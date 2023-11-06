Павар вывихнул колено в матче с «Аталантой». Защитник «Интера» будет носить гипс 3-4 недели, он вернется не раньше конца года

Бенжамен Павар выбыл на длительный срок из-за травмы колена.

Защитник « » из-за повреждения был заменен в 1-м тайме матча с «Аталантой» в субботу (2:1). унесли с поля на носилках.

Как сообщает RMC Sport, после проведенного сегодня утром медобследования у Павара диагностирован вывих коленного сустава. Операция на колене защитнику не требуется, однако он будет носить гипс около 3-4 недель.

Ожидается, что Павар вернется на поле не раньше конца года. Защитник пропустит матчи сборной в ноябре.

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