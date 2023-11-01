Соболев снова отказался общаться с прессой – после 2:3 от «Краснодара». Форвард «Спартака» делал так же после игр с «Факелом» и «Пари НН»

Александр Соболев вновь отказался общаться с прессой после матча с «Краснодаром».

« » уступил «Краснодару» (2:3) в 6-м раунде группового этапа Фонбет Кубка России.

Как сообщает « », после игры форвард красно-белых отказался общаться с журналистами.

Ранее нападающий «Спартака» отказался от общения с прессой после матчей с «Пари НН» (2:0) и «Факелом» (0:2).

Соболев после поражения от «Факела»: «С прессой я больше не общаюсь. С источниками общайтесь»

«2 касания😂». Соболев отреагировал на отмену его гола «Краснодару» с пенальти

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