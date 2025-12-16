  • Спортс
  Руни не считает «Астон Виллу» претендентом на титул АПЛ: «Невероятно то, что делает тренер, но у них нет шансов финишировать выше «Арсенала» или «Ман Сити»
Руни не считает «Астон Виллу» претендентом на титул АПЛ: «Невероятно то, что делает тренер, но у них нет шансов финишировать выше «Арсенала» или «Ман Сити»

Уэйн Руни: «Арсенал» является фаворитом на победу в АПЛ.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался по поводу фаворитов на чемпионство в этом сезоне АПЛ.

«Я по-прежнему считаю, что «Арсенал» является фаворитом на победу в АПЛ, но очень интересно, сможет ли «Манчестер Сити» держаться рядом с ними.

Это заставит футболистов «Арсенала» вспомнить, как раньше они лидировали, но потом «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» отбирали у них победу. Интересно за этим последить.

«Арсенал» по-прежнему остается фаворитом, на мой взгляд, но «Манчестер Сити» выглядит хорошо», – сказал Уэйн Руни.

Руни ответил, можно ли считать «Астон Виллу» претендентом на титул.

«Нет. Если быть реалистами, то нет. Невероятно то, что делает главный тренер (Унаи Эмери – Спортс’‘). У них был плохой старт, но они все исправили. Но у них нет шансов финишировать выше «Манчестер Сити» или «Арсенала», – отметил Руни в подкасте BBC Podcast.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metro
logoУэйн Руни
logoАстон Вилла
logoАрсенал
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
