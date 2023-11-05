Гильермо Абаскаль объяснил выбор состава «Спартака» на дерби с «Локомотивом».

– Кто будет центральным нападающим в отсутствие ?

– Мы три матча провели по новой схеме. Соболев в одном из матчей выходил в старте, выходил и на замену. Ничего особого нет, у нас много футболистов, способных сыграть в атаке.

– Насколько большая проблема отсутствие ?

– Это не может не повлиять, но показал себя хорошо, он заслуживает места в стартовом составе, удачи ему сегодня.

– Как вы против такого « » намерены строить свою игру?

– «Локомотив» – хорошая команда, они хорошо используют центр поля и фланги. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы остановить соперника и добиться результата.

– В какой форме Промес, что ждете от него?

– Все хорошо, после матча с «Пари НН» у Квинси и Медины были небольшие повреждения. Оба провели полноценную тренировочную неделю, они готовы.

– Четыре матча подряд вы проигрываете на выезде в Мир РПЛ.

– Это просто статистика, серии всегда когда‑то заканчиваются, – сказал главный тренер « » Абаскаль

«Локомотив» – «Спартак». Дзюба, Тикнизян, Промес, Медина и Зиньковский в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30

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