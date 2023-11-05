Абаскаль о Соболеве в запасе на дерби с «Локо»: «У «Спартака» многие способны сыграть в атаке. Три матча провели по новой схеме»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Квинси Промес Никита Чернов Срджан Бабич Матч ТВ Хесус Медина Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль объяснил выбор состава «Спартака» на дерби с «Локомотивом».

– Кто будет центральным нападающим в отсутствие Соболева?

– Мы три матча провели по новой схеме. Соболев в одном из матчей выходил в старте, выходил и на замену. Ничего особого нет, у нас много футболистов, способных сыграть в атаке.

– Насколько большая проблема отсутствие Бабича?

– Это не может не повлиять, но Никита Чернов показал себя хорошо, он заслуживает места в стартовом составе, удачи ему сегодня.

– Как вы против такого «Локомотива» намерены строить свою игру?

– «Локомотив» – хорошая команда, они хорошо используют центр поля и фланги. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы остановить соперника и добиться результата.

– В какой форме Промес, что ждете от него?

– Все хорошо, после матча с «Пари НН» у Квинси и Медины были небольшие повреждения. Оба провели полноценную тренировочную неделю, они готовы.

– Четыре матча подряд вы проигрываете на выезде в Мир РПЛ.

– Это просто статистика, серии всегда когда‑то заканчиваются, – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль

«Локомотив» – «Спартак». Дзюба, Тикнизян, Промес, Медина и Зиньковский в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

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19 комментариев

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ahmsurim
Ответ evgen-elektromen
И твой цикл заканчивается
цикл только в твоей голове. успокойся и смотри футбол
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Ответ Miron_8383
4 поражения подряд на выезде? - Это просто статистика Нижняя половина таблицы чисто по весеннему отрезку - Это просто статистика 1 победа в последних матчах? - Это просто статистика А вот чемпионство по xG в прошлом сезоне - это показатель успешной работы тренера и знак того, что мы двигаемся в правильном направлении Смотрите не перепутайте, Абаскаль топ тренер)
xG как раз показатель того, что команда в позиционке сильна, но хромает реализация, просто взять статистику Промеса прошлогоднего на текущее время и сегодня и всё встанет на места, его 10+ очков по гол+пас и не хватает для большего набора очков...
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Эхо Стэмфорда
а не кажется ли,что посреди сезона не нужно менять схему?
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alexsem69
Ну что ж, посмотрим
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sergspartak
Интересная атака намечается, мне нравится, а то с Соболем слишком медленно, ему надо прибавлять в скорости. Я бы еще в пару к Литвинову поставил Зобнина или Умярова для большей надежности в обороне, но может Пруцев везде успеет. Ну и Селихова можно было.
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Oleg Pronin
опять Абаскаль умничает
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lovec23
Не хочется лить воду на колесо недовольных рыжим , но зачем было отдавать всех нападающих . Мне кажется Шамар бы сейчас очень пригодился и можно было бы без потери вариативности в атаке воспитывать соболя
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Andreyanswer
Максименко - слабый вратарь. Абаскаля - глупец.
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Miron_8383
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xG как раз показатель того, что команда в позиционке сильна, но хромает реализация, просто взять статистику Промеса прошлогоднего на текущее время и сегодня и всё встанет на места, его 10+ очков по гол+пас и не хватает для большего набора очков...
xG в отрыве от всего не показатель хорошей работы, чтоб в конце сезона просто вкинуть его и сказать: смотрите как у нас всё классно (ещё интересный момент, если брать xG без пенок, то Спартак начинает относительно сильно отставать от Зенита, так, к слову о хорошей позиционке) , по поводу Промеса, просто так взять и перекинуть гол+пас из прошлого сезона нельзя, да, может где-то не везёт, но он и на космические цифры не играет, тоже самое по Соболеву, он сейчас не наиграл даже на 5 голов, команда идёт так плохо не из-за того, что моменты не реализует, а просто потому, что плохо играет и оправдываться тем, что перенестие гол+пас из прошлого сезона и мы уже в топе - бред. Перенесите гол+пас в перерасчёта на минуты Мантуана на это сезон и Зенит выиграл бы все матчи в этом сезоне, по моему звучит бредово)
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sergspartak
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не понял почему Соболев на лавке, по мне, Промеса не хватит на 90 минут...
Пускай посидит, плохо играет, с запаса может выйдет на замену более мотивированным. Промеса если форвардом ставить то сил хватит, там бегать меньше чем на фланге.
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ahmsurim
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не понял почему Соболев на лавке, по мне, Промеса не хватит на 90 минут...
а на 65?
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