Булыкин о лимите: «Клубы РПЛ занимаются трансферами ради трансферов – покупают кого попало. Нужны жесткие меры, чтобы заставить команды обратить внимание на академии, доверять молодым»

Дмитрий Булыкин: клубы РПЛ занимаются трансферами ради трансферов.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу возможного сокращения лимита на легионеров в РПЛ .

– Недавно министр спорта Михаил Дегтярев предложил ужесточить лимит на легионеров в РПЛ до 10 в заявке и 5 на поле. Как прокомментируете это событие?

– Поддерживаю инициативу министра. К сожалению, наши клубы занимаются трансферами ради трансферов, свою молодежь не развивают.

Поэтому нужны жесткие меры, чтобы заставить клубы обратить внимание на свои академии и доверять молодым игрокам, которые с голодными горящими глазами могут вырасти в топ-футболистов.

И, самое главное, что эти футболисты станут кадрами для нашей национальной сборной. А, если ты сидишь на скамейке, ни о каком прогрессе речи быть не может.

Учитывая то, что сейчас наши клубы не играют в Лиге чемпионов, появилось время заняться своими воспитанниками и отечественным футболом.

– Аргументы противников лимита. 1) Все трофеи в российском футболе были завоеваны, когда лимита в чемпионате не было. Сюда, кстати, входит и период, когда вы выступали. 2) Лимит выгоден в первую очередь агентам, а не российскому футболу. Согласны?

– Лимиты, как и способы их обхода, были всегда. В «Динамо», я помню, один раз вообще 11 иностранцев в стартовом составе вышло.

Но это никакой пользы российскому футболу не принесло. Надо учесть, что в период моей игровой карьеры трансферов было значительно меньше.

Если покупали зарубежных футболистов, то только топового уровня. Рядом с ними наши ребята развивались, а не полировали лавку.

Чемпионат только выигрывал от этого. И выросла целая плеяда классных игроков сборной. Сейчас, к сожалению, клубы покупают кого попало. Это большая проблема.

Мы все прекрасно понимаем, что средних футболистов берут для того, чтобы люди, находящиеся около клуба, заработали денег. А российская молодежь не развивается. Чтобы побороть эту тенденцию, как раз и необходимы жесткие меры, – сказал Дмитрий Булыкин.