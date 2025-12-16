Брат Майну посетил матч «МЮ» и «Борнмута» в футболке с надписью «Свободу Кобби Майну». У хавбека нет ни одной игры в старте в этом сезоне в АПЛ
Брат Кобби Майну пришел на матч «МЮ» с футболке «Свободу Кобби Майну».
Джордан, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну, посетил матч команды в рамках АПЛ против «Борнмута» (4:4).
Родственник английского футболиста был замечен на стадионе в футболке, на которой было написано: «Свободу Кобби Майну».
Тем самым брат хавбека отреагировал на то, что футболист получает недостаточно игрового время в составе манкунианцев в нынешнем сезоне, в котором Майну провел 11 матчей в чемпионате Англии, но ни разу не появился на поле в стартовом составе.
4:4 – концерт «МЮ» и «Борнмута»! За шесть минут – из 2:1 в 2:3, за две – из 2:3 в 4:3
Фото: x.com/FabrizioRomano
Что делать с Хаби Алонсо?33655 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости