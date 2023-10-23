Аурелио Де Лаурентис недоволен новой телевизионной сделкой Серии А.

Лига приняла решение продать права на показ матчей с 2024 по 2029 год DAZN и Sky. На общем собрании этот вариант получил 17 голосов, два клуба выступили против, еще один воздержался.

Сделка с телеканалами, уже освещающими чемпионат Италии, принесет лиге как минимум 4,5 млрд евро.

Президент « » остался недоволен результатами собрания и заявил об этом на пресс-конференции.

«Это поражение итальянского футбола. При таком предложении футбол умрет.

Sky и DAZN некомпетентны, сотрудничество с ними не идет на пользу итальянскому футболу.

Итальянский футбол всегда считает, что его должны поддерживать извне, однако для футбольного клуба абсолютное благо – это фанаты.

Мое взаимодействие с фанатами должно идти напрямую, а не через Sky и DAZN.

К тому же глупо заключать пятилетнее соглашение. В кризисные времена именно кино и футбол чувствуют себя хорошо, они позволяют отвлечься от болезненной повседневности, но теперь же свои мечты мы откладываем в ящик.

Предприниматель должен знать, как оценить риск. Да, нынешний вариант удобнее, но он не позволяет реализовать ценность итальянского футбола. Она реализуется через инвестиции, а Sky и DAZN их не делают», – сказал Де Лаурентис.

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