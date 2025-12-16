Невилл про 4:4 в матче «МЮ»: «Нужны победы и титулы, но фанаты аплодировали, а мои дочки в восторге. Они увидели отличный матч – за этим и приезжают на «Олд Траффорд»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями после матча команды в АПЛ против «Борнмута» (4:4).

«Манчестер Юнайтед » продвигал мяч вперед, всегда играл на полной скорости. Когда «Юнайтед» проигрывал 2:3, Рубен Аморим перешел на схему 4-4-2 и поступил правильно. Забудьте о системе игры – он поступил правильно. Тренер выпустил на поле нужных игроков, и они представляли огромную угрозу.

После матчей против «Вест Хэма» и «Эвертона» был слышен свист в адрес команды, но после такой игры этого не было. Да, было разочарование, но многие болельщики остались на трибунах, чтобы поаплодировать команде.

Две мои дочки были на матче, и они будут в восторге, когда пойдут домой. Им не до радости, что «Юнайтед» не выиграл, но они увидели отличный матч, а именно за этим и приезжают на «Олд Траффорд».

Конечно, ты приходишь на стадион, чтобы увидеть, как твоя команда побеждает. И я понимаю, что нужно выигрывать матчи, трофеи, титулы.

Можно сказать, что в этом смысле матч оказался недостаточно хорош, но этому клубу также необходим красивый футбол, стиль, развлекательная часть в игре, – сказал Гари Невилл .

