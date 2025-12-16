Дмитрий Булыкин: «Если платить игрокам в 2-3 раза меньше, качество российского футбола не изменится. Не вижу ничего плохого в том, что богатые клубы начнут скупать лучших россиян»

Дмитрий Булыкин: если игрокам платить меньше, качество футбола не изменится.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался относительно зарплат российских футболистов в РПЛ.

– Поводу роста зарплат российских игроков – это внутреннее дело каждого клуба. Я всегда в этом случае привожу пример.

Если все российские киноактеры скажут: «Мы хотим получать гонорары, как в Голливуде», им же не станут платить такие деньги. Так же и в футболе.

Есть отлаженная система, при которой это невозможно. Я за то, чтобы у футболистов были небольшие зарплаты, а основной доход шел за счет бонусов.

Клуб выполнил задачу на сезон или выиграл определенное количество матчей – премиальные резко увеличиваются. Игрок провел 80% матчей или забил 10 голов – получи достойный бонус.

Футболист должен выходить на поле и биться за хорошие премии, а не сидеть на скамейке с большим окладом. Ему не должно быть все равно, выйдет он на поле или не выйдет.

– Какие еще решения проблемы можете предложить?

– Когда смотришь на иностранные клубы – «Барселону» или «Аякс» – там с горящими глазами выходят 17-18-летние ребята, творят чудеса, и в дальнейшем становятся топ-футболистами.

А у нас только к 19 годам начинают подтягиваться к основному составу. Да и то, далеко не все.

Я бы даже рассмотрел модели Бельгии, Голландии, Сербии, Хорватии. Чемпионаты там не очень сильные. Молодые футболисты стремятся уехать за границу, поэтому стараются показать себя с самой лучшей стороны. Зато сборные в этих странах всегда очень мощные, потому что игроки развиваются в топовых клубах.

А в своих чемпионатах больших денег не платят. Поэтому местные футболисты находятся не в «теплой ванне», а в процессе постоянного совершенствования. На каждый матч выходят, как на самый важный. Чему, кстати, способствует и бонусная мотивация.

Если сейчас игрокам платить в 2-3 раза меньше, поверьте, качество российского футбола не изменится. Это все игры агентов, которые привыкли получать с футболистов, за огромные зарплаты сидящих на скамейке.

И не вижу ничего плохого в том, что такие богатые клубы, как «Зенит», «Спартак» или ЦСКА, начнут скупать лучших игроков российского рынка. В этом случае у клубов поменьше появится стимул развивать собственных воспитанников и зарабатывать на них деньги. А топовые команды и сборная будут достойно представлять российский футбол на международном уровне.

В принципе большинство клубов в мире живут именно за счет трансферов. А у нас, к сожалению, клубы существуют на бюджетные деньги, которые тратят очень неэффективно и без пользы для российского футбола, – сказал Дмитрий Булыкин.