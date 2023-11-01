Соболев снова отказался общаться с прессой – после 2:3 от «Краснодара». Форвард «Спартака» делал так же после игр с «Факелом» и «Пари НН»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Александр Соболев вновь отказался общаться с прессой после матча с «Краснодаром».

«Спартак» уступил «Краснодару» (2:3) в 6-м раунде группового этапа Фонбет Кубка России.

Как сообщает «Матч ТВ», после игры форвард красно-белых отказался общаться с журналистами.

Ранее нападающий «Спартака» отказался от общения с прессой после матчей с «Пари НН» (2:0) и «Факелом» (0:2).

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16 комментариев

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Саша Пушкин
В дельфинарии дельфины гораздо охотнее идут с вами на контакт, если угостить их чем-нибудь.
Может и журналистам взять это на вооружение и в следующий раз кинуть в него рыбой?
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Вячеслав Припузов
Смысл ему общаться когда журналисты и иже с ними все выдумывают сами про него и Спартак, нужно дальше работать и все доказывать на поле своей игрой и её результатами
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Атакующий Юран
Ну нерасчитал Санёк) зато какой пасище выложил 💥🔝🚀
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Кирилл.С-Пб
Дельфины общаются на уровне ультразвука...
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Dark.Babysitter
Соболев может дальше почти.
Например показательно на следующий матч заклеить себе рот пластырем.
Ну типа в знак протеста.
Хайпануть нормально можно)
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Олег Сагайдачный
После следующего матча к нему даже подходить не стоит. Прямиком к Дзюбе, тот накидает с лихвой.
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Владислав Дудкин
Склеил ласты во время исполнения пенальти 🙃
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Александр Языков
Не общается и это его право . Он не обязан не кому чтоб кому-то отвечать . Да и правильно делает .
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lanskoy
Тренировался хорошо. Что ему говорить-то? У самого промеса пенальти бить учился)
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