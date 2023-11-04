Индзаги о 2:1 с «Аталантой»: «Интер» все контролировал и хорошо сыграл с командой, еще не пропускавшей дома. Можем потерять Павара из-за травмы колена»

Теги Интер Аталанта Симоне Индзаги серия А Италия травмы Бенжамен Павар Здоровье Футбол

Симоне Индзаги считает уверенной победу «Интера» над «Аталантой» (2:1).

«Мы знали, что игра должна быть тяжелой, но парни здорово ее контролировали. Первые 20 минут «Аталанта» оказывала на нас давление, но после 2:0 мы все контролировали. Жаль только, что мы снова пропустили гол.

Очень хорошее выступление в матче против команды, еще не пропускавшей дома до этого дня.

Посмотрим, что случилось с Паваром. Его коленная чашечка, по сути говоря, сместилась, а потом вернулась на место. Врачи проведут все необходимые проверки, но я боюсь, что на некоторое время мы игрока потеряем.

Позади лишь 11 матчей, но выиграть в таком сложном месте – важный сигнал. Мы верим в себя, но легко не будет», – заявил главный тренер «Интера» в эфире DAZN.

Индзаги признан лучшим тренером октября в Серии А. «Интер» лидирует в чемпионате

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10 комментариев

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Трент Резнор
Здоровья Павару и его коленной чашечке. Ну и с победой.
+10
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stomatologbeatles
Здоровья Павару!!!!! И всем игрокам!
+8
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grande Inter
если к Юве будет готов, то будет прекрасно, лишь бы травма несерьёзная оказалась.
с энергетиком и Фрозиноне как - нибудь и без Павара справимся
+8
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Е.Р.
Месяц Павару если не было разрыва связок.
Благодаря современной медицине мож пораньше.
К Сосьедаду повезет если вернётся.
Наполи и ### туринские мимо естественно
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Andrei Bandalak
Никто не увидел штрафной перед голом скамаки? Ну там явно дёргали димарко 😵
+2
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Семён Жуйло
Ответ Andrei Bandalak
Никто не увидел штрафной перед голом скамаки? Ну там явно дёргали димарко 😵
Судья не увидел. Что уж теперь...
+2
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Dghg Fghgg
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Антимосковский
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Dghg Fghgg
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Я ЧТО СКАЗАЛ?
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alexmixer9
Ответ Е.Р.
Месяц Павару если не было разрыва связок. Благодаря современной медицине мож пораньше. К Сосьедаду повезет если вернётся. Наполи и ### туринские мимо естественно
Лч и без Павара должны без проблем закрывать, а вот к гоббам было бы не плохо вернутся
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Е.Р.
Ответ alexmixer9
Лч и без Павара должны без проблем закрывать, а вот к гоббам было бы не плохо вернутся
вряд ли...а даже если и поправиться то впритык. в таком случае лучше не рисковать, а дать ему восстановиться на все 100%
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Andrei Bandalak
Ответ Семён Жуйло
Судья не увидел. Что уж теперь...
Мопед на поле!!😝😝😝
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