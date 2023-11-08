Прокуратура хочет, чтобы с Лапорты сняли обвинения по делу Негрейры из-за истечения срока давности

Прокуратура хочет, чтобы с Жоана Лапорты сняли обвинения по делу Негрейры.

Антикоррупционная прокуратура обжаловала обвинительное заключение по делу в отношении , придя к выводу, что срок давности его возможных преступлений истекает в июле 2020 года, и он не несет ответственности за выплаты, произведенные сменившими его президентами.

В апелляции, доступ к которой получило агентство EFE, прокуроры Луис Гарсия Кантон и Рикардо Санс-Гареа просят Высший суд Барселоны отменить постановление, в котором следственный судья дал согласие на проведение расследования в отношении Лапорты.

Судья Хоакин Агирре утверждает, что срок давности составляет 10 лет, а отсчитывается он с момента последней выплаты Негрейре в июле 2018 года. Агирре настаивает, что преступление можно отнести к разным президентам, сменявшим друг друга в «Барсе», поскольку «плательщик» всегда был один и тот же – клуб.

Прокуроры не согласны с позицией судьи. По их мнению, срок должен исчисляться с моментами завершения президентского срока. Лапорта же завершил президентство 30 июня 2010 года, поэтому срок действия истек.

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