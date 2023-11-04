«Соболев не лучший форвард РПЛ. Он слабее Кассьерры и психологически нестабилен. Проблемы с дисциплиной мешают ему стать топ-игроком». Петржела о нападающих
Властимил Петржела рассказал, почему Александр Соболев не лучший форвард Мир РПЛ.
«Соболев не является лучшим нападающим лиги. У него есть талант, но проблемы с дисциплиной мешают ему стать топ-игроком.
Он слабее Кассьерры как нападающий. К тому же Александр психологически нестабилен. Из-за этого он не может показывать высокий уровень игры на протяжении всего сезона», – заявил бывший главный тренер «Зенита».
В текущем сезоне Соболев отметился 2 голами в 11 матчах Мир РПЛ, а Кассьерра – 10 мячами в 12 играх.
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