Амориму не нужны трансферы в оборону: «У «МЮ» есть качественные футболисты. Нужно лучше играть в защите как команда»

Рубен Аморим не считает, что «Манчестер Юнайтед» нужно подписывать защитников.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим после матча АПЛ против «Борнмута» (4:4) ответил, нужно ли клубу приобрести новых защитников.

В этом сезоне манкунианцы пропустили 26 мячей в 16 играх.

– Денежные вложения в атаку явно принесли команде плоды. Нужно ли сейчас вложиться в линию обороны, чтобы улучшить этот аспект?

– Нет, я думаю, у нас есть талантливые защитники. У нас есть качественные игроки в обороне. Нам нужно лучше играть в защите как команда.

Хорошо, что мы позаботились о нашей атаке. Это значит, что мы прибавляем. Но с обороной ситуация не такая же.

У нас есть все необходимые качества [для игры в обороне], но нужно работать вместе и развивать наших игроков, потому что у них есть потенциал защищаться лучше, – сказал Рубен Аморим .

4:4 – концерт «МЮ» и «Борнмута»! За шесть минут – из 2:1 в 2:3, за две – из 2:3 в 4:3