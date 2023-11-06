Пуйоль о деле Негрейры: «Барса» не покупала судей, уверен. Никогда не чувствовал помощи от них – скорее наоборот»

Теги Барселона Карлес Пуйоль Ла Лига судьи Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Карлес Пуйоль уверен в невиновности «Барселоны» в деле Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте.

«Я очень спокоен, потому что уверен, что мы не покупали судей. Правосудие подтвердит это.

Я никогда не чувствовал, чтобы судьи нам помогали, скорее наоборот.

Быть арбитром очень сложно, и нужно уважать их работу», – сказал бывший капитан «Барселоны».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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46 комментариев

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Dzhansug Bukiya
Где-то пустил слезу Эвребе
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аdidаs
Ответ Purp
Так а на что влияли эти деньги, раз обвиняют в подкупе?
Так можешь мне перечислить деньги, не 8 лямов конечно, но хотя бы 80 тыс, раз у фанатов Барселоны принято платить просто так всем
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аdidаs
Ответ Purp
Комментарий скрыт
Так зачем их платить, если они не влияли ни на что?
+9
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f_stahel
очень странный комментарий - так это или нет, он лицо заинтересованное, как можно объективно воспринимать его высказывания?
+6
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+5
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frank mamuda
Конечно не покупали, Негрейра был просто поставщиком туалетной бумаги на 8 лямов)
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JENNINGS
Ответ Экспертное мнение
Комментарий скрыт
Рука Пике, рука Это’о - ну да, не факт, спорный, пограничный момент, ага )))
И это я ещё фолы на Дрогба и Анелька не вспомнил ))
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fussballer
Ответ mastadon
А почему никто конкретных примеров не приводит? Вот мол здесь судья засчитал гол из оффсайда. Хот нет, это же Реал выигрывал голами из вне игры)
Два года без пенальти в свои ворота. Или как-то так.
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Hardy
там проблема не только в испании, до сих пор перед глазами один матч в лондоне с участием барсы, после которого я перестал верить в чистоту хоть чего-то, в том числе и футбола. про золотые мячи последних 10+ лет как-то и заикаться не охота
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Scorpio
Ответ Artem Piatkov
Помню, как Пуйоль симульнул в матче с Миланом в 2006 и чистый гол Шевченко отменили Простое скольжение -> отменённый гол Шевы
местные шкулесы тогда еще в саду были, откуда они могут помнить
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Groznyi2024
Ответ Dzhansug Bukiya
Где-то пустил слезу Эвребе
Не пустил слезу, а пропустил стаканчик за здоровье Негрейры
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ОМАР бб
Ответ YoRHa
Ну да, не помогали. В полуфинале ’06 чистый гол Шевченко отменили из-за того, что пудель сам на газон шлепнулся.
Не тупи, это ЛЧ
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Purp
Ответ Растиньяк
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А у тебя есть эта статистика удалений?
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войд
И это говорит чел,который в эпоху физрука Пепа поднял над головой куеву тучу кабинетных трофеев)
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YoRHa
Ну да, не помогали.
В полуфинале ’06 чистый гол Шевченко отменили из-за того, что пудель сам на газон шлепнулся.
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Abel Ruiz
Ответ JENNINGS
Там была чистой воды симуляция Неймара
Там был офсайд
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Страна силовиков, оков и кабаков
Наивно думать, что если Барса заносила судьям, то они помогали им на поле. Скорее всего эта лояльность проявлялась в кабинетах, при отмене каких-то решений или той же жеребьевке. Такие договоренности не доходят до рядовых участников, в том числе и судей
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Abel Ruiz
Ответ mastadon
А почему никто конкретных примеров не приводит? Вот мол здесь судья засчитал гол из оффсайда. Хот нет, это же Реал выигрывал голами из вне игры)
Примеры за 18 лет? Ты сейчас реально спрашиваешь или прикидываешься?
За иной матч можно найти 2-3 левых момента, прямо влияющих на ход игры или результат, а ты спрашиваешь даже не за сезон, а за 18 лет.
Если Барсе приведут примеры, там гражданской войной закончится.
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Растиньяк
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Александр Степанов
Ответ аdidаs
Так зачем их платить, если они не влияли ни на что?
Уже сто раз писали какие услуги оказывал Негрейра. Но нет, водолазам со спортса все неймется)
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skywalker_d
Ответ аdidаs
Так зачем их платить, если они не влияли ни на что?
Люди живут в розовых очках)
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abrbal
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ну пуеля на за волосы никто не дергал в пылу борьбы - уже улика
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Lionel Andres Messi 10
Судьи не обременены принципами, поэтому их не покупают, а берут в аренду.
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BurBon
Ответ Страна силовиков, оков и кабаков
Наивно думать, что если Барса заносила судьям, то они помогали им на поле. Скорее всего эта лояльность проявлялась в кабинетах, при отмене каких-то решений или той же жеребьевке. Такие договоренности не доходят до рядовых участников, в том числе и судей
Негрейра никаких решений в соло принимать не мог. Каким судьям Барса заносила, имена в студию.
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