Пуйоль о деле Негрейры: «Барса» не покупала судей, уверен. Никогда не чувствовал помощи от них – скорее наоборот»
Карлес Пуйоль уверен в невиновности «Барселоны» в деле Негрейры.
Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.
Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.
«Я очень спокоен, потому что уверен, что мы не покупали судей. Правосудие подтвердит это.
Я никогда не чувствовал, чтобы судьи нам помогали, скорее наоборот.
Быть арбитром очень сложно, и нужно уважать их работу», – сказал бывший капитан «Барселоны».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
И это я ещё фолы на Дрогба и Анелька не вспомнил ))
В полуфинале ’06 чистый гол Шевченко отменили из-за того, что пудель сам на газон шлепнулся.
За иной матч можно найти 2-3 левых момента, прямо влияющих на ход игры или результат, а ты спрашиваешь даже не за сезон, а за 18 лет.
Если Барсе приведут примеры, там гражданской войной закончится.