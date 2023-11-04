Индзаги о 2:1 с «Аталантой»: «Интер» все контролировал и хорошо сыграл с командой, еще не пропускавшей дома. Можем потерять Павара из-за травмы колена»
Симоне Индзаги считает уверенной победу «Интера» над «Аталантой» (2:1).
«Мы знали, что игра должна быть тяжелой, но парни здорово ее контролировали. Первые 20 минут «Аталанта» оказывала на нас давление, но после 2:0 мы все контролировали. Жаль только, что мы снова пропустили гол.
Очень хорошее выступление в матче против команды, еще не пропускавшей дома до этого дня.
Посмотрим, что случилось с Паваром. Его коленная чашечка, по сути говоря, сместилась, а потом вернулась на место. Врачи проведут все необходимые проверки, но я боюсь, что на некоторое время мы игрока потеряем.
Позади лишь 11 матчей, но выиграть в таком сложном месте – важный сигнал. Мы верим в себя, но легко не будет», – заявил главный тренер «Интера» в эфире DAZN.
Индзаги признан лучшим тренером октября в Серии А. «Интер» лидирует в чемпионате
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
с энергетиком и Фрозиноне как - нибудь и без Павара справимся
Благодаря современной медицине мож пораньше.
К Сосьедаду повезет если вернётся.
Наполи и ### туринские мимо естественно