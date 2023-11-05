Абаскаль о Соболеве в запасе на дерби с «Локо»: «У «Спартака» многие способны сыграть в атаке. Три матча провели по новой схеме»
Гильермо Абаскаль объяснил выбор состава «Спартака» на дерби с «Локомотивом».
– Кто будет центральным нападающим в отсутствие Соболева?
– Мы три матча провели по новой схеме. Соболев в одном из матчей выходил в старте, выходил и на замену. Ничего особого нет, у нас много футболистов, способных сыграть в атаке.
– Насколько большая проблема отсутствие Бабича?
– Это не может не повлиять, но Никита Чернов показал себя хорошо, он заслуживает места в стартовом составе, удачи ему сегодня.
– Как вы против такого «Локомотива» намерены строить свою игру?
– «Локомотив» – хорошая команда, они хорошо используют центр поля и фланги. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы остановить соперника и добиться результата.
– В какой форме Промес, что ждете от него?
– Все хорошо, после матча с «Пари НН» у Квинси и Медины были небольшие повреждения. Оба провели полноценную тренировочную неделю, они готовы.
– Четыре матча подряд вы проигрываете на выезде в Мир РПЛ.
– Это просто статистика, серии всегда когда‑то заканчиваются, – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль
«Локомотив» – «Спартак». Дзюба, Тикнизян, Промес, Медина и Зиньковский в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
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