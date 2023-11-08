«Черчесов не общается с теми, кого считает уровнем ниже, а это примерно все. Будет катастрофа, если он вернется в «Спартак». Комик Позов о споре с тренером

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Дмитрий Позов не поддерживает возможный приход Станислава Черчесова в «Спартак».

Ранее между Черчесовым и Позовым произошел конфликт. Комик заявлял, что Черчесов оправдывался за поражение сборной России от сборной Сербии (0:5).

Экс-тренер сборной ответил Позову: 

«Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек».

– Вы после того случая как-то еще общались с Черчесовым?

– Нет, конечно. С ним невозможно общаться. Мне кажется, он вообще особо не общается с теми, кого считает уровнем ниже. А это примерно все.

Поэтому нет никакой возможности с ним общаться. Да я бы и не хотел. Все попытки пообщаться, которые предпринимали тогда журналисты, по-моему, тоже заканчивались не очень хорошо.

Сейчас над «Спартаком» нависла тень Станислава Саламовича. Не очень хорошо идут дела, и всякие инсайды сватают его в клуб. Это будет катастрофа. Мне не нравится то, что сейчас происходит, команду лихорадит, но это по крайне мере все живо. Мы не общаемся тезисами советского чиновника.

Мне нравится, что наш спорт в последнее время стал ближе к медиа, к людям. Все стало как-то свободнее, открытее. А Станислав Саламович человек из того времени, когда говорили: «Сказали – надо тренировать. Я буду тренировать, мы будем побеждать 1:0».

Мне это кажется не очень здравой перспективой. Я понимаю его гештальт, он хочет вернуться в «Спартак», чего-то добиться. Да, если он станет чемпионом, все все забудут, но вдолгую, мне кажется, это не может быть хорошо, – сказал комик и член совета директоров ФК «10».

«Тренер отвечает, а не оправдывается». Черчесов был вежлив и спокоен, а потом сорвался на комика Позова

Winline Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Черчесов человек очень скверного характера
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
По ссылке напомнили фразу, с которой "конфликт" начался: "Мне нравится, что Станислав Саламович всегда говорит «нельзя оправдываться» после того, как назвал 8 факторов, почему мы проиграли Сербии. Зачем придумывать причины? Почему нельзя сказать: «Да, мы обосрались»"

Мне видится, что сам Позов начал в неуважительном тоне общение. Точнее, он не общается, а прямо с порога кидает претензию.
Да, 0:5 от Сербии - это больно, но это было в "никому не нужной Лиге Наций" (ну, как минимум по версии комментаторов спортса), а наш состав был далёк от оптимального.

Кроме того, был у нас один тренер сборной, который мог открыто сказать "Да, мы обосрались". Сильно это помогло ему в жизни? Он потом ещё с несколькими клубами обосрался, а сейчас никого не тренирует. Видимо, Позову этот тренер куда более симпатичен.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
markintst
Кто вообще такой комик-Позов?))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фут.Боль
Ответ banchik1
Надо сказать, что я на месте любого тренера тоже не стал бы спорить с комиком.
Комик он или нет, в данном случае неважно.Черчесов и с Казанским хотел поговорить выйти, помнится.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
banchik1
Надо сказать, что я на месте любого тренера тоже не стал бы спорить с комиком.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Zorin
Черчесова знаю. А кто такой Позов?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leonid73
Ну ладно, не твой герой Черчесов. Однако спокойное и непредвзятое знакомство с ретроспективой отношения комика к нему, показывает, насколько неприятно и неприемлемо для зрелого человека вёл себя сам «обиженный». Позёр и провокатор!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Ответ Dmitry Orlov
Ой, а то в истории Спартака не было отлётов от Кошице, Легии, Тосно и подобных. Безотносительно провала Черчесова с Фарерами. Но он всё-таки сначала, выиграв чемпионат, вывел команду из группы в Лиге Европы.
У Стасика всегда так - первый сезон за счёт закручивания гаек более-менее успешный, а потом - позорные сливы и отставка. Знаем, проходили. Можете это усатое чудо себе забрать🥸
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Герусов
Нет смысла в его назначении. Черчесов ничем не лучше Абаскаля.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ApXuMaHqPuT
Брать в Спартак тренера, который слил фарерским любителям?
Уж лучше тогда рыжего оставить😐
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ленид Вилькин
В те времена сказали ,,Надо тренировать,,-тренировали,не дашь результат хороших ,,пиз----ей,,давали с занесением в личное дело и снятием с работы.А теперь одно,,мудозвонство,,попишут,пошуршат,а тренера пооправдываются да и остаются в теме..А тень Черчесова пусть повесит,хоть для шухера....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitry Orlov
Ответ ApXuMaHqPuT
Брать в Спартак тренера, который слил фарерским любителям? Уж лучше тогда рыжего оставить😐
Ой, а то в истории Спартака не было отлётов от Кошице, Легии, Тосно и подобных.
Безотносительно провала Черчесова с Фарерами. Но он всё-таки сначала, выиграв чемпионат, вывел команду из группы в Лиге Европы.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оригинальный Ник
Ответ Konstantin Zorin
Черчесова знаю. А кто такой Позов?
Очередной тнтшный шиз, который считает себя экспертом по всем вопросам. Саламыч тот ещё чудак, но он хотя бы человек, а этот — не факт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий