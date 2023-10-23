Серия А за 4,5 млрд евро продаст Sky и DAZN ТВ-права до 2029 года. Де Лаурентис недоволен: «Это поражение итальянского футбола, он умрет»

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Аурелио Де Лаурентис недоволен новой телевизионной сделкой Серии А.

Лига приняла решение продать права на показ матчей с 2024 по 2029 год DAZN и Sky. На общем собрании этот вариант получил 17 голосов, два клуба выступили против, еще один воздержался.

Сделка с телеканалами, уже освещающими чемпионат Италии, принесет лиге как минимум 4,5 млрд евро.

Президент «Наполи» остался недоволен результатами собрания и заявил об этом на пресс-конференции.

«Это поражение итальянского футбола. При таком предложении футбол умрет.

Sky и DAZN некомпетентны, сотрудничество с ними не идет на пользу итальянскому футболу.

Итальянский футбол всегда считает, что его должны поддерживать извне, однако для футбольного клуба абсолютное благо – это фанаты.

Мое взаимодействие с фанатами должно идти напрямую, а не через Sky и DAZN.

К тому же глупо заключать пятилетнее соглашение. В кризисные времена именно кино и футбол чувствуют себя хорошо, они позволяют отвлечься от болезненной повседневности, но теперь же свои мечты мы откладываем в ящик.

Предприниматель должен знать, как оценить риск. Да, нынешний вариант удобнее, но он не позволяет реализовать ценность итальянского футбола. Она реализуется через инвестиции, а Sky и DAZN их не делают», – сказал Де Лаурентис.

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39 комментариев

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Трент Резнор
Меньше чем по миллиарду за год для такой лиги смехотворно. У кого-то зато великолепные откаты.
+21
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<~Inter~>
Абсолютно провальная сделка со стороны лиги. Меньше миллиарда в год в современных масштабах просто смешная цифра
+17
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Клирик
Ничего не понятно. Это плохие каналы чтоле? Лишь бы показывали, а не как у нас два матча за дня на "главном спортивном".
Ты вообще понимаешь суть проблемы?) Это дёшево.
+15
-1
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Милан. 717
Ответ DonaldBrashear 2.0
на мой взгляд, вполне заслуженные цифры, больше никто не станет платить все равно. Стадионы ужасные в Италии, по большей части, картинка ужасная. Игроков-суперзвезд нет совсем, есть топы, типо Лаутаро, Осимхен, Барела, Леау, но им далеко очень до статуса прямо суперзвезд. Конечно, есть конкуренция, это хорошо, очень, выгодно отличает Серию А от других чемпионатов, но качество футбола довольно низкое, как не посмотрю игры Ювентуса, одно мучение всегда и со всеми. Рома также играет постоянно
Ну Серию А смотрят на 2 месте в мире после АПЛ, пора раскручивать Лигу
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DonaldBrashear 2.0
на мой взгляд, вполне заслуженные цифры, больше никто не станет платить все равно. Стадионы ужасные в Италии, по большей части, картинка ужасная. Игроков-суперзвезд нет совсем, есть топы, типо Лаутаро, Осимхен, Барела, Леау, но им далеко очень до статуса прямо суперзвезд. Конечно, есть конкуренция, это хорошо, очень, выгодно отличает Серию А от других чемпионатов, но качество футбола довольно низкое, как не посмотрю игры Ювентуса, одно мучение всегда и со всеми. Рома также играет постоянно
+8
-4
+4
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Юрий Вадимович
Ренессанса итальянского футбола можно еще лет 10 не ждать
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<~Inter~>
Ответ DonaldBrashear 2.0
на мой взгляд, вполне заслуженные цифры, больше никто не станет платить все равно. Стадионы ужасные в Италии, по большей части, картинка ужасная. Игроков-суперзвезд нет совсем, есть топы, типо Лаутаро, Осимхен, Барела, Леау, но им далеко очень до статуса прямо суперзвезд. Конечно, есть конкуренция, это хорошо, очень, выгодно отличает Серию А от других чемпионатов, но качество футбола довольно низкое, как не посмотрю игры Ювентуса, одно мучение всегда и со всеми. Рома также играет постоянно
это меньше предыдущего контракта
+2
0
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ НеПотерплю!
А сейчас сколько серия А получает? Интересно просто сравнить.
Аутсайдеры среди топ-лиг
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Vitto
Это права на Италию или на весь мир?
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Трент Резнор
Ответ Саша Пушкин
Это еще ничего, что за вашу лигу с унылой инфраструктурой, погрязшую в скандалах, договорняках и ставках в букмекерских конторах действующих футболистов дают 4,5 млрд евро, будет хуже, если за это станут давать в морду. (с) М.Е. Салтыков-Щедрин.
Обидел кто?
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Shumi-jr
Ответ 113k
это не дешево! Это и есть цена серии А. Я ее смотреть ен хочу вообще. Смотрю только АПЛ. Все остальные лиги не интересны. Таких как я большинство.
Сколько платишь за просмотр АПЛ?
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Юрий Вадимович
Кто-то может подсказать, глава федерации футбола к этому контракту может быть как-то причастен ?
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Милан. 717
Ответ Е.Р.
Больше Серик и не стоит. Достаточно посмотреть вчерашний матч Милана с Ювентусом. Посмешище. За такую хрень никто серьёзные деньги платить не станет.
Благодаря Ювентусу но не Милану ☝️
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<~Inter~>
Ответ Тухель
важно узнать формат выплат, то есть понятно что клубы получают неодинаковые суммы денег, а разница от чего то зависит, но вот от чего зависит это уже интересно. Условно если как в АПЛ от количества матчей на главной кнопке, то недовольство Де Лаурентиса понятна, Юве, Милан, Интер гораздо популярнее и их будут чаще показывать, а мелкие клубы могли быть довольны и крохами, но 100% гарантированными.
ДеЛау о своих интересах думает, но в целом это очень слабый контракт. Бундеслига давно заключила контракт на миллиард в год, с АПЛ даже сравнивать не хочется
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Милан. 717
Ответ <~Inter~>
Абсолютно провальная сделка со стороны лиги. Меньше миллиарда в год в современных масштабах просто смешная цифра
А куда и кому пойдут эти деньги ?, клубам ? 🤔
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Ansu Fati
Ответ <~Inter~>
Абсолютно провальная сделка со стороны лиги. Меньше миллиарда в год в современных масштабах просто смешная цифра
Почему меньше миллиарда?))
Остальное в конвертах, а как всем известно, суммы в конвертах не разглашаются))
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Макс Саид
Ответ Юрий Вадимович
Кто-то может подсказать, глава федерации футбола к этому контракту может быть как-то причастен ?
Конечно, причастен)
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Трент Резнор
Ответ <~Inter~>
сейчас 927. Нынешний трехлетний контракт приносил больше денег клубам
Я в трёх источниках разные цифры нашёл, так что тут претендовать на точность сложность.
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<~Inter~>
Ответ 113k
это не дешево! Это и есть цена серии А. Я ее смотреть ен хочу вообще. Смотрю только АПЛ. Все остальные лиги не интересны. Таких как я большинство.
это внутренний ТВ контракт. При чем здесь вообще ты?
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<~Inter~>
Ответ Трент Резнор
Сейчас 850 за год, по новому 933 будет.
сейчас 927. Нынешний трехлетний контракт приносил больше денег клубам
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Милан. 717
Ответ DonaldBrashear 2.0
на мой взгляд, вполне заслуженные цифры, больше никто не станет платить все равно. Стадионы ужасные в Италии, по большей части, картинка ужасная. Игроков-суперзвезд нет совсем, есть топы, типо Лаутаро, Осимхен, Барела, Леау, но им далеко очень до статуса прямо суперзвезд. Конечно, есть конкуренция, это хорошо, очень, выгодно отличает Серию А от других чемпионатов, но качество футбола довольно низкое, как не посмотрю игры Ювентуса, одно мучение всегда и со всеми. Рома также играет постоянно
Так Ювентус не смотрят даже их фанаты 🤭
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Трент Резнор
Ответ НеПотерплю!
А сейчас сколько серия А получает? Интересно просто сравнить.
Сейчас 850 за год, по новому 933 будет.
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НеПотерплю!
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Ты вообще понимаешь суть проблемы?) Это дёшево.
А сейчас сколько серия А получает? Интересно просто сравнить.
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QWertY
Ответ Милан. 717
Благодаря Ювентусу но не Милану ☝️
Ювентус хотя бы топ клуб, который не выращивает суперзвезд для других топов как Мелана. Кроме Интера и Юве в Серии А нет топ команд
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Darren&K
Блин вот мудаки, и почему согласились гранды? Недавно жаловались на ТВ права а теперь подписались. Кажется это не вся инфа и еще что то есть. С другой стороны у Ла Лиги чуть выше лярда, у немцев лярд, так что плюс минус все на одном уровне. Это АПЛ накачивают бабками спонсоры, тем самым конкуренция падает. Раньше платили 2 лярда+ и вполне нормально было. При таких разрывах Суперлига единственный выход для топов из Топ 4 чтоб хоть как то по деньгам конкурировать с бритишами
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