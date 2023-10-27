«Барсу» могут обвинить в преступлении против налоговой в рамках дела Негрейры. Суд изучает, когда клуб начал оформлять налоговый вычет на сумму выплат чиновнику

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселону» могут обвинить в преступлении против налоговой в деле Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» Жоану Лапорте. Решение по делу примут 9 присяжных.

Отметим, что расследование по делу «Барсы» и судей началось с разбирательств клуба именно с налоговой службой, которая в 2019-м заподозрила сине-гранатовых в махинациях из-за снижения налоговой базы на сумму выплат Негрейре за период с 2015 по 2018 год. Клуб не смог обосновать вычет в 877 тысяч евро – с этого началось расследование.

Как сообщает Marca со ссылкой на EFE, судья по делу Негрейры попросил налоговую службу подробно рассказать, с какого года «Барселона» начала оформлять налоговый вычет на сумму выплат бывшему вице-президенту судейского комитета.

Вычеты «Барсы» до 2015-го налоговую не интересовали из-за истечения срока давности, однако суд в этом заинтересован. Если выяснится, что клуб обманул налоговую из-за вычетов по выплатам Негрейре на сумму более 120 тысяч евро (с этой суммы речь идет об уголовном преступлении – Sports.ru), то «Барселону» обвинят в новом преступлении – уже против налоговой службы Испании.

Судья считает, что «Барселона» могла совершить преступление, заключающееся в фальсификации бухгалтерского учета, представив налоговой «заведомо фальшивые» счета для вычета корпоративного налога.

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80 комментариев

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войд
Ответ FOOTBALL Live
реал готовится как то победить Барселону
Т.е кабинет платил судьям 20 лет,а виноват Реал?)
+87
-29
+58
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VictorVallecano
Ответ predMBAPPE
уже не знают с какого боку зайти 😏
Зайдут сзади, не переживай.
+42
-8
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Гундеж с Гимаевым
Только Сегунда очистит и оздоровит БЧК.. Надо последовательно и справедливо решать вопрос, как с Ювентусом в свое время...
+58
-29
+29
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Водяра
Ноу криминалити.
+23
-4
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Марат Кагин
это уже опасно. взятка или убийство это ещё куда не шло, но неуплата налогов в Испании это может потянуть на высшую меру
+21
-5
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Alex1104
Ну уж налоговый вычет оформить на взятку - просто беспредел. А налоговые преступления это очеь серьёзно.
+13
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Sòlo una Victoria
Ответ войд
Комментарий удален модератором
да успокойтесь уважаемый!
+10
-4
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Кефтеме
Ответ Sòlo una Victoria
да успокойтесь уважаемый!
С чего бы его уважать?
+7
-2
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ДЖИН
Остановите Рому, зло минусует всех подряд. 🤣🤣🤣
+7
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predMBAPPE
уже не знают с какого боку зайти 😏
+24
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Stamford_greybeard
Ответ Вечный
То есть не с ПСЖ, не с МанСити, у которых реальные проблемы с ФП, но там бабки, да ещё и должность... Пацаны, вы реально??? то есть я сейчас напишу "Гитлер капут", так вы его тоже в сегунду? А мозги вам может в терсеру сразу? в универах когда-то преподавали логику? её убрали? или до неё уже не доходят, ЕГ не позволят, нк типа...?
Нарушение ФФП это не преступление это административка, не сравнивай Х с пальцем. Барсе всыпят жестче если все докажут
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Stamford_greybeard
Ответ Вечный
Повторюсь наверное, но за ФП казнят так же, и если надо опускают даже до вторушки. дети, что ли?
в теории. Никто с прокуратурой дербанить за ФФП не будет вникая в схему собственности инвесторов которые вкладывают в клуб деньги. Так для галочки изобразят следствие чиновники из УЕФА и отстанут, а вот уголовка дело тщательное, и просто так не отцепятся. Санкции от УЕФА в этом случае будут прицепом к решению суда.
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ariuntrius
Ответ войд
Т.е кабинет платил судьям 20 лет,а виноват Реал?)
Можно пожалуйста список судей объявить ?
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Илья Савчук
хоть одно доказательство за этот год уже покажите, а то только грязные новости перед главным дерби Ла лиги.
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Yury Sin
Ответ Миша
Так все таки экономическое преступление - или коррупция? Можно же как нибудь определиться уже хотя бы в доводе фиктивных обвинений, а то совсем не серьезно получается
Читать ты научился, а понимать прочитанное нет?
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Максим Столбов
Снова козни мадридистов, не иначе.
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Kot Malder
У меня простой вопрос: кто будет сидеть?
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Дороф
Ответ predMBAPPE
поводов много, но почему то к сожалению МЧК нет ни единого доказательство по любому поводу)))
Возможно, я открою для тебя Америку, но не в интересах обвиняющей стороны выпячивать свои доказательства направо и налево.
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Ответ Sundance Neeskens
Элементарно - потому что по первоначальному обвинению нет никаких доказательств ни у прокуратуры, ни у следственного судьи. Всё что сейчас доходит от обвинительной стороны - это то, что "они предполагают", "думают, что есть признаки", "считают, что были попытки" и т.д.
Мне как юристу читать ваш комментарий ужасно трудно. Я понимаю что в юриспруденции тут мало кто разбирается но можно ведь немного пораскинуть мозгами? Черным по белому написано что суд заинтересован. Во время суда даже если дело не угаловное, судя имеет право запросить дополнительные документы или обязать например налоговую проверить отчётность за определенный период. Это самая обычная практика. Что касается нет доказательств, это вы преувеличили. Факт выплат, которая Барселона признала уже доказательство. И это даёт суду полное право проверять финансовые отчёты Барселоны. И кстати никто вам не расскажет до завершения суда, какие обстоятельства вынуждают судью запросить дополнительную проверку. Вы не узнаете какие есть у суда или юристов Барселоны ответы и вопросы. И понэка это дело не завершено, говорит что нет каких-то доказательств, глупо. Вам о них никто не расскажет, как и журналистам. Вы не фигуранты дела, так что остаётся дальше гадать что там нашли а что нет.
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Вечный
А ты не за етил, что уже им спят, хотя презумцию невиновности никто не отменял??? И за ФП кстати, имеют право и Лиги лишить, и в секунду опустить. так что твои познания это ЛИШЬ БЫ...
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Stamford_greybeard
Ответ Sundance Neeskens
Элементарно - потому что по первоначальному обвинению нет никаких доказательств ни у прокуратуры, ни у следственного судьи. Всё что сейчас доходит от обвинительной стороны - это то, что "они предполагают", "думают, что есть признаки", "считают, что были попытки" и т.д.
Я просто не оч догоняю кто такой следственный судья, это типа прокурор дополнительный ?
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Altim
Ответ Alexlagodny
Артисты. Раз не получается по одному делу обвинить, то тогда за неуплату налогов на те , якобы взятки)) Цирк уехал, клоуны остались.
Ну в неуплату я больше верю. Я с самого начала говорил, что если и есть какие-то махинации в этом деле - то либо воровство денег из бюджета самой Барсы (тогда это вообще внутреннее дело клуба), либо какие-то завышенные суммы за отчёты из-за налогов. А в подкуп судей я не верю - это смешно просто. Подкупить судей и лишиться титула в 2014ом из-за судейства?))
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Roman Betenya
Ответ Tristan...
Уже смешно просто Новый вброс аккурат перед Класико. Совпадение? Не думаю! Пытаются дестабилизировать дубль Барселоны 🤣🤣 Мансано назначить мало было, теперь перешли к моральному давлению резервистов 🤣😂 Не удивлюсь, если завтра утром найдут труп собаки в багажнике Лапорты
Ага, сидят такие судьи и налоговики в Испании, и только мыслей у них о том, чтобы сделать "вброс перед Класико". Им же заняться больше нечем :)
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Безымянный болельщик
2-ндфл не оплатили вовремя?
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Это все Перес виноват.
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