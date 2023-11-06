Купить «Интер» хочет финский экс-менеджер Nokia Зиллиакус: «Мбаппе стал бы не просто мечтой. Превратим «нерадзурри» в величайшую команду»
Финский бизнесмен сообщил о желании купить «Интер».
Бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус основал инвестиционную компанию XXI Century Capital и сообщил La Repubblica, что намерен на этой или следующей неделе направить Suning Holdings Group «адекватное предложение».
«XXI Century Capital подписала соглашения суммарно на 2,5 млрд долларов с инвесторами, готовыми вложить средства в наши проекты. Мы сделаем дружественное предложение, используя часть этих денег», – также написал предприниматель.
«Наши инвесторы не являются частью футбольного мира. Мы убеждены, что «Интер» может стать еще более крупным клубом, нежели сейчас. Это не критика в адрес нынешнего руководства, там отличные менеджеры и тренер. Но нашей целью станет рост.
Мы хотели бы специализироваться на создании услуг для болельщиков по всему миру, чтобы увеличить доходы, а затем укрепиться на рынке. Следствием всего этого станет возможность приобретения ведущих игроков и совершенствования и без того сильной команды. Мбаппе перестал бы быть просто мечтой.
Идея заключается в том, чтобы постепенно укреплять и без того хороший состав и ежегодно бороться за скудетто и победу в Лиге чемпионов.
Мы хотим превратить «Интер» в величайшую команду на свете. Мы готовы рассмотреть возможность совместной работы с Чжаном, оставив его на посту президента, но взяв на себя управление организацией в целом», – сказал Зиллиакус в эфире TVPlay.
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Если для тебя Nokia это только массовые телефоны за пару тыщ рублей в нулевых, то спешу тебя расстроить. В телекоммуникационном оборудовании 4G и 5G у них мало конкурентов в мире.
Если, вдруг, найдет покупатель, то главная задача его в том, чтобы сохранить нынешний менеджмент клуба. Маррота творит что-то нереальное.
Nokia - это как раз пример того, как оказавшись в ситуации неконкурентоспособности на своем рынке, компания смогла найти другую нишу, и неплохую такую. Хотя многие компании, оказавшись в подобной ситуации, разорились и померли.