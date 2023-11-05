Мостовой об 1:1: «Спартак» – молодцы, проявили характер, потерянный где-то по дороге в Воронеж. Не стеснялись бежать вперед в меньшинстве»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Александр Мостовой Квинси Промес Антон Зиньковский Дмитрий Рыбчинский Футбол

Александр Мостовой похвалил «Спартак» за ничью с «Локомотивом».

Красно-белые сыграли вничью с железнодорожниками (1:1) в гостевом матче 14-го тура Мир РПЛ, играя в меньшинстве с конца первого тайма.

– «Спартак» мне понравился. Учитывая, что играли в меньшинстве, то думаю, те кто не знали об удалении и не поняли бы, что у «Спартака на одного футболиста меньше.

«Спартак» – молодцы, что отстояли ничью, Промес мог принести победу после выхода один на один. Правда, у «Локо» тоже Рыбчинский не забил с пяти метров.

По удалению вопросов нет. Когда это произошло, я сразу сказал, что надо удалять.

– Вы похвалили «Спартак», который здорово сыграл с учетом меньшинства, а что можно сказать про «Локомотив», который большинство не реализовал?

– Здесь заслуга «Спартака», потому что, к моему удивлению, они не стеснялись бежать вперед. Конечно, когда Промес на поле – это сразу другой уровень. Тот же Зиньковский молодец, гол забил.

Сегодня могу только похвалить, проявили характер, который потеряли где-то по дороге в Воронеж, – сказал бывший игрок «Спартака» Мостовой.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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16 комментариев

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igls54
Так унизить, игравший больше тайма в большинстве Локо, давно никому не удавалось
+19
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+15
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Tom_York
Александр если вас держат в заложниках, намекните...
Ни слова про Абаскаля!
+8
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Kloufinger
Это неправильный Мостовой! Верните того, настоящего!
+8
-1
+7
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waleri
В Москве это одна команда, на выездах другая. Ничего нового.
+6
-2
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Олег Балятинский
Мостовой? Ты ли это?????
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Магомед Саид Амирханов
Это точно Мостовой?
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Вячеслав Припузов
Достойная игра второй матч к ряду обнадеживает
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Ali
Человек понимает в футболе и чеканки мяча
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Valentin Kompaneytsev
Сегодня царь добрый. Встал с той ноги.
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Ильдар Фарукшин
Царь сегодня прав. Можешь быть адекватным
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bevooch
- Спартак молодцы! Сами, без тренера, проявили характер! Сами организовались и забили. Сами имели шансы в меньшинстве. Но им для победы не хватило тренера, умеющего чеканить мяч.
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Атакующий Юран
Спартак хочется похвалить, не было безволия, да и Локо - не подарок. Хорошая игра - боевая ничья👍
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В небе над Калининградом
Но Абаскаль всё равно ниочём - добавил Царь🤣
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marsel1412
Войско взбунтовалось, говорят царь то ненастоящий!
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Олег Щетников
Бывший царь хвалит Спартак... В лесу медведь сдох - не иначе...
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