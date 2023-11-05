Джикия о том, что Соболев не общается с прессой: «Соберитесь все вместе, обсудите, что нужно с уважением относиться к футболистам, не провоцировать их»

Георгий Джикия высказался о конфликте Александра Соболева с прессой.

Ранее СМИ сообщили, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранял Соболева от занятий с командой по дисциплинарным причинам. После поражения от «Факела» (0:2) форвард объявил о бойкоте: «С прессой я больше не общаюсь. С источниками общайтесь».

– обиделся на СМИ, больше с нами не общается. Может, вы с ним поговорите по этому поводу, чтобы он оттаял?

– А почему он так с вами поступает? Подумайте и соберитесь все вместе, обсудите, что нужно с уважением относиться к футболистам и не провоцировать их, – сказал капитан и защитник «Спартака» .

Сегодня « » сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре Мир . Соболев не вышел на поле.

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