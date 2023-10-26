Убытки «Интера» за сезон-2022/23 – 85 млн евро. Соглашение с УЕФА выполняется
«Интер» представил финансовый отчет за сезон-2022/23.
По итогам финансового года, завершившегося 30 июня 2023 года, миланский клуб смог сократить убытки на 55 миллионов евро – со 140 до 85 млн.
Доход «Интера» без учета трансферов футболистов вырос на 60 миллионов и составил 425 млн. Доход в дни проведения матчей составил рекордные для клуба 80 млн евро.
Операционные расходы сократились с 528 млн евро до 465,5 млн.
Мажоритарный акционер клуба выделил дополнительно 51 млн евро, рекапитализация – 86 млн.
«Нерадзурри» подчеркнули, что соглашение с УЕФА выполняется, поэтому клуб исключает возможность санкций.
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Любой средний клуб АПЛ: покупает каждое ТО пачку местной древесины на сотню лямов, выписывая каждому зарплату на десяток миллионов.
Суперлига не нужна, ага, да.
Нет у Интера владельца шейха, который мог бы залатать финансовые дыры.
Благо покровители помогают, то дедушка Моратти с пенсии подкинет, то Челентано пожертвует с гонорара.
Смысл её в том, что человек зацикливается на одном и том же. Не может переключиться на другое.
Если они еще будут телеправа на трансляции продавать дальше за такие гроши, то каждый год одни убытки собирать остается только. Либо лидеров продавать и превращаться в фарм клуб для АПЛ.
Это про все итальянские клубы
Все говорят типа проблема Италии типа нет новых современных стадиков.
Только неувязочка. Новый стадик по проекту принесёт дополнительно 80 лямов.
То есть даже это в самый сверхдоходный год не спасет Интер от убытков.
Это позор.