучше, чем матч с Кенией. Не худший вариант.

Сборная существует для страны, и всем нам говорят, что матчи играются для народа. Было бы классно! Собрался бы целый стадион. Это был бы праздник! Даже если бы сборная играла в Санкт-Петербурге с «Зенитом», это было бы интересно, – сказал член правления «Зенита».

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17 комментариев

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Quiet Dad
Аршавин не глуп, нужно признать.
+12
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zer
не помню, чтобы за Уралом сборная хоть один матч провела. поэтому было бы здорово, если бы сюда приехали) Владивосток, Новосибирск, Красноярск - выбирайте)
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Борис Энгельгардт
Ответ Плеймейкер87
Помню великий ажиотаж на матче сборной против Динамо в 2017-м:)
в Калининграде ажиотаж будет, можете не сомневаться, на Зените было 17к и это с фан-айди
+6
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kutavlik
А вообще, я не понимаю, зачем тратить бабло сейчас на сборную...Ведь, когда наш спорт реабилитируют и допустят к международным соревнованиям, многие из тех, кто привлекается сейчас за сборную, выйдут уже на пенсию!!!! Главный тренер тоже будет другой....Зачем эта клоунада с играми против Кубы и Со???? Денег до хрена??? Пустите на детский футбол, развитие тренеров, спортивных врачей, проведение детских турниров, не за деньги родителей, а под эгидой РФС!!!!
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Плеймейкер87
Помню великий ажиотаж на матче сборной против Динамо в 2017-м:)
+3
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med
Ответ zer
не помню, чтобы за Уралом сборная хоть один матч провела. поэтому было бы здорово, если бы сюда приехали) Владивосток, Новосибирск, Красноярск - выбирайте)
И лучше в декабре.Чтобы всем надолго запомнилось. )
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kutavlik
Ну, то, что стадионы были бы под завязку - это факт!!!!
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Head Coach
Можно сыграть с КНДР во Владивостоке. Зачем с клубами?
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Сергей Кравец
Я бы предложил Аршавину лучше собраться против ветеранов Балтики в Калининграде и провести пенсионерное дерби на главной арене города. Ну, а что Зенит - Спартак играли ветеранами, почему бы и другим не сыграть? Балтика против Зенита, Балтика против Спартака. 100% соберутся люди из 90ых и 80ых, да и современное поколение потянется и познает историю. Для них та Балтика это классика, это её золотые годы. А что Булатов, Силин, Дементьев, Яблонский, Низовцев откажутся что ли сыграть такой исторический матч среди ветеранов? Тихонов точно не откажется, Титов тоже. Они все эти времена помнят! Это всяко лучше чем собираться сборной с Кенией и ещё и позориться ей...
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Деревня31
На самом деле дельная мысль
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Знатный стахановец
Здравая мысль! Поддерживаю.
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mg-3
Пускай сборная нынешняя с ветеранами сборной России сыграет ( до 45 лет например) Сам Аршавин бы и сыграл) Может будет и полезнее чем с Кубой)
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Zenith forever
Полная ерунда. Интересно и даже важно сборной играть с командами, которые играют в другой футбол. А игры сборной с нашими командами абсолютно бесполезны и ничем не будут отличаться от игр двух наших клубов в кубке, в чемпионате накал и напряжение даже посильнее будут.
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Кирилл Захаров
Сделали бы матч Сборная России против Сборной звезд РПЛ , зрелищно бы получилось
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med
Ответ Кирилл Захаров
Сделали бы матч Сборная России против Сборной звезд РПЛ , зрелищно бы получилось
Боятся. Звезды выиграют.
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