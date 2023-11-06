Финский бизнесмен сообщил о желании купить «Интер».

Бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус основал инвестиционную компанию XXI Century Capital и сообщил La Repubblica, что намерен на этой или следующей неделе направить Suning Holdings Group «адекватное предложение».

«XXI Century Capital подписала соглашения суммарно на 2,5 млрд долларов с инвесторами, готовыми вложить средства в наши проекты. Мы сделаем дружественное предложение, используя часть этих денег», – также написал предприниматель.

«Наши инвесторы не являются частью футбольного мира. Мы убеждены, что « » может стать еще более крупным клубом, нежели сейчас. Это не критика в адрес нынешнего руководства, там отличные менеджеры и тренер. Но нашей целью станет рост.

Мы хотели бы специализироваться на создании услуг для болельщиков по всему миру, чтобы увеличить доходы, а затем укрепиться на рынке. Следствием всего этого станет возможность приобретения ведущих игроков и совершенствования и без того сильной команды. Мбаппе перестал бы быть просто мечтой.

Идея заключается в том, чтобы постепенно укреплять и без того хороший состав и ежегодно бороться за скудетто и победу в Лиге чемпионов.

Мы хотим превратить «Интер» в величайшую команду на свете. Мы готовы рассмотреть возможность совместной работы с , оставив его на посту президента, но взяв на себя управление организацией в целом», – сказал Зиллиакус в эфире TVPlay.

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