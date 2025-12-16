Руни о словах Марески: «Он знал, что говорит, а руководство «Челси» знает, что это адресовано им. Нужно уважать владельцев, они устанавливают правила, Энцо их нарушил»

Уэйн Руни оценил высказывание Энцо Марески.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал высказывание главного тренера «Челси» Энцо Марески .

Специалист после победы над «Эвертоном» (2:0) в АПЛ заявил: «Последние 48 часов были худшими с тех пор, как я пришел в клуб. Многие люди не поддерживали ни меня, ни команду» .

«На мой взгляд, это очень похоже на ситуацию с Мохамедом Салахом, когда все было тщательно спланировано.

Мареска точно знал, что говорит и кому это адресовал, а руководство и владельцы «Челси » знают, что это адресовано им.

Нужно уважать владельцев клуба. Они тебя пригласили и наняли, поэтому они устанавливают правила, и Энцо, как мне кажется, их нарушил.

Это или разногласия, или он чувствует, что находится под угрозой увольнения, хотя считает, что этого не должно быть из-за двух выигранных им трофеев и набранного количества очков.

Не думаю, что теперь его защитят после того, что он сделал. Клубу будет очень сложно защитить его», – сказал Уэйн Руни .