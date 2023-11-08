Прокуратура хочет, чтобы с Лапорты сняли обвинения по делу Негрейры из-за истечения срока давности

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Прокуратура хочет, чтобы с Жоана Лапорты сняли обвинения по делу Негрейры.

Антикоррупционная прокуратура обжаловала обвинительное заключение по делу Негрейры в отношении Лапорты, придя к выводу, что срок давности его возможных преступлений истекает в июле 2020 года, и он не несет ответственности за выплаты, произведенные сменившими его президентами.

В апелляции, доступ к которой получило агентство EFE, прокуроры Луис Гарсия Кантон и Рикардо Санс-Гареа просят Высший суд Барселоны отменить постановление, в котором следственный судья дал согласие на проведение расследования в отношении Лапорты.

Судья Хоакин Агирре утверждает, что срок давности составляет 10 лет, а отсчитывается он с момента последней выплаты Негрейре в июле 2018 года. Агирре настаивает, что преступление можно отнести к разным президентам, сменявшим друг друга в «Барсе», поскольку «плательщик» всегда был один и тот же – клуб.

Прокуроры не согласны с позицией судьи. По их мнению, срок должен исчисляться с моментами завершения президентского срока. Лапорта же завершил президентство 30 июня 2010 года, поэтому срок действия истек.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
как я понял Лапорта виноват, но хочет воспользоваться тем что , срок давности истек? это выходит что он признает свою вину?
Так тут вся суть в том, что снять обвинения хочет не Лапорта, а сами прокуроры, которые ведут дело )
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artuom Batishev
Тут сразу должен возникнуть логический вопрос: а зачёт это прокурорам? Почему люди, которые должны доказывать вину, хотят вывести одного из обвиняемых из дела?)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Almaz KENZHEBEKOV
как я понял Лапорта виноват, но хочет воспользоваться тем что , срок давности истек? это выходит что он признает свою вину?
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lanc
Хитро. Нанимаешь зиц-председателя, он запускает преступную схему и увольняется. Дальше схема работает, и никто не виноват.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Surviving
)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ GuruFutbola
По факту Лапорта к этому делу никакого отношения не имеет
По факту, как раз, имеет, что бы ты там себе ни думал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий