Соболев снова отказался общаться с прессой – после 2:3 от «Краснодара». Форвард «Спартака» делал так же после игр с «Факелом» и «Пари НН»
Александр Соболев вновь отказался общаться с прессой после матча с «Краснодаром».
«Спартак» уступил «Краснодару» (2:3) в 6-м раунде группового этапа Фонбет Кубка России.
Как сообщает «Матч ТВ», после игры форвард красно-белых отказался общаться с журналистами.
Ранее нападающий «Спартака» отказался от общения с прессой после матчей с «Пари НН» (2:0) и «Факелом» (0:2).
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Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Может и журналистам взять это на вооружение и в следующий раз кинуть в него рыбой?
Например показательно на следующий матч заклеить себе рот пластырем.
Ну типа в знак протеста.
Хайпануть нормально можно)