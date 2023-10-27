«Барселону» могут обвинить в преступлении против налоговой в деле Негрейры.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве.

Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба и . 18 октября обвинения предъявили и действующему президенту «Барсы» . Решение по делу примут 9 присяжных.

Отметим, что расследование по делу «Барсы» и судей началось с разбирательств клуба именно с налоговой службой, которая в 2019-м заподозрила сине-гранатовых в махинациях из-за снижения налоговой базы на сумму выплат Негрейре за период с 2015 по 2018 год. Клуб не смог обосновать вычет в 877 тысяч евро – с этого началось расследование.

Как сообщает Marca со ссылкой на EFE, судья по делу Негрейры попросил налоговую службу подробно рассказать, с какого года « » начала оформлять налоговый вычет на сумму выплат бывшему вице-президенту судейского комитета.

Вычеты «Барсы» до 2015-го налоговую не интересовали из-за истечения срока давности, однако суд в этом заинтересован. Если выяснится, что клуб обманул налоговую из-за вычетов по выплатам Негрейре на сумму более 120 тысяч евро (с этой суммы речь идет об уголовном преступлении – Sports.ru), то «Барселону» обвинят в новом преступлении – уже против налоговой службы .

Судья считает, что « » могла совершить преступление, заключающееся в фальсификации бухгалтерского учета, представив налоговой «заведомо фальшивые» счета для вычета корпоративного налога.

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