Индзаги о 2:1 с «Аталантой»: «Интер» все контролировал и хорошо сыграл с командой, еще не пропускавшей дома. Можем потерять Павара из-за травмы колена»

Симоне Индзаги считает уверенной победу «Интера» над «Аталантой» (2:1).

«Мы знали, что игра должна быть тяжелой, но парни здорово ее контролировали. Первые 20 минут « » оказывала на нас давление, но после 2:0 мы все контролировали. Жаль только, что мы снова пропустили гол.

Очень хорошее выступление в матче против команды, еще не пропускавшей дома до этого дня.

Посмотрим, что случилось с . Его коленная чашечка, по сути говоря, сместилась, а потом вернулась на место. Врачи проведут все необходимые проверки, но я боюсь, что на некоторое время мы игрока потеряем.

Позади лишь 11 матчей, но выиграть в таком сложном месте – важный сигнал. Мы верим в себя, но легко не будет», – заявил главный тренер «Интера» в эфире DAZN.

Индзаги признан лучшим тренером октября в Серии А. «Интер» лидирует в чемпионате

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