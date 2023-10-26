Убытки «Интера» за сезон-2022/23 – 85 млн евро. Соглашение с УЕФА выполняется

Теги Интер серия А Италия УЕФА бизнес финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Интер» представил финансовый отчет за сезон-2022/23.

По итогам финансового года, завершившегося 30 июня 2023 года, миланский клуб смог сократить убытки на 55 миллионов евро – со 140 до 85 млн.

Доход «Интера» без учета трансферов футболистов вырос на 60 миллионов и составил 425 млн. Доход в дни проведения матчей составил рекордные для клуба 80 млн евро.

Операционные расходы сократились с 528 млн евро до 465,5 млн.

Мажоритарный акционер клуба выделил дополнительно 51 млн евро, рекапитализация – 86 млн.

«Нерадзурри» подчеркнули, что соглашение с УЕФА выполняется, поэтому клуб исключает возможность санкций.

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38 комментариев

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Глеб Кравцов
Клуб-финалист ЛЧ (+ топ4 и победы в Кубке Кубке и суперкубке Италии) и с 70к+ посещаемостью на трибунах выживает как может....
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+64
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Roman Dementiev
Финалист ЛЧ с нераздутым зарплатным фондом, отличной посещаемостью еле-еле сводит концы с концами, будучи вынужден еще каждое летнее ТО по лидеру продавать.

Любой средний клуб АПЛ: покупает каждое ТО пачку местной древесины на сотню лямов, выписывая каждому зарплату на десяток миллионов.

Суперлига не нужна, ага, да.
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+39
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alexmixer9
С учётом финала лч очень грустно конечно
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Vlados 86
Ответ Глеб Кравцов
Клуб-финалист ЛЧ (+ топ4 и победы в Кубке Кубке и суперкубке Италии) и с 70к+ посещаемостью на трибунах выживает как может....
И это ещё трансферное окно в небольшой плюс сработали.
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Vlados 86
Ответ headmaster
А почему так мало денег? Тв-контракт плохой?
ТВ контракты несопоставимы с АПЛ + аренда стадиона + контракты спонсорские скромнее намного, чем у больших клубов из других лиг + долги ещё со времён Моратти.
Нет у Интера владельца шейха, который мог бы залатать финансовые дыры.
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Драпежник
Ответ Глеб Кравцов
Клуб-финалист ЛЧ (+ топ4 и победы в Кубке Кубке и суперкубке Италии) и с 70к+ посещаемостью на трибунах выживает как может....
И зп ведомость немногим более 100 млн брутто.
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Глеб Кравцов
Ответ Vlados 86
И это ещё трансферное окно в небольшой плюс сработали.
Так Маротта гений просто, если бы не он Интер бы спокойно мог быть там ,гле был до прихода Конте , а то и хуже
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Антонио Мартынов
Ответ Глеб Кравцов
Клуб-финалист ЛЧ (+ топ4 и победы в Кубке Кубке и суперкубке Италии) и с 70к+ посещаемостью на трибунах выживает как может....
При чем тв контракт на 5 лет продлили снова на примерно тех же условиях. Стадиона своего у Интера нет и в ближайшем будущем не ожидается, а пока будет ожидаться - за это еще заплатить надо. А тем временем вышедший из Чемпионшипа клуб 200 млн получает. Тут уж волей не волей про суперлигу вспомнишь.
+8
0
+8
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Любезный Коссутий
Ответ Roman Dementiev
Финалист ЛЧ с нераздутым зарплатным фондом, отличной посещаемостью еле-еле сводит концы с концами, будучи вынужден еще каждое летнее ТО по лидеру продавать. Любой средний клуб АПЛ: покупает каждое ТО пачку местной древесины на сотню лямов, выписывая каждому зарплату на десяток миллионов. Суперлига не нужна, ага, да.
она уже есть - это АПЛ
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<~Inter~>
Ответ Vlados 86
ТВ контракты несопоставимы с АПЛ + аренда стадиона + контракты спонсорские скромнее намного, чем у больших клубов из других лиг + долги ещё со времён Моратти. Нет у Интера владельца шейха, который мог бы залатать финансовые дыры.
в клубе нет никаких долгов со времён врати. Все долги клуба связаны исключительно с китайцами
+5
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Алксандр Гадюшкин
Ответ Roman Dementiev
Финалист ЛЧ с нераздутым зарплатным фондом, отличной посещаемостью еле-еле сводит концы с концами, будучи вынужден еще каждое летнее ТО по лидеру продавать. Любой средний клуб АПЛ: покупает каждое ТО пачку местной древесины на сотню лямов, выписывая каждому зарплату на десяток миллионов. Суперлига не нужна, ага, да.
а зачем это нужно АПЛ? или клубам остальных чемпионатов которые не станут участниками суперлиги ,а таких большинство,они же от этого ничего не получат
+4
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Andrei Bandalak
Народ! Это все отлично я бы сказал, у нас 3-4 года назад был дефицит в 300 лям. Как что убить 55 лям в год это круто! Команда то не потеряла качество!!
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Andrei Bandalak
Ответ Е.Р.
По старому отчёту Интер платит 50 лямов по ипотеке. Ок, допустим. Не будем брать долг, чтоб не искажал картину. За минусом долга убыток все равно -35. Опять же, прибавим 25 лямов недополученных от спонсора. Все равно убыток 10 лямов. Вроде немного. Но это при отсутствии покупок и при сверхдоходах от ЛЧ. Результат плохой. Если взять весь постковидный период то это катастрофа. Интер на 50% нарастил долг, расходы на кредит. попал в типичную банковскую удавку. Опять же. Ну попал и попал. Есть проблемы с хозяином и все такое. Но, Интер реально мог за эти годы кардинально поменять ситуацию, были все карты на руках. Вместо этого Интер продолжил себя закапывать и через полгода банки пустят его по кругу. У этого непотребства есть только одно оправдание: клуб на продаже. Т.е. китаец несколько лет назад принял решение продать клуб, а щас просто концы с концами сводит и ждёт покупателя.
Иди спать и не гони!! У нас когда китайский инвестор пришел было минус 300 лям. Ща 86 думаю отлично экономим. А то что смотрят за всеми кроме АПЛ то поднимай вопрос!!
+3
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Roman Dementiev
Ответ Любезный Коссутий
она уже есть - это АПЛ
Ну так вот именно. Может стоит тогда уже сделать без национальной выборки, а на весь континент?
+3
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Vlados 86
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Провал менеджмента. Дошли до финала ЛЧ, трибуны на домашних матчах переполнены. Нужно развивать коммерческую часть доходов. Сократить зарплатную ведомость. А то подписывают, например, Хуана Куадрадо, которому стукнуло 35 лет, на зарплату в 3 млн, зато свободный агент. Со времён Моратти не привыкли считать деньги, странно, что до сих пор не турнули в низшие лиги, как ту же Фиорентину. Ах, да, у этого миланского не до клуба высокие покровители. Это же не Ювентус турнуть в Серию B без неопровержимых доказательств, на основании домыслов. Кстати, как насчёт того, чтобы вернуть Юве 2 чемпионских титула, а то итальянский суд отменил наказание Юве, постановив, что никакого Кальчополи не было и менеджмент Ювентуса пострадал по ложным обвинениям?
Ну с дивана то всегда виднее, что нужно развивать. В клубе одни дилетанты работают, жаль их направить некому.
Благо покровители помогают, то дедушка Моратти с пенсии подкинет, то Челентано пожертвует с гонорара.
+5
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Любезный Коссутий
Ответ Roman Dementiev
Ну так вот именно. Может стоит тогда уже сделать без национальной выборки, а на весь континент?
национальные чемпионаты всегда останутся в приоритете, тем более в Англии. в неделе 7 дней, середина недели занята УЕФА, а люди пока не роботы, чтобы играть каждый день, так что ни для какой суперлиги просто нет места
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Vlados 86
Ответ Е.Р.
85 лямов убытков со сверхдоходами от ЛЧ. моротто ГЕНИЙ.
Еслиб не Маротта, Интер бы сейчас по составу на уровне Ромы был.
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headmaster
А почему так мало денег? Тв-контракт плохой?
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SpilightTwarkle
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Провал менеджмента. Дошли до финала ЛЧ, трибуны на домашних матчах переполнены. Нужно развивать коммерческую часть доходов. Сократить зарплатную ведомость. А то подписывают, например, Хуана Куадрадо, которому стукнуло 35 лет, на зарплату в 3 млн, зато свободный агент. Со времён Моратти не привыкли считать деньги, странно, что до сих пор не турнули в низшие лиги, как ту же Фиорентину. Ах, да, у этого миланского не до клуба высокие покровители. Это же не Ювентус турнуть в Серию B без неопровержимых доказательств, на основании домыслов. Кстати, как насчёт того, чтобы вернуть Юве 2 чемпионских титула, а то итальянский суд отменил наказание Юве, постановив, что никакого Кальчополи не было и менеджмент Ювентуса пострадал по ложным обвинениям?
Ух как желчь-то льется! От "провал менеджмента" дошел до "ВерНитИ ТитуЛЫ ЮВе!111!!" в одном сообщении.
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Aleksei1975
Ответ Bayern Munich Mia San Mia
Провал менеджмента. Дошли до финала ЛЧ, трибуны на домашних матчах переполнены. Нужно развивать коммерческую часть доходов. Сократить зарплатную ведомость. А то подписывают, например, Хуана Куадрадо, которому стукнуло 35 лет, на зарплату в 3 млн, зато свободный агент. Со времён Моратти не привыкли считать деньги, странно, что до сих пор не турнули в низшие лиги, как ту же Фиорентину. Ах, да, у этого миланского не до клуба высокие покровители. Это же не Ювентус турнуть в Серию B без неопровержимых доказательств, на основании домыслов. Кстати, как насчёт того, чтобы вернуть Юве 2 чемпионских титула, а то итальянский суд отменил наказание Юве, постановив, что никакого Кальчополи не было и менеджмент Ювентуса пострадал по ложным обвинениям?
Есть такая поговорка «Кто про что, а вшивый про баню».
Смысл её в том, что человек зацикливается на одном и том же. Не может переключиться на другое.
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Joey Ramone
С такими долгами в финал ЛЧ выходить - феноменально.
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Ответ Антонио Мартынов
При чем тв контракт на 5 лет продлили снова на примерно тех же условиях. Стадиона своего у Интера нет и в ближайшем будущем не ожидается, а пока будет ожидаться - за это еще заплатить надо. А тем временем вышедший из Чемпионшипа клуб 200 млн получает. Тут уж волей не волей про суперлигу вспомнишь.
так это поощрение клубов, кто выходит в АПЛ. Потом эти клубы могут снова вернуться в АПЛ на след сезон. тот же лестер всех громит щас в шипе.
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LIv93
Ответ Глеб Кравцов
Клуб-финалист ЛЧ (+ топ4 и победы в Кубке Кубке и суперкубке Италии) и с 70к+ посещаемостью на трибунах выживает как может....
Это Италия((
Если они еще будут телеправа на трансляции продавать дальше за такие гроши, то каждый год одни убытки собирать остается только. Либо лидеров продавать и превращаться в фарм клуб для АПЛ.
Это про все итальянские клубы
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ya_za_ac_milan
Нормально так. Милан получается на 91 млн евро успешнее Интера год закрыл.Как раз на эквивалкнт по деньгам пресловутых английских телеправ каждому клубу АПЛ.
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Е.Р.
-85 лямов...
Все говорят типа проблема Италии типа нет новых современных стадиков.
Только неувязочка. Новый стадик по проекту принесёт дополнительно 80 лямов.
То есть даже это в самый сверхдоходный год не спасет Интер от убытков.
Это позор.
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