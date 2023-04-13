Финский бизнесмен отозвал заявку на покупку «Ман Юнайтед», назвав процедуру продажи фарсом.

Бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус был одним из претендентов на покупку клуба, предложив менее 4 млрд фунтов во время второго раунда переговоров. Семью владельцев « » Глейзеров не устроили предложения Зиллиакуса и других претендентов, им предложили улучшить заявки в третьем раунде.

«Из-за задержек любому новому владельцу будет очень сложно создать команду-победительницу к следующему сезону. Торги превращаются в фарс, а Глейзеры не проявляют никакого уважения к клубу.

Джим Рэтклифф, Шейх Джассим и я были готовы вести переговоры о покупке «Юнайтед». Вместо этого решил начать новый раунд. Я не буду участвовать в фарсе, созданном для максимизации прибыли продавцов», – заявил Зиллиакус.