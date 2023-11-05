Мостовой об 1:1: «Спартак» – молодцы, проявили характер, потерянный где-то по дороге в Воронеж. Не стеснялись бежать вперед в меньшинстве»
Александр Мостовой похвалил «Спартак» за ничью с «Локомотивом».
Красно-белые сыграли вничью с железнодорожниками (1:1) в гостевом матче 14-го тура Мир РПЛ, играя в меньшинстве с конца первого тайма.
– «Спартак» мне понравился. Учитывая, что играли в меньшинстве, то думаю, те кто не знали об удалении и не поняли бы, что у «Спартака на одного футболиста меньше.
«Спартак» – молодцы, что отстояли ничью, Промес мог принести победу после выхода один на один. Правда, у «Локо» тоже Рыбчинский не забил с пяти метров.
По удалению вопросов нет. Когда это произошло, я сразу сказал, что надо удалять.
– Вы похвалили «Спартак», который здорово сыграл с учетом меньшинства, а что можно сказать про «Локомотив», который большинство не реализовал?
– Здесь заслуга «Спартака», потому что, к моему удивлению, они не стеснялись бежать вперед. Конечно, когда Промес на поле – это сразу другой уровень. Тот же Зиньковский молодец, гол забил.
Сегодня могу только похвалить, проявили характер, который потеряли где-то по дороге в Воронеж, – сказал бывший игрок «Спартака» Мостовой.
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