Вальдано о «социологическом мадридизме»: «Отвлечение от дела Негрейры – речь о 18 годах нарушений. «Реал» обвиняют в судейском фаворитизме, но платит им «Барса», как мы знаем»

Хорхе Вальдано раскритиковал идею Жоана Лапорты о «социологическом мадридизме».

«Идея «социологического мадридизма» – это блестяще, но не претендует на что-то большее, чем отвлечь от дела . Речь идет о 18 годах нарушений, и эта тема настойчиво всплывает в виде подозрений каждый раз, когда судья дает свисток. Последствия прискорбного морального промаха, который остался незамеченным четырьмя президентами, что дает нам право говорить, чтобы никого не обидеть, о «рассеянном барселонизме».

, человек, сохраняющий оптимизм во время бурь, через которые проходит «Барса», в своей последней избирательной кампании действовал провокационно и игриво, в окрестностях «Сантьяго Бернабеу» был установлен баннер с надписью «Я с нетерпением жду встречи с вами снова». Он пришел, увидел, но на данный момент ему удалось лишь немногое. Используя рычаги, которые отсрочивают, но не скрывают катастрофическое финансовое положение, он сумел возродить иллюзию самого агрессивного «барселонизма».

Как хороший политик, он должен дать шанс оппозиции, которую, как мы знаем, представляет мадридский «Реал». Централистский и могущественный клуб, которому не хватает духовной силы, потому что он думает – о, ужас – только о победе. Что касается оппозиции, то «Мадрид» обвиняют в фаворитизме судей, что очень странно, потому что, как мы знаем, платит им «Барса».

Поэтому «социологический мадридизм» все еще в ходу. Эта фраза принесла нам целое состояние, хотя мы и не совсем понимаем, что она означает. Ее интерпретация варьируется в зависимости от футболки, которую вы носите. Болельщик «Барселоны» наверняка увидит в этой фразе скрытое злоупотребление властью, от которого они страдают, и соучастниками которого являются некоторые СМИ. Наивный мадридист наверняка истолкует ее как признание популярности и силы своего клуба. Но, поскольку речь идет, судя по всему, не о похвале, возможно, нам следует обратиться к Мадридскому психологическому обществу, чтобы пролить свет на этот вопрос», – сказал бывший игрок « ».

«Социологический мадридизм» – новый термин от Лапорты. Им в «Барселоне» объясняют проблемы клуба

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