Брат Майну посетил матч «МЮ» и «Борнмута» в футболке с надписью «Свободу Кобби Майну». У хавбека нет ни одной игры в старте в этом сезоне в АПЛ

Брат Кобби Майну пришел на матч «МЮ» с футболке «Свободу Кобби Майну».

Джордан, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед » Кобби Майну, посетил матч команды в рамках АПЛ против «Борнмута» (4:4).

Родственник английского футболиста был замечен на стадионе в футболке, на которой было написано: «Свободу Кобби Майну».

Тем самым брат хавбека отреагировал на то, что футболист получает недостаточно игрового время в составе манкунианцев в нынешнем сезоне, в котором Майну провел 11 матчей в чемпионате Англии, но ни разу не появился на поле в стартовом составе.

Фото: x.com/FabrizioRomano