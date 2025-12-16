Гендиректор «Байера» о работе Алонсо в «Реале»: «Тренер остался один, всегда оказывается объектом критиком. У нас была другая ситуация – мы двигались в одном направлении»
Гендиректор «Байера»: Алонсо остался один в «Реале», всегда под критикой.
Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро высказался по поводу работы Хаби Алонсо в «Реале».
Испанец ранее возглавлял немецкий клуб, с которым выиграл Бундеслигу в сезоне-2023/24.
«Мы ему ничего не советовали. Нам бы хотелось, чтобы Хаби остался в «Байере», но мы понимаем, что он тренер с огромным талантом, который, надо признать, в «Мадриде» оказался в совершенно другой ситуации.
Тренер остался один и всегда оказывается объектом критиком. В «Байере» у него ситуация была совершенно другая – мы двигались в одном направлении и не оставляли тренера одного, – сказал Фернандо Карро в интервью Sky Sport.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Cadena SER
