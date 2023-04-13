Финский бизнесмен Зиллиакус отозвал заявку на покупку «МЮ»: «Торги превращаются в фарс. Глейзеры не уважают клуб»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Футбол

Финский бизнесмен отозвал заявку на покупку «Ман Юнайтед», назвав процедуру продажи фарсом.

Бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус был одним из претендентов на покупку клуба, предложив менее 4 млрд фунтов во время второго раунда переговоров. Семью владельцев «Манчестер Юнайтед» Глейзеров не устроили предложения Зиллиакуса и других претендентов, им предложили улучшить заявки в третьем раунде.

«Из-за задержек любому новому владельцу будет очень сложно создать команду-победительницу к следующему сезону. Торги превращаются в фарс, а Глейзеры не проявляют никакого уважения к клубу.

Джим Рэтклифф, Шейх Джассим и я были готовы вести переговоры о покупке «Юнайтед». Вместо этого Глейзеры решил начать новый раунд. Я не буду участвовать в фарсе, созданном для максимизации прибыли продавцов», – заявил Зиллиакус.

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11 комментариев

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Ответ Антон Казанский
Интересно, откуда у бывшего топ-менеджера "Нокии" 4 ярда "зелени"? Тем более, что из "Нокиа" он ушёл в 1993 году, за несколько лет до взлёта компании.
если он уже 30 лет назад был топ-менеджером в Нокиа, то и это время он явно зря не терял
плюс может ушёл с чемоданом опционов, которые тогда как фантики были, а потом могли взлететь в цене
да и мало ли откуда ещё, почему у него их не может быть, с другой стороны?
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Darkhan Darkhan
Понял что не по карману
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Антон Казанский
Интересно, откуда у бывшего топ-менеджера "Нокии" 4 ярда "зелени"? Тем более, что из "Нокиа" он ушёл в 1993 году, за несколько лет до взлёта компании.
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Максим Левицкий
Откуда у финского бизнесмена деньги на МЮ?🤡🤡
Это изначально исключительно для пиара задумывалось.
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ман сити фейк
С нами всё прекрасно они не уважают свой товар
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Фут.Боль
Зато неплохо пропиарил себя. Вряд ли много кто слышал о нём до этой истории с МЮ.
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ман сити фейк
Та самая фраза Медведева было бы самое то
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Spaten
ЗавалиГубуКус!
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Любезный Коссутий
прямо скажем - у него итак не было шансов
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Теннисный абсолют
Менеджер, который заработал 4 млрд.
Кулстори.
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dima.lol193@yandex.ru
Я так и думал
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