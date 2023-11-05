«Спартак» не проигрывает в 10 подряд московских дерби в РПЛ. Лучшая серия была с 2005-го по 2007-й – 14 матчей без поражений

«Спартак» не проигрывает в 10 подряд московских дерби в РПЛ.

В 14-м туре Мир « » сыграл вничью с « » (1:1).

Красно-белые не проигрывают московским командам в РПЛ в 10 матчах подряд – с августа 2022 года, когда «Спартак» уступил « » (0:1).

Лучшую серию в московских дерби красно-белые провели в 2005-2007 годах – 14 игр в чемпионате без поражений.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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