Павар вывихнул колено в матче с «Аталантой». Защитник «Интера» будет носить гипс 3-4 недели, он вернется не раньше конца года
Бенжамен Павар выбыл на длительный срок из-за травмы колена.
Защитник «Интера» из-за повреждения был заменен в 1-м тайме матча с «Аталантой» в субботу (2:1). Павара унесли с поля на носилках.
Как сообщает RMC Sport, после проведенного сегодня утром медобследования у Павара диагностирован вывих коленного сустава. Операция на колене защитнику не требуется, однако он будет носить гипс около 3-4 недель.
Ожидается, что Павар вернется на поле не раньше конца года. Защитник пропустит матчи сборной Франции в ноябре.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
7 комментариев