Финский бизнесмен Зиллиакус отозвал заявку на покупку «МЮ»: «Торги превращаются в фарс. Глейзеры не уважают клуб»
Финский бизнесмен отозвал заявку на покупку «Ман Юнайтед», назвав процедуру продажи фарсом.
Бывший топ-менеджер Nokia Томас Зиллиакус был одним из претендентов на покупку клуба, предложив менее 4 млрд фунтов во время второго раунда переговоров. Семью владельцев «Манчестер Юнайтед» Глейзеров не устроили предложения Зиллиакуса и других претендентов, им предложили улучшить заявки в третьем раунде.
«Из-за задержек любому новому владельцу будет очень сложно создать команду-победительницу к следующему сезону. Торги превращаются в фарс, а Глейзеры не проявляют никакого уважения к клубу.
Джим Рэтклифф, Шейх Джассим и я были готовы вести переговоры о покупке «Юнайтед». Вместо этого Глейзеры решил начать новый раунд. Я не буду участвовать в фарсе, созданном для максимизации прибыли продавцов», – заявил Зиллиакус.
плюс может ушёл с чемоданом опционов, которые тогда как фантики были, а потом могли взлететь в цене
да и мало ли откуда ещё, почему у него их не может быть, с другой стороны?
Это изначально исключительно для пиара задумывалось.
Кулстори.