Джикия о том, что Соболев не общается с прессой: «Соберитесь все вместе, обсудите, что нужно с уважением относиться к футболистам, не провоцировать их»
Георгий Джикия высказался о конфликте Александра Соболева с прессой.
Ранее СМИ сообщили, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранял Соболева от занятий с командой по дисциплинарным причинам. После поражения от «Факела» (0:2) форвард объявил о бойкоте: «С прессой я больше не общаюсь. С источниками общайтесь».
– Соболев обиделся на СМИ, больше с нами не общается. Может, вы с ним поговорите по этому поводу, чтобы он оттаял?
– А почему он так с вами поступает? Подумайте и соберитесь все вместе, обсудите, что нужно с уважением относиться к футболистам и не провоцировать их, – сказал капитан и защитник «Спартака» Джикия.
Сегодня «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре Мир РПЛ. Соболев не вышел на поле.
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