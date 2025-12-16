Игорь Черевченко: «ВАР раздражает – без него было лучше. Он дает неравномерное распределение: одни команды регулярно страдают, а другие – регулярно выигрывают»

Игорь Черевченко: ВАР раздражает – без него было лучше.

Игорь Черевченко, возглавляющий «Истиклол » из Таджикистана, выразил сомнения в системе видеоповторов ВАР.

– Что вас особенно раздражает в современном футболе?

– Больше всего меня раздражает ВАР. Без него было лучше.

Если в Европе еще более-менее терпимо, судьи смотрят секунды, то в России совсем тяжело – просмотр может растянуться надолго. За примером далеко ходить не надо: в матче «Ростов» – «Акрон» арбитры аж десять минут изучали эпизод на ВАР.

– В Европе тоже регулярно критикуют ВАР, достаточно вспомнить Зидана, Почеттино или Моуринью. Но если его отменить, не много ли потеряет футбол?

– Ничего футбол не потеряет, а может даже и приобретет.

Потому что ВАР, по сути, дает неравномерное распределение – одни команды от него регулярно страдают, а другие, благодаря ему, регулярно выигрывают.

А на втором месте по степени раздражения у меня – судейские трактовки одного и того же эпизода.

Почему никак не могут договориться ни у нас, ни в Европе, например, по правилам игры рукой – не понимаю. Пока, кому как нравится, так и трактуют, – сказал Игорь Черевченко .