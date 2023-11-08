Пике о деле Негрейры: «Барса» так всех превосходила, что ни один судья не смог бы нам помочь»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жерар Пике не верит, что «Барселона» подкупала судей в рамках «дела Негрейры».

«Сложно давать объяснения в середине процесса. Уверен, объяснения будут даны, но шокирует, что кто-то может сказать, мол, мы выиграли что-то из-за судей.

Мы настолько превосходили всех, что ни один арбитр не мог бы нам помочь», – сказал бывший защитник «Барселоны».

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.

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17 комментариев

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Азиз Ибодуллаев
Это разговоры для бедных, есть факт - оплата консультаций, остальное вода, в суде общаются на языке аргументов и фактов
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JENNINGS
В сезоне Ла Лиги 2015/16 в ворота соперников «Барселоны» поставили 19 пенальти - это РЕКОРД! В одном из матчей (дома со «Спортингом») в разгар чемпионской гонки с «Реалом» судья поставил ТРИ пенальти в ворота Хихона. С февраля же 2016-го года по март 2018-го в рамках Ла Лиги в ворота «Барселоны» не поставили НИ ОДНОГО пенальти. И именно в этот промежуток времени сумма выплат Негрейре резко пошла вверх🤷‍♂️
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Антон Орехов
Ну да ,бабло получил работу не сделал,Барса требуйте у Негрейры деньги назад !!!
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Дмитрий Формусатий
Ответ GuruFutbola
С райо мчк играл недавно и незаслуженно взял очко
Почему незаслуженно?
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Дмитрий Формусатий
Почему незаслуженно?
Почему очко?
0
0
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distress of ignorance
Ответ AnMe
Взрыв Ж через 3..2…
Мои соболезнования(
+2
-2
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Alex1104
Ответ AnMe
Взрыв Ж через 3..2…
Сильно рванула? Стул не повредил?
0
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