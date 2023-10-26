«Барса» считает, что Перес отменил посещение класико из-за давления, связанного с делом Негрейры. Твит про Винисиуса мог стать предлогом (Diario Sport)

В «Барсе считают, что Флорентино Перес решил не посещать класико из-за давления.

Ранее стало известно, что президент « » отменил посещение выездной игры с «Барселоной». В качестве причины назывался твит члена совета директоров каталонского клуба, который назвал Винисиуса Жуниора «клоуном».

По информации Diario Sport, в «Барселоне» считают ситуацию с постом лишь предлогом для отказа от посещения игры. «Блауграна» подозревает, что глава мадридского клуба заранее решил не приезжать на игру.

Истинной причиной этого решения, как полагают в «Барсе», может быть давление, связанное с делом – присутствие президента «Реала» на стадионе каталонцев могло быть воспринято поддержкой каталонского клуба в сложившейся ситуации.

Отмечается, что встреча между руководителями «Барселоны» и «Реала» состоится даже в случае отсутствия Переса. Представителем мадридцев может стать .

Матч « » – «Реал» состоится 28 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.

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