«Соболев не лучший форвард РПЛ. Он слабее Кассьерры и психологически нестабилен. Проблемы с дисциплиной мешают ему стать топ-игроком». Петржела о нападающих

Властимил Петржела рассказал, почему Александр Соболев не лучший форвард Мир РПЛ.

«Соболев не является лучшим нападающим лиги. У него есть талант, но проблемы с дисциплиной мешают ему стать топ-игроком.

Он слабее как нападающий. К тому же психологически нестабилен. Из-за этого он не может показывать высокий уровень игры на протяжении всего сезона», – заявил бывший главный тренер « ».

В текущем сезоне Соболев отметился 2 голами в 11 матчах Мир , а Кассьерра – 10 мячами в 12 играх.

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