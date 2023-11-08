Пике о деле Негрейры: «Барса» так всех превосходила, что ни один судья не смог бы нам помочь»

Жерар Пике не верит, что «Барселона» подкупала судей в рамках «дела Негрейры».

«Сложно давать объяснения в середине процесса. Уверен, объяснения будут даны, но шокирует, что кто-то может сказать, мол, мы выиграли что-то из-за судей.

Мы настолько превосходили всех, что ни один арбитр не мог бы нам помочь», – сказал бывший защитник «Барселоны».

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.

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