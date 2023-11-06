Пеп Гвардиола назван лучшим действующим клубным тренером мира.

Специалист, возглавляющий « », занял первое место в рейтинге FourFourTwo.

Всего в списке 50 позиций. Первая двадцатка выглядит так:

1. , « ».

2. , « ».

3. , « ».

4. , « ».

5. Томас Тухель, « ».

6. Эдди Хау, «Ньюкасл».

7. Хави, «Барселона».

8. Роберто Де Дзерби, «Брайтон».

9. Унаи Эмери, «Астон Вилла».

10. Диего Симеоне, «Атлетико».

11. Хаби Алонсо, «Байер».

12. Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед».

13. Луис Энрике, «ПСЖ».

14. Абел Феррейра, «Палмейрас».

15. Жозе Моуринью, «Рома».

16. Эндж Постекоглу, «Тоттенхэм».

17. Арне Слот, «Фейеноорд».

18. Маурисио Почеттино, «Челси».

19. Иманоль Альгуасиль, «Реал Сосьедад».

20. Симоне Индзаги, «Интер».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!