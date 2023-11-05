«Спартак» не проигрывает в 10 подряд московских дерби в РПЛ. Лучшая серия была с 2005-го по 2007-й – 14 матчей без поражений

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

«Спартак» не проигрывает в 10 подряд московских дерби в РПЛ.

В 14-м туре Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Красно-белые не проигрывают московским командам в РПЛ в 10 матчах подряд – с августа 2022 года, когда «Спартак» уступил «Динамо» (0:1).

Лучшую серию в московских дерби красно-белые провели в 2005-2007 годах – 14 игр в чемпионате без поражений.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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5 комментариев

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Вячеслав Припузов
Вперёд Спартак! Дальше только победы!
+13
-7
+6
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Ильдар Фарукшин
Сегодня мужики. Вот так всегда держать
+6
-3
+3
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Удар Кержакова
Там половина ничьих наверное.
+3
-2
+1
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молодцы! показатель работы тренера!
+1
0
+1
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