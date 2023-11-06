Гвардиола – лучший клубный тренер по версии FourFourTwo, Клопп – 2-й, Анчелотти – 3-й, Тухель – 5-й, Хави – 7-й, тен Хаг – 12-й, Моуринью – 15-й

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Пеп Гвардиола назван лучшим действующим клубным тренером мира.

Специалист, возглавляющий «Манчестер Сити», занял первое место в рейтинге FourFourTwo.

Всего в списке 50 позиций. Первая двадцатка выглядит так:

1. Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити».

2. Юрген Клопп, «Ливерпуль».

3. Карло Анчелотти, «Реал Мадрид».

4. Микель Артета, «Арсенал».

5. Томас Тухель, «Бавария».

6. Эдди Хау, «Ньюкасл».

7. Хави, «Барселона».

8. Роберто Де Дзерби, «Брайтон».

9. Унаи Эмери, «Астон Вилла».

10. Диего Симеоне, «Атлетико».

11. Хаби Алонсо, «Байер».

12. Эрик тен Хаг, «Манчестер Юнайтед».

13. Луис Энрике, «ПСЖ».

14. Абел Феррейра, «Палмейрас».

15. Жозе Моуринью, «Рома».

16. Эндж Постекоглу, «Тоттенхэм».

17. Арне Слот, «Фейеноорд».

18. Маурисио Почеттино, «Челси».

19. Иманоль Альгуасиль, «Реал Сосьедад».

20. Симоне Индзаги, «Интер».

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72 комментария

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Andrey Andreev
Индзаги 20-й, 7Хаг - 12-й. Все понятно, короче, с этим "топом"
+35
-2
+33
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Zidane 21
Честно говоря меня удивляет Анчелотти, когда все его ровестники уже давно завязали с тренерством, он всё ещё находится в топе. Он развивался в отличие от остальных, не как Маур, скажем, который так и остался в 2005 году.
+38
-9
+29
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Александр Пряхин
Тен Хаг?
+32
-5
+27
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Александр Белов
12. Эрик Тен Хаг😂😂😂😂😂😂😂
+20
-4
+16
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Фёдор Кузнецов
Ответ Zidane 21
Честно говоря меня удивляет Анчелотти, когда все его ровестники уже давно завязали с тренерством, он всё ещё находится в топе. Он развивался в отличие от остальных, не как Маур, скажем, который так и остался в 2005 году.
Анчелотти умеет выстраивать отношения с игроками, ну и стоит вспомнить где он был до Реала, Наполи и Эвертон, если бы Перес не доверился Карло, сейчас бы никто не писал л крутости Анчелотти
+10
-2
+8
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Nursultan Kulnasharov
Ок, по Гвардиоле 0 вопросов. Но почему так низко Индзаги. В Италии лидирует, вывел команду в финал ЛЧ.
+8
0
+8
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wenk
Тен Хааг и Энрике непонятно, что здесь забыли... И почему Тухель столь высоко
+9
-2
+7
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Roman Dementiev
Индзаги, выведший команду в финал ЛЧ, где смотрелся как минимум наравне с МС, 20)))
Больные фанатики АПЛ эта контора
+7
0
+7
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corazón blanco
Гвардиола без вопросов топ-1. Карло все же заслуживает топ-2, из-за его достижений и из-за того, что в трех десятилетиях конкурентоспособен и до сих пор в топе. Симеоне так низко, а Хаби, который делает только первые шаги в тренерской карьере относительно его высоко и дышит ему в спину.
+5
0
+5
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Khayrulla Shermetov
Самый тупой список. Тен хаг? Артета без титула. Эмери? Ну да. Инзаги дошёл до финала лч 4 кубка за 2 года и 20 место. Даже если барса вылетит в сегунду он будет в топе. Тут все ясно
+7
-2
+5
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xQcoW
Замените бездомного кота с шапкой, не хуже будет тренить, чем катарский физрук хавй
+5
-1
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QWertY
Ответ Александр Пряхин
Тен Хаг?
А че нет? Чувак в первом же сезоне занял 3 место и взял кубок лиги.
+9
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Александр Кузьминых
тен (мать его) ХАГ - 12?
Жозе (Автобус) Моуриньо - 15?

Составителю рейтинга 16 лет?
+3
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Will Turner
де дзерби 8? а типо без титулов и трофеев серьезных сюда можно попасть?
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Vinnipukh Vinni
Ответ Iks Zet
Аллегри - первому месту: ну да, ну да, пошел я…
А что, не пошёл?
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Акира_1
Артета, который ничего не выигрывал кроме Суперкубков и кубка Англии, ниже Тухеля с 2 финалами ЛЧ. 😄😄
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alexmixer9
Тен хаг и ещё несколько ноунеймов выше Индзаги))
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Wagner
Ответ byche di
Хави не заслуживает топ 10
Как и Артета
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Rus Donskoy
Хави быстро вошел в десятку!
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Михо
Если это за сезон, почему Клопп на 2 месте? Артета и Хави должны быть выше
+6
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alisa dvoikina
Ответ superpab
Хави выше Моуриньо, Эмери и Симеоне Алонсо выше Моуриньо Ну ок, Хави хотя бы Чемпионаты Катара и Испании успел по разу выиграть. Но Алонсо? Чел чуть больше года назад только начал тренировать взрослую команду профессионального клуба. И уже выше Моуриньо. Из-за того, что его команда сейчас на ходу? Но тогда что в этом списке сразу за ним делает Тен Хаг? Что курили составители этого «рейтинга»?
В оригинале указано "best manager right now"
Тобишь рейтинг основан не на достижениях в прошлом, а уровне показываемом прямо сейчас
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chiscuid
Индзаги - это топ 3! Он из г***а и палок сделал один из сильнейших клубов Европы
+1
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Din Tin
Пиоли тоже должен здесь быть
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Jon han
Они называли Хави физроком, а он 7 й в рейтинге 👏
+1
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L1berty
Ответ Zidane 21
так я о том и говорю, он перестал развиваться после Реала, дальше уже спад.
Не перестал развиваться, а деградировал
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