Абаскаль об 1:1: «Ничья на тоненького. Игроки «Спартака» бьются друг за друга на поле, но мы еще на этапе становления»

Гильермо Абаскаль доволен игрой «Спартака» против «Локомотива».

Красно-белые сыграли вничью с железнодорожниками (1:1) в гостевом матче 14-го тура Мир , играя в меньшинстве с конца первого тайма.

– Ничья на тоненького. Особенно после того, что я видел после первого тайма. Игра была под нашем контролем. Нам порой не хватало решительности.

После этого произошло удаление. После удаления нужно было контролировать игру, команда справлялась. Ребята молодцы, жаль, что пропустили гол.

Мы создавали опасные моменты, команда играла компактно, самоотверженно, как единое целое. Этот характер необходим в сложный момент.

Хочу сказать, что я горд тем, что мы показали характер. Ребята бьются друг за друга на поле. Но мы еще на этапе становления.

– Обоюдоострая игра. Моментов создали много, Промес был близок к тому, чтобы забить. Вы сегодня изменили себе, почему вы сидели весь матч? Вы искали что‑то в компьютере?

– Первый раз такое в моей жизни. Важно, чтобы было периферийное видение, чтобы не было взволнованности, чтобы контролировать каждый момент на каждом участке.

Я занял эту позицию, так как зачастую не все видно на поле, чтобы не тратить энергию лишний раз, – сказал главный тренер « » .

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!