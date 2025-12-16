Тренер «Гвадалахары» перед «Барсой»: «Наш стадион – не лучший в мире по состоянию поля. Это не «Камп Ноу» и не «Сантьяго Бернабеу»

Пере Марти перед «Барселоной»: наш стадион – не лучший в мире по состоянию поля.

Главный тренер «Депортиво Гвадалахара » Пере Марти рассказал о состоянии поля команды перед матчем Кубка Испании против «Барселоны».

Команда из 3-го испанского дивизиона примет «блауграну» в 1/16 финала турнира. Встреча пройдет 16 декабря. Марти не сможет руководить своими игроками с тренерской скамейки из-за дисквалификации.

«Я должен быть честен. Сейчас это не лучший стадион в мире с точки зрения состояния поля.

У нас было много трудностей в этом плане, хотя мы делаем все возможное, чтобы сделать его идеальным. Это не «Камп Ноу » и не «Сантьяго Бернабеу ».

Будем откровенны, в первую очередь мы сами хотим, чтобы поле было в хорошем состоянии из-за нашего стиля игры и футболистов, которые у нас есть», – сказал Пере Марти.