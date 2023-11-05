Зиньковский про 1:1 с «Локо»: «Упустили победу, кажется, – «Спартак» ничем не уступал по игре, хотя у нас было на одного меньше»

Антон Зиньковский считает, что «Спартак» заслужил победу в дерби с «Локомотивом».

Матч « » – «Спартак» в рамках 14-го тура Мир завершился со счетом 1:1. Зиньковский открыл счет на 53-й минуте встречи.

– Делись ощущениями от этой ничьей.

– Честно: кажется, как будто упустили 2 очка. Ну, упустили победу. По ощущениям, наверное, ближе к этому.

– Даже несмотря на то, что больше тайма играли в меньшинстве? Поясни.

– Ну, мы повели. В любом случае, в перерыве настраивались на то, чтобы не отходить от своего футбола, играть 4-4-1 – так же, как играли.

Знали, что будут моменты, нужно было только реализовать. Но быстро пропустили, к сожалению. В любом случае, мы имели достаточно моментов. Понятно, что у нас было на одного меньше, но по игре, думаю, ничем не уступали, – сказал полузащитник « » в эфире « ».

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