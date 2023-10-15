Селюк о матче России и Кении: «Пожарники из Беларуси оказали бы больше сопротивления. Можно вызвать Сашу Мостового, Карпина, Аршавина, они обыграют кенийцев»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой сборная Беларуси по футболу Валерий Карпин Дмитрий Селюк сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Футбол

Дмитрий Селюк считает пожарных из Беларуси соперником уровнем выше сборной Кении.

Сборные России и Кении проведут товарищеский матч в Турции 16 октября.

«Сборная Кении... Если бы взяли пожарников из Беларуси, думаю, они бы оказали больше сопротивления. Я не могу понять, для чего это делается? Я понимаю, политические мотивы, согласилась сыграть. Но Кения – где она играла? В рейтинге ФИФА 109-е место.

Ребята, обратитесь ко мне, я вам привезу африканскую сборную сыграть. Или можно просто-напросто какую-нибудь сборную создать. Сыграйте со сборной легионеров, играющих в России.

Зачем нужна эта Кения? Для чего? С точки зрения спортивной это пусто. С точки зрения политической я не хочу на эту тему разглагольствовать. Есть от этого какие-то политические дивиденды, нет их – я не знаю. Но с точки зрения спортивной, тогда можно вызвать Сашу Мостового, Карпина, Аршавина. Поверьте мне, они обыграют сборную Кении», – сказал агент. 

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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15 комментариев

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nb8dwryv56
До Мостового не дозвонитесь
+7
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Николай Игнатьев
От селюка всегда навозом пахнет. Можно подумать , что к нему кто то вменяемый преслушивается.
+7
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Кокич
Эстония вообще 115-я в этом рейтинге, а та же Бельгия не гнушается с ними играть.
+6
0
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Dmitry Chistyakov
глупый селюк, пожарные, а не пожарники
+4
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Mechel**
Неуч, пожарные правильно говорить
+3
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Bill Zapulil
Из всего текста запомнилось: «Ребята, обратитесь ко мне»
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Алексей Полиенков
Кстати удивительно, что с Белоруссией до сих пор товарняк не скатали. Знаю, что сборная у них слабая, но можно бы было молодняк обкатать, чтобы хоть какой-то опыт игры за сборную получили.
+5
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Сергей Жарковский
Настоящий агент.😂
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Михаил1970
Карпин и так в сборной. Он её тренирует.
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Gani
Селюку плохо стало от того что не его африканцев привезли, не в то черное золото Селюк свои деньги вложил.
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FEZ10
Неправда .Мы только тушить умеем
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Виктор Емельянов
Карпин и Онопко готовы!
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Гамарджоба Генацвале
Я вам привезу африканскую сборную и буду втюхивать в клубы.
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Shuller18
Селюк в неграх тамошних шарит, нужно прислушаться)
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Shuller18
Ответ Алексей Полиенков
Кстати удивительно, что с Белоруссией до сих пор товарняк не скатали. Знаю, что сборная у них слабая, но можно бы было молодняк обкатать, чтобы хоть какой-то опыт игры за сборную получили.
Недавно обкатывали молодняк, Египет обыграть не смогли, точнее олимпийский Египет...
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