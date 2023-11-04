Камоцци раскритиковал Абаскаля за неспособность найти подход к Соболеву: «У таких талантливых игроков всегда бывают проблемы с поведением. Ваноли добился успеха с Александром»

Франко Камоцци раскритиковал Гильермо Абаскаля.

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна поделился мнением о взаимоотношениях главного тренера красно-белых и нападающего Александра Соболева.

«Соболев – хороший парень и отличный нападающий. Не понимаю критику его поведения, у таких талантливых футболистов всегда бывают проблемы с поведением. Рядом с Сашей должен быть тренер, способный сгладить часть его невоздержанности.

Абаскаль сейчас на это не способен, из-за чего невозможно добиться результата. Паоло Ваноли, наоборот, нашел подход к Соболеву и добился успеха с этим нападающим – вместе они выиграли для «Спартака» Кубок России», – сказал Камоцци.

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