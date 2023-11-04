«Соболев не лучший форвард РПЛ. Он слабее Кассьерры и психологически нестабилен. Проблемы с дисциплиной мешают ему стать топ-игроком». Петржела о нападающих

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Матео Кассьерра Александр Соболев Футбол

Властимил Петржела рассказал, почему Александр Соболев не лучший форвард Мир РПЛ.

«Соболев не является лучшим нападающим лиги. У него есть талант, но проблемы с дисциплиной мешают ему стать топ-игроком.

Он слабее Кассьерры как нападающий. К тому же Александр психологически нестабилен. Из-за этого он не может показывать высокий уровень игры на протяжении всего сезона», – заявил бывший главный тренер «Зенита».

В текущем сезоне Соболев отметился 2 голами в 11 матчах Мир РПЛ, а Кассьерра – 10 мячами в 12 играх.

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4 комментария

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Nogoi89
Кассьера, Кордоба, Федя Чалов, Дзюба а потом Соболев
+6
-1
+5
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Доктор Верховцев
Ответ pit4er
Соболев слабее Кассьерры и в цирке выступает
Но в отличие от Кассьерры, он там хотя бы выступает!
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+2
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versus_
В общем, типичный российский спортсмен, характерной чертой которых является недостаточный профессионализм по сравнению с западными. Особенно это проявляется в футболе, пиковой точке спорта. В международных матчах почти всегда проигрыш сопернику в дисциплине и характере, т.е в ключевых особенностях профессионализма. Всегда какой-то игрок недобежит, кто-то провалит, местный тренер забуксует, а настрой всей команды окажется недостаточным.
+1
0
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