Гвардиола – лучший клубный тренер по версии FourFourTwo, Клопп – 2-й, Анчелотти – 3-й, Тухель – 5-й, Хави – 7-й, тен Хаг – 12-й, Моуринью – 15-й
Пеп Гвардиола назван лучшим действующим клубным тренером мира.
Специалист, возглавляющий «Манчестер Сити», занял первое место в рейтинге FourFourTwo.
Всего в списке 50 позиций. Первая двадцатка выглядит так:
1. Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити».
2. Юрген Клопп, «Ливерпуль».
3. Карло Анчелотти, «Реал Мадрид».
4. Микель Артета, «Арсенал».
5. Томас Тухель, «Бавария».
6. Эдди Хау, «Ньюкасл».
7. Хави, «Барселона».
8. Роберто Де Дзерби, «Брайтон».
9. Унаи Эмери, «Астон Вилла».
10. Диего Симеоне, «Атлетико».
11. Хаби Алонсо, «Байер».
12. Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед».
13. Луис Энрике, «ПСЖ».
14. Абел Феррейра, «Палмейрас».
15. Жозе Моуринью, «Рома».
16. Эндж Постекоглу, «Тоттенхэм».
17. Арне Слот, «Фейеноорд».
18. Маурисио Почеттино, «Челси».
19. Иманоль Альгуасиль, «Реал Сосьедад».
20. Симоне Индзаги, «Интер».
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Больные фанатики АПЛ эта контора
Жозе (Автобус) Моуриньо - 15?
Составителю рейтинга 16 лет?
Тобишь рейтинг основан не на достижениях в прошлом, а уровне показываемом прямо сейчас