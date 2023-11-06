Пуйоль о деле Негрейры: «Барса» не покупала судей, уверен. Никогда не чувствовал помощи от них – скорее наоборот»

Карлес Пуйоль уверен в невиновности «Барселоны» в деле Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.

«Я очень спокоен, потому что уверен, что мы не покупали судей. Правосудие подтвердит это.

Я никогда не чувствовал, чтобы судьи нам помогали, скорее наоборот.

Быть арбитром очень сложно, и нужно уважать их работу», – сказал бывший капитан «Барселоны».

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