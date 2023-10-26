Убытки «Интера» за сезон-2022/23 – 85 млн евро. Соглашение с УЕФА выполняется

«Интер» представил финансовый отчет за сезон-2022/23.

По итогам финансового года, завершившегося 30 июня 2023 года, миланский клуб смог сократить убытки на 55 миллионов евро – со 140 до 85 млн.

Доход « » без учета трансферов футболистов вырос на 60 миллионов и составил 425 млн. Доход в дни проведения матчей составил рекордные для клуба 80 млн евро.

Операционные расходы сократились с 528 млн евро до 465,5 млн.

Мажоритарный акционер клуба выделил дополнительно 51 млн евро, рекапитализация – 86 млн.

«Нерадзурри» подчеркнули, что соглашение с выполняется, поэтому клуб исключает возможность санкций.

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