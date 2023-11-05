Абаскаль об 1:1: «Ничья на тоненького. Игроки «Спартака» бьются друг за друга на поле, но мы еще на этапе становления»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль доволен игрой «Спартака» против «Локомотива».

Красно-белые сыграли вничью с железнодорожниками (1:1) в гостевом матче 14-го тура Мир РПЛ, играя в меньшинстве с конца первого тайма.

– Ничья на тоненького. Особенно после того, что я видел после первого тайма. Игра была под нашем контролем. Нам порой не хватало решительности.

После этого произошло удаление. После удаления нужно было контролировать игру, команда справлялась. Ребята молодцы, жаль, что пропустили гол.

Мы создавали опасные моменты, команда играла компактно, самоотверженно, как единое целое. Этот характер необходим в сложный момент.

Хочу сказать, что я горд тем, что мы показали характер. Ребята бьются друг за друга на поле. Но мы еще на этапе становления.

– Обоюдоострая игра. Моментов создали много, Промес был близок к тому, чтобы забить. Вы сегодня изменили себе, почему вы сидели весь матч? Вы искали что‑то в компьютере?

– Первый раз такое в моей жизни. Важно, чтобы было периферийное видение, чтобы не было взволнованности, чтобы контролировать каждый момент на каждом участке.

Я занял эту позицию, так как зачастую не все видно на поле, чтобы не тратить энергию лишний раз, – сказал главный тренер «Спартака» Абаскаль.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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25 комментариев

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Дмитрий Шеболкин
Молодец Гильермо!
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rcbkz6mrtd
Все наладится ! Верим
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Bartez1986
становления? полтора года становления?
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sergej.shalaev.2016@mail.ru
Я уже со счета сбислся сколько длится этот период становления- когда же вы тренеришки игрочишки наконец то начнете играть как играла команда романцева
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надо искать позитив в сегодняшней игре, при 11на11 у Локо шансов не было, после удаления моменты были в обе стороны и качнуться могло как в одну так и другую сторону, но важный момент команда билась с первой до последней минуты и могла вырвать победу...
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bevooch
Ответ serhio_ramos_
Абаскаль на этапе увольнения.
Жора, перелогиньтесь.
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Никита Самарин
Какой уже тренер говорит, что Спартак находиться на этапе становления (помню ещё Тедеско говорил, что молодая команда, что всё в впереди). Только время идёт, а ничего не меняется 😔.
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Ленид Вилькин
Ничья...в защиту Абаскаля:оптимальный состав на игру,своевременные точные замены,достойное поведение во время матча и спорных ситуациях,визуально смотрелся органичней чем б скажем Черчесов на тренерском мостике.Да и интервью после матча разумное.В команде не чувствуется раздора:все понимают все по строгому спортивному принципу,где играет сильнейший на данный момент....
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Ответ serhio_ramos_
Абаскаль на этапе увольнения.
вот таких матчей тренера трогать не стоит, единственный момент который я так и не понял, почему ни минуты не получил Соболев...
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Олег BURAN
❤️🤍👍☝️
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murzzzzzilka
Я так понимаю, мои кб-братья страстно хотят усатого?
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Невский баклан
Спартак при Абаскале провел 44 игры в РПЛ. В первых 22х играх он набрал 42 очка, во вторых 22х играх он набрал 29 очков. что на 13 очков меньше. Поэтому непонятно становление ли это или ослабление.
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Groznyi2024
Ответ Bartez1986
становления? полтора года становления?
У вас так-то уже 22 года становления с одним случайным чемпионством
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murzzzzzilka
Ответ bro Lo
Я конечно извиняюсь, но что Спартак контролировал? :) до штрафной Спартака Локо долетал, как на попутке. Только реализация ниикакая оказалась
Так и Спартак легко проходил центр поля:) игра была открытой
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