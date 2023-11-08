«Черчесов не общается с теми, кого считает уровнем ниже, а это примерно все. Будет катастрофа, если он вернется в «Спартак». Комик Позов о споре с тренером

Дмитрий Позов не поддерживает возможный приход Станислава Черчесова в «Спартак».

Ранее между Черчесовым и Позовым произошел конфликт. Комик заявлял, что Черчесов оправдывался за поражение сборной России от сборной Сербии (0:5).

Экс-тренер сборной ответил Позову:

«Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек».

– Вы после того случая как-то еще общались с Черчесовым?

– Нет, конечно. С ним невозможно общаться. Мне кажется, он вообще особо не общается с теми, кого считает уровнем ниже. А это примерно все.

Поэтому нет никакой возможности с ним общаться. Да я бы и не хотел. Все попытки пообщаться, которые предпринимали тогда журналисты, по-моему, тоже заканчивались не очень хорошо.

Сейчас над «Спартаком» нависла тень Станислава Саламовича. Не очень хорошо идут дела, и всякие инсайды сватают его в клуб. Это будет катастрофа. Мне не нравится то, что сейчас происходит, команду лихорадит, но это по крайне мере все живо. Мы не общаемся тезисами советского чиновника.

Мне нравится, что наш спорт в последнее время стал ближе к медиа, к людям. Все стало как-то свободнее, открытее. А Станислав Саламович человек из того времени, когда говорили: «Сказали – надо тренировать. Я буду тренировать, мы будем побеждать 1:0».

Мне это кажется не очень здравой перспективой. Я понимаю его гештальт, он хочет вернуться в «Спартак», чего-то добиться. Да, если он станет чемпионом, все все забудут, но вдолгую, мне кажется, это не может быть хорошо, – сказал комик и член совета директоров ФК «10».

«Тренер отвечает, а не оправдывается». Черчесов был вежлив и спокоен, а потом сорвался на комика Позова

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