«Барса» считает, что Перес отменил посещение класико из-за давления, связанного с делом Негрейры. Твит про Винисиуса мог стать предлогом (Diario Sport)
В «Барсе считают, что Флорентино Перес решил не посещать класико из-за давления.
Ранее стало известно, что президент «Реала» отменил посещение выездной игры с «Барселоной». В качестве причины назывался твит члена совета директоров каталонского клуба, который назвал Винисиуса Жуниора «клоуном».
По информации Diario Sport, в «Барселоне» считают ситуацию с постом лишь предлогом для отказа Переса от посещения игры. «Блауграна» подозревает, что глава мадридского клуба заранее решил не приезжать на игру.
Истинной причиной этого решения, как полагают в «Барсе», может быть давление, связанное с делом Негрейры – присутствие президента «Реала» на стадионе каталонцев могло быть воспринято поддержкой каталонского клуба в сложившейся ситуации.
Отмечается, что встреча между руководителями «Барселоны» и «Реала» состоится даже в случае отсутствия Переса. Представителем мадридцев может стать Эмилио Бутрагеньо.
Матч «Барселона» – «Реал» состоится 28 октября. Начало – в 17:15 по московскому времени.
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А вот кому нужно твое мнение - это вопрос?
к тому же Перес уже на 8 десятке лет , зачем ему ехать к людям которые через прессу поливали его и клуб ?
> Любит: Лионель Месси
> упоминает про судейские голы реала, но молчит про судейские победы барсы в лч
Сэр, вы сходили в туалет, не снимая штанов
И овертайм случился , где Реал с офсайда забил только ПОТОМУ, что Баварии неверно засчитали гол.
Главное - слепо и с пеной у рта обвинять Мадрид.
Не высасывайте из пальца фактор необходимости всеобщей любви , уважения и лизаблюдства перед этим персонажем , где-то кроме экосистемы Реала.
Все его успехи , полезны для его клуба. Он что Хемингуэй, Достоевский, Пикассо , чтобы всем молится на него?
Обыкновенный деляга, который всеми способами пытается делать хорошо для своего клуба.
Вот пусть в Мадриде его любят и уважают.
Месси, Роналду, Леброн, Вудс , Джордан делают/делали шоу, которое наблюдали миллиарды зрителей с восхищением.
Перес же кулуарный персонаж-делец, который удачно управляет своим клубом -- не более. За что мне его ценить-- непонятно. Если уж брать конкретно управленцев, то я найду себе более аутентичные( конкретно для оценки управленческой деятельности) примеры из сферы бизнеса, например.