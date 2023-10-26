«Барса» считает, что Перес отменил посещение класико из-за давления, связанного с делом Негрейры. Твит про Винисиуса мог стать предлогом (Diario Sport)

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Эмилио Бутрагеньо Винисиус Жуниор Класико Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

В «Барсе считают, что Флорентино Перес решил не посещать класико из-за давления.

Ранее стало известно, что президент «Реала» отменил посещение выездной игры с «Барселоной». В качестве причины назывался твит члена совета директоров каталонского клуба, который назвал Винисиуса Жуниора «клоуном».

По информации Diario Sport, в «Барселоне» считают ситуацию с постом лишь предлогом для отказа Переса от посещения игры. «Блауграна» подозревает, что глава мадридского клуба заранее решил не приезжать на игру.

Истинной причиной этого решения, как полагают в «Барсе», может быть давление, связанное с делом Негрейры – присутствие президента «Реала» на стадионе каталонцев могло быть воспринято поддержкой каталонского клуба в сложившейся ситуации.

Отмечается, что встреча между руководителями «Барселоны» и «Реала» состоится даже в случае отсутствия Переса. Представителем мадридцев может стать Эмилио Бутрагеньо.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится 28 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.

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83 комментария

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Ханс Ланда
Ответ FC.Barcelona
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Он объективно один из главных спортивных президентов современности
А вот кому нужно твое мнение - это вопрос?
+108
-7
+101
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Hans Castorp
Почему в Барсе считают что Перес должен посещать выездное классико, после всей ереси что наговорил Лапорта и все руководство Барселоны когда вскрылось дело Негрейры? Социальный мадридизм , недвусмысленные намеки на то что Реал стоит за всеми проблемами Барсы и т.д.
к тому же Перес уже на 8 десятке лет , зачем ему ехать к людям которые через прессу поливали его и клуб ?
+103
-17
+86
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xQcoW
Давно пора перестать ходить к мошенникам. Пока в сегунду не переведут
+72
-35
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Ханс Ланда
Ответ FC.Barcelona
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Я и не планировал тебя убеждать. Это факт. Просто прими это и живи с этим.
+24
-2
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d3fstqd
Ответ Oleg
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> не болею ни за какую команду
> Любит: Лионель Месси
> упоминает про судейские голы реала, но молчит про судейские победы барсы в лч

Сэр, вы сходили в туалет, не снимая штанов
+26
-6
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Кузя Гитарист
Может Пересу просто стремно находиться на стадионе третьего каталонского ?!
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Гномович!
Эвребе, Айтекин, Негрейра, Штарк, Хауге, Бузакка, Де Блеккере, Бенгоэча, Мунуэра, Эрнандес...сколько же легенд у Барсы, на выходных у Барсы будет огромная поддержка.
+35
-22
+13
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Homelender_666
Ответ Oleg
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Ты про матч с Баварией? Да, голы из офсайда. Но почему ты так удачно опустил момент, что оба гола Баварии тоже были забиты благодаря судье? Левый пенальти+плюс оффсайд Левандовски при втором голе. Кашшаи в тот вечер убивал обе команды, но хейтерам Реала неудобно об этом говорить. Попытайся быть хоть сколько то объективным.
+20
-7
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xQcoW
Ответ Oleg
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Есть материальные пруфы и расследования про судейство как с Негрейрой насчет Реала?))
+25
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Homelender_666
Ответ Oleg
А как это оправдывает голы с офсайдов, явных, Реала?
А это не оправдание, а факт, что судьи ошибаются в пользу всех команд. Ты необоснованно назвал Реал главным судейским клубом и сравнил с террористами. Хотя от тебя ничего адекватного не ждёшь.
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JENNINGS
Ответ человек-муравей человек-физрук
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Скупать судей? Чеки покажешь?
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Sundance Neeskens
Как я и писал под предыдущей новостью: Перес искал причину - он её и нашел.
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igorkruglov
Ответ Oleg
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про помощь судей Реалу пока только кукарекают персофаны, фактов никаких нет
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Гномович!
Эвребе, Айтекин, Негрейра, Штарк, Хауге, Бузакка, Де Блеккере, Бенгоэча, Мунуэра, Эрнандес...сколько же легенд у Барсы, на выходных у Барсы будет огромная поддержка.
Мальенко, Медина, Кантальехо, Мехуто Гонсалес, Клос Гомес и прочие Бурули, их десятки))
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nikitoq
Ответ человек-муравей человек-физрук
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пруфы есть? пока только пруфы по Барсе в суде
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Дмитрий Крутенко
Обозвали его любимчика, до этого про социальный мадридизм вещал, а потом "Это все из-за давления" мы тут как бы не виноваты)))
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Homelender_666
Ответ Oleg
Это я еще не все скинул, достаточно в твиттере в поисковике набрать и вылетают сообщения самых известных игроков о судейском произволе в позьзу Реала. Роббен, Рибери и тд свои твитты писали одним словом - позор. Поэтому не фанатам Реала троллить Барсу.
Не поддерживаю троллинг. Но почему то тебя не видно, когда Фаны Барсы троллят Фанов Реала. Лицемер🤡
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Ностальгическое Дерьмо
Пересу уже 76 лет, он мог отменить свой поход кушая огурец не с того огорода, получив несварение в силу возраста
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Homelender_666
Ответ Oleg
Мне по барабану на Барсу и Реал, я не фанат клубов. Но не Реалу троллить Барсу, понимаешь?) Не Реалу.
Ну, ну. И не тебе писать про Реал. Не тебе)
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Homelender_666
Ответ Oleg
Так те три ЛЧ подряд судейские, что ни матч, то скандал.
Понятно. Внятных аргументов не будет. От персофанов не стоит ждать адекватности.
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Homelender_666
Ответ Oleg
Это я еще не все скинул, достаточно в твиттере в поисковике набрать и вылетают сообщения самых известных игроков о судейском произволе в позьзу Реала. Роббен, Рибери и тд свои твитты писали одним словом - позор. Поэтому не фанатам Реала троллить Барсу.
Роббен и Рибери твиты писали😂😂😂 Но не упомянули, что оба гола Баварии тоже левые) Ты скидывай, хоть посмеюсь с тебя.
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Homelender_666
Ответ Oleg
https://sportarena.com/football/liga-chempionov/pozor-sudejstva-i-drugie-mneniya-o-matche-real/ После подобных скандалов на весь мир, после подобных судейских подачек, глаза фанатов Реала, при упоминании судейства как органа, должны быть в пол.
Ты ребёнок? Только дети таким занимаются. Зачем ты мне отправил? Про этот матч итак всё ясно: 2 левых гола Баварии и 2 левых гола Реала=отвратительная работа бригады Кашшаи.
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Азамат Кабертай
Ответ Homelender_666
Ты про матч с Баварией? Да, голы из офсайда. Но почему ты так удачно опустил момент, что оба гола Баварии тоже были забиты благодаря судье? Левый пенальти+плюс оффсайд Левандовски при втором голе. Кашшаи в тот вечер убивал обе команды, но хейтерам Реала неудобно об этом говорить. Попытайся быть хоть сколько то объективным.
я всегда в шоке с того, как люди забыли левые голы Баварии и вспоминают мячи Реала только потому, что он прошел дальше. Судья был просто отвратителен , а не предвзят.
И овертайм случился , где Реал с офсайда забил только ПОТОМУ, что Баварии неверно засчитали гол.
Главное - слепо и с пеной у рта обвинять Мадрид.
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los merengues
Ответ Леван Мкртчян
"Потешно" -- это наблюдать со местными сливками "моралистами" на таких ветках, у которых уже даже не двойные, а тройные стандарты в отношении тех кто их раздражает. Но при этом большие проблемы с элементарным мышления и пониманием причинно-следственных связей. Вот это действительно потешно)
Опять пустая софистика. В этом я тебе отдаю должное, писать ты любишь явно. :)
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Леван Мкртчян
Ответ Ханс Ланда
Есть такое понятие, как объективность. Я не являюсь поклонником Барсы, но объективно признаю, что Месси один из лучших (а может и лучший) игроков в истории, равно как могу признать Пепа одним из лучших в истории. За Переса говорят трофеи, финансовая стабильность и усиление бренда его клуба в спортивном мире. И это могут признавать, вне зависимости от клубных предпочтений…главное чтобы на месте были все 46 хромосом.
Перес президент Реала. С чего это его обязательно должны уважать и боготворить , где-то кроме Мадрида.
Не высасывайте из пальца фактор необходимости всеобщей любви , уважения и лизаблюдства перед этим персонажем , где-то кроме экосистемы Реала.
Все его успехи , полезны для его клуба. Он что Хемингуэй, Достоевский, Пикассо , чтобы всем молится на него?
Обыкновенный деляга, который всеми способами пытается делать хорошо для своего клуба.
Вот пусть в Мадриде его любят и уважают.

Месси, Роналду, Леброн, Вудс , Джордан делают/делали шоу, которое наблюдали миллиарды зрителей с восхищением.
Перес же кулуарный персонаж-делец, который удачно управляет своим клубом -- не более. За что мне его ценить-- непонятно. Если уж брать конкретно управленцев, то я найду себе более аутентичные( конкретно для оценки управленческой деятельности) примеры из сферы бизнеса, например.
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