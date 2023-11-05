Джикия о том, что Соболев не общается с прессой: «Соберитесь все вместе, обсудите, что нужно с уважением относиться к футболистам, не провоцировать их»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Александр Соболев Футбол

Георгий Джикия высказался о конфликте Александра Соболева с прессой.

Ранее СМИ сообщили, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранял Соболева от занятий с командой по дисциплинарным причинам. После поражения от «Факела» (0:2) форвард объявил о бойкоте: «С прессой я больше не общаюсь. С источниками общайтесь».

Соболев обиделся на СМИ, больше с нами не общается. Может, вы с ним поговорите по этому поводу, чтобы он оттаял?

– А почему он так с вами поступает? Подумайте и соберитесь все вместе, обсудите, что нужно с уважением относиться к футболистам и не провоцировать их, – сказал капитан и защитник «Спартака» Джикия.

Сегодня «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 14-м туре Мир РПЛ. Соболев не вышел на поле.

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4 комментария

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Faust Doc
Чтобы общаться с Соболевым нужен миелофон!
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Павел Ермаков
Хочет-общается,не хочет не общается.
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Andrey Yaroslavtsev
А Джикия ещё капитан?
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Konstantin Zorin
Не знаю по какой причине Абаскаль держит Сашку на скамье, но его не хватало сегодня на поле.
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