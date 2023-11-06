Павар вывихнул колено в матче с «Аталантой». Защитник «Интера» будет носить гипс 3-4 недели, он вернется не раньше конца года

Теги Интер Аталанта Сборная Франции по футболу серия А Италия травмы Бенжамен Павар Здоровье Футбол

Бенжамен Павар выбыл на длительный срок из-за травмы колена.

Защитник «Интера» из-за повреждения был заменен в 1-м тайме матча с «Аталантой» в субботу (2:1). Павара унесли с поля на носилках.

Как сообщает RMC Sport, после проведенного сегодня утром медобследования у Павара диагностирован вывих коленного сустава. Операция на колене защитнику не требуется, однако он будет носить гипс около 3-4 недель.

Ожидается, что Павар вернется на поле не раньше конца года. Защитник пропустит матчи сборной Франции в ноябре.

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7 комментариев

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Vlados 86
Ответ Joey Ramone
А ещё подбежал гол праздновать с вывихом. Дармианчик до конца года без замены не вытянет.
Биссек своё время получит. Он вроде и правого латераля умеет немного.
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TaR
Очень жаль :(
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Милан фан.
Да все равно Интер выиграет это Скудетто
+2
-1
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Трент Резнор
Ну 3-4 терпимо. Неприятно, но терпимо. Здоровья, чё.
+1
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Милан фан.
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Что он такое готовил, что руку вывихнул?
Сити выиграет АПЛ но без Райса придётся помучится
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