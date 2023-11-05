«Спартак» не проигрывает в 10 подряд московских дерби в РПЛ. Лучшая серия была с 2005-го по 2007-й – 14 матчей без поражений
«Спартак» не проигрывает в 10 подряд московских дерби в РПЛ.
В 14-м туре Мир РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
Красно-белые не проигрывают московским командам в РПЛ в 10 матчах подряд – с августа 2022 года, когда «Спартак» уступил «Динамо» (0:1).
Лучшую серию в московских дерби красно-белые провели в 2005-2007 годах – 14 игр в чемпионате без поражений.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
5 комментариев