Черевченко про РПЛ: «Удивляюсь уровню некоторых иностранцев. Они по качеству могут уступать местным воспитанникам, да еще и не давать им играть»

Игорь Черевченко: удивляюсь уровню легионеров в клубах РПЛ.

Игорь Черевченко, возглавляющий «Истиклол» из Таджикистана, поделился мнением касательно уровня иностранных футболистов в РПЛ.

– Как обстоят дела с лимитом на легионеров? В российском чемпионате снова вернулись к этому вопросу и хотят его ужесточить.

– В Таджикистане по регламенту на поле одновременно могут находиться максимум пятеро легионеров.

Так что если в России придут к этой же цифре, то, с одной стороны, это нормально. Посмотрите, например, на «Локомотив» – там сегодня играют почти одни воспитанники, и все на хорошем уровне.

И потом, теперь в российский чемпионат приезжают иностранцы не такого высокого уровня, как, скажем, лет десять назад...  Даже лет пять назад.

Раньше в РПЛ играли действительно именитые легионеры из хороших клубов, и рядом с ними росли и молодые российские футболисты.

А сейчас я, если честно, иногда просто удивляюсь уровню некоторых иностранцев, которых берут российские клубы. Они по качеству могут уступать местным воспитанникам, да еще и не давать им играть. Так что мое отношение к ужесточению лимита – 50 на 50.

– А как же «Зенит»?

– Иногда деньги и качество могут не совпадать. И турнирная таблица это показывает.

Раньше иностранные легионеры делали погоду и историю в «Зените». Достаточно вспомнить Халка или Витцеля. Сейчас такого нет, – сказал Игорь Черевченко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
лимит на легионеров
logoЛокомотив
logoИгорь Черевченко
logoИстиклол
logoвысшая лига Таджикистан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
