Тренер «Гвадалахары» перед «Барсой»: «Наш стадион – не лучший в мире по состоянию поля. Это не «Камп Ноу» и не «Сантьяго Бернабеу»
Главный тренер «Депортиво Гвадалахара» Пере Марти рассказал о состоянии поля команды перед матчем Кубка Испании против «Барселоны».
Команда из 3-го испанского дивизиона примет «блауграну» в 1/16 финала турнира. Встреча пройдет 16 декабря. Марти не сможет руководить своими игроками с тренерской скамейки из-за дисквалификации.
«Я должен быть честен. Сейчас это не лучший стадион в мире с точки зрения состояния поля.
У нас было много трудностей в этом плане, хотя мы делаем все возможное, чтобы сделать его идеальным. Это не «Камп Ноу» и не «Сантьяго Бернабеу».
Будем откровенны, в первую очередь мы сами хотим, чтобы поле было в хорошем состоянии из-за нашего стиля игры и футболистов, которые у нас есть», – сказал Пере Марти.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
