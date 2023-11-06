Купить «Интер» хочет финский экс-менеджер Nokia Зиллиакус: «Мбаппе стал бы не просто мечтой. Превратим «нерадзурри» в величайшую команду»

Теги ПСЖ Интер лига 1 Франция серия А Италия бизнес Килиан Мбаппе деньги Стивен Чжан Футбол

Финский бизнесмен сообщил о желании купить «Интер».

Бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус основал инвестиционную компанию XXI Century Capital и сообщил La Repubblica, что намерен на этой или следующей неделе направить Suning Holdings Group «адекватное предложение».

«XXI Century Capital подписала соглашения суммарно на 2,5 млрд долларов с инвесторами, готовыми вложить средства в наши проекты. Мы сделаем дружественное предложение, используя часть этих денег», – также написал предприниматель.

«Наши инвесторы не являются частью футбольного мира. Мы убеждены, что «Интер» может стать еще более крупным клубом, нежели сейчас. Это не критика в адрес нынешнего руководства, там отличные менеджеры и тренер. Но нашей целью станет рост.

Мы хотели бы специализироваться на создании услуг для болельщиков по всему миру, чтобы увеличить доходы, а затем укрепиться на рынке. Следствием всего этого станет возможность приобретения ведущих игроков и совершенствования и без того сильной команды. Мбаппе перестал бы быть просто мечтой.

Идея заключается в том, чтобы постепенно укреплять и без того хороший состав и ежегодно бороться за скудетто и победу в Лиге чемпионов.

Мы хотим превратить «Интер» в величайшую команду на свете. Мы готовы рассмотреть возможность совместной работы с Чжаном, оставив его на посту президента, но взяв на себя управление организацией в целом», – сказал Зиллиакус в эфире TVPlay.

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50 комментариев

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Arthurino
Мама Мбаппе: "Килиан спал в футболке Диего Милито в детстве, он обожал Интер"
+60
-4
+56
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bevooch
Ответ Трент Резнор
Подробную стратегию и бабки на депозит пожалуйста. А то я помню как Nokia закончила.
Уж не знаю, кто у тебя там закончил, но по состоянию на 2023 в Nokia работает 60 000 сотрудников, а чистая прибыль в 2022 - 4,72 миллиарда долларов.
Если для тебя Nokia это только массовые телефоны за пару тыщ рублей в нулевых, то спешу тебя расстроить. В телекоммуникационном оборудовании 4G и 5G у них мало конкурентов в мире.
+31
-3
+28
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TaR
Не трогайте, пожалуйста, пока что Интер. Чжан отличный президент и результаты у команды отличные. Финал ЛЧ - сбывшаяся мечта. Пусть все работают дальше
+26
-4
+22
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balander09
коннектинг интер
+13
-2
+11
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Sasha Markovich
Этот кадр «покупал» МЮ полгода назад, с такими же абсолютно заявлениями, как под копирку. Просто самопиаром занимается за чужой счет, ничего интересного и стоящего внимания.
+10
-1
+9
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Дорджи
Ответ TaR
Не трогайте, пожалуйста, пока что Интер. Чжан отличный президент и результаты у команды отличные. Финал ЛЧ - сбывшаяся мечта. Пусть все работают дальше
У Чжана с деньгами проблема, которая корнями уходит в дела его семьи в Китае. Из-за этого уже года 2 идут разговоры, что он готов продать клуб при хорошем предложении, ну и видно, что уровень инвестиций стал меньше относительно начального периода в клубе.

Если, вдруг, найдет покупатель, то главная задача его в том, чтобы сохранить нынешний менеджмент клуба. Маррота творит что-то нереальное.
+9
-1
+8
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Пол Ганарара:
Ответ TaR
Не трогайте, пожалуйста, пока что Интер. Чжан отличный президент и результаты у команды отличные. Финал ЛЧ - сбывшаяся мечта. Пусть все работают дальше
Как болельщик Интера хочу призвать не поддаваться иллюзиям, прошлогодний выход в финал ЛЧ - это был прыжок выше головы. Мы прошли через легкую сетку, и, хоть и дали бой в финале, все равно не тянем на равных биться с лучшими клубами Европы (Ман Сити, Реал, Бавария). Состав не топовый совсем, а Интер, к сожалению, давно сместился с вершины пищевой цепочки, и многие, как мне кажется, считают, что, сверкнув в Интере, логично продолжить карьеру в каком-нибудь Мадриде. В общем, считаю, что новые деньги клубу не помешают. Смущает только, что этот финн еще недавно собирался купить МЮ
+9
-2
+7
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Peter Parker
Ответ Arthurino
Мама Мбаппе: "Килиан спал в футболке Диего Милито в детстве, он обожал Интер"
В футболке Шалимова
+8
-1
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bevooch
Ответ Трент Резнор
Про оборудование знаю прекрасно. Но с рынка телефонов их выбросили в одно мгновение, из-за закостенелости и нежелания развиваться. Так что образцом стабильности они не выглядят.
Гражданин, ну открой Википедию, а? В 2013 году продали мобильный бизнес майкрософту за 5,44 млрд долларов. "Выбросили в одно мгновение", ага.
Nokia - это как раз пример того, как оказавшись в ситуации неконкурентоспособности на своем рынке, компания смогла найти другую нишу, и неплохую такую. Хотя многие компании, оказавшись в подобной ситуации, разорились и померли.
+5
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Даня Кашеваров
Этот клоун такую же дичь про МЮ выкидывал и предлагал просто смехотворные условия по покупке. Нафиг такой нужен)
+4
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TaR
Ответ Е.Р.
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Я даже не знаю как ответить на такую чушь)))
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ten Hag
Ответ Arthurino
Мама Мбаппе: "Килиан спал в футболке Диего Милито в детстве, он обожал Интер"
В футболке Пандева
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Виктор Лоншаков
ой, родные мои интериста, что то я сомневаюсь в ихней искренности🤦‍♂️
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Трент Резнор
Ответ bevooch
Уж не знаю, кто у тебя там закончил, но по состоянию на 2023 в Nokia работает 60 000 сотрудников, а чистая прибыль в 2022 - 4,72 миллиарда долларов. Если для тебя Nokia это только массовые телефоны за пару тыщ рублей в нулевых, то спешу тебя расстроить. В телекоммуникационном оборудовании 4G и 5G у них мало конкурентов в мире.
Про оборудование знаю прекрасно. Но с рынка телефонов их выбросили в одно мгновение, из-за закостенелости и нежелания развиваться. Так что образцом стабильности они не выглядят.
+8
-6
+2
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Jan Paskel
фигасе на 3310 на целый Интер заработал
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ TaR
Не трогайте, пожалуйста, пока что Интер. Чжан отличный президент и результаты у команды отличные. Финал ЛЧ - сбывшаяся мечта. Пусть все работают дальше
Чжана никто не трогает же))
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Кокич
У нас с женой есть два беспонтовых Nokia чисто для аудиозвонков. А лет 15 назад пользовались с ней легендарными Nokia 3310 🙂
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Aleksey Yashin
INTER. Connecting football players.
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damondiamond
кстати, этот бизнесмен хотел купить МЮ совсем недавно, сказав, что даст половину суммы, а вторую нужно будет собрать болельщикам, типа по 1 фунту каждому скинуться
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#SharkTeam
Еще один проходимец пиарится
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igls54
Nokia себе размах у Зиллиакуса!
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Superkenguroo
Зак Галифианакис почему-то вспоминается
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Адиль Канатов
Ответ TaR
Не трогайте, пожалуйста, пока что Интер. Чжан отличный президент и результаты у команды отличные. Финал ЛЧ - сбывшаяся мечта. Пусть все работают дальше
Это все так. Только кредит он не может погасит, поэтому скорее всего продаст кому то.
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sintenced
Ответ Sasha Markovich
Этот кадр «покупал» МЮ полгода назад, с такими же абсолютно заявлениями, как под копирку. Просто самопиаром занимается за чужой счет, ничего интересного и стоящего внимания.
Ну МЮ никто не купит, пока Глейзеры оттуда последнюю каплю не высосут.
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зак
Ответ Трент Резнор
Про оборудование знаю прекрасно. Но с рынка телефонов их выбросили в одно мгновение, из-за закостенелости и нежелания развиваться. Так что образцом стабильности они не выглядят.
потому что решили выпендриваться и создать операционную систему для сових смартфонов и погорели на этом, сегодня установили в офисе их фирмы вай-фай роутер..
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