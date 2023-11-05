Зиньковский про 1:1 с «Локо»: «Упустили победу, кажется, – «Спартак» ничем не уступал по игре, хотя у нас было на одного меньше»
Антон Зиньковский считает, что «Спартак» заслужил победу в дерби с «Локомотивом».
Матч «Локомотив» – «Спартак» в рамках 14-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1. Зиньковский открыл счет на 53-й минуте встречи.
– Делись ощущениями от этой ничьей.
– Честно: кажется, как будто упустили 2 очка. Ну, упустили победу. По ощущениям, наверное, ближе к этому.
– Даже несмотря на то, что больше тайма играли в меньшинстве? Поясни.
– Ну, мы повели. В любом случае, в перерыве настраивались на то, чтобы не отходить от своего футбола, играть 4-4-1 – так же, как играли.
Знали, что будут моменты, нужно было только реализовать. Но быстро пропустили, к сожалению. В любом случае, мы имели достаточно моментов. Понятно, что у нас было на одного меньше, но по игре, думаю, ничем не уступали, – сказал полузащитник «Спартака» в эфире «Матч ТВ».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Поэтому Галактионов блестящий молодой и перспективный тренер, а Абаскаль (который младше Галактионова) мошенник, разваливший Спартак.
Ну и очевидно, что у команды в большинстве дома будет ударов.
1,64 против 0,68 по xG, 19:12 по ударам, 5:2 по ударам в створ в пользу Локомотива