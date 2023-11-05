Зиньковский про 1:1 с «Локо»: «Упустили победу, кажется, – «Спартак» ничем не уступал по игре, хотя у нас было на одного меньше»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Антон Зиньковский Матч ТВ Футбол

Антон Зиньковский считает, что «Спартак» заслужил победу в дерби с «Локомотивом».

Матч «Локомотив» – «Спартак» в рамках 14-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1. Зиньковский открыл счет на 53-й минуте встречи.

– Делись ощущениями от этой ничьей.

– Честно: кажется, как будто упустили 2 очка. Ну, упустили победу. По ощущениям, наверное, ближе к этому.

– Даже несмотря на то, что больше тайма играли в меньшинстве? Поясни.

– Ну, мы повели. В любом случае, в перерыве настраивались на то, чтобы не отходить от своего футбола, играть 4-4-1 – так же, как играли.

Знали, что будут моменты, нужно было только реализовать. Но быстро пропустили, к сожалению. В любом случае, мы имели достаточно моментов. Понятно, что у нас было на одного меньше, но по игре, думаю, ничем не уступали, – сказал полузащитник «Спартака» в эфире «Матч ТВ».

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45 комментариев

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evgen-elektromen
Лучший в команде на равне с пруцевым
+40
-3
+37
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barnauldiscovery
Ответ evgen-elektromen
Лучший в команде на равне с пруцевым
Дуарте и Рябчук, считаю, тоже хорошо смотрелись
+36
-1
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bevooch
Спартак сыграл с Локомотивом вничью в гостях, играя в меньшинстве 57 минут (с учётом компенсированного). Теперь у обоих команд по 21 очку.
Поэтому Галактионов блестящий молодой и перспективный тренер, а Абаскаль (который младше Галактионова) мошенник, разваливший Спартак.
+29
-7
+22
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Roman
Ответ bevooch
Спартак сыграл с Локомотивом вничью в гостях, играя в меньшинстве 57 минут (с учётом компенсированного). Теперь у обоих команд по 21 очку. Поэтому Галактионов блестящий молодой и перспективный тренер, а Абаскаль (который младше Галактионова) мошенник, разваливший Спартак.
Ну все-таки этим летом Абаскалю привезли игроков на 25 лямов, а Галактионову дали 1 лям евро на Сарвелли, и все. Не стоит про этот аспект забывать
+18
-6
+12
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Вячеслав Припузов
Красавчик сегодня по обводкам и гол забил, так держать!
+13
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bevooch
Ответ Roman
Локо сыграл плохо, но к победе был ближе именно он, о чем говорит статистика: 1,64 против 0,68 по xG, 19:12 по ударам, 5:2 по ударам в створ в пользу Локомотива
Да, но только вот Локомотив первый незаблокированный удар нанес лишь играя в большинстве. Если не считать удар Дзюбы жепой в сторону от ворот за удар.
Ну и очевидно, что у команды в большинстве дома будет ударов.
+14
-6
+8
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Владислав Булгаков
Ответ barnauldiscovery
Дуарте и Рябчук, считаю, тоже хорошо смотрелись
Дуарте хорош.. Кажется Бабич привёз ему яйца
+5
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barnauldiscovery
Ответ Владислав Булгаков
Дуарте хорош.. Кажется Бабич привёз ему яйца
Да он давно нормально смотрится, его уже по привычке критикуют. Он и в Воронеже много раз помог. А вот Рябчук чуть ли не впервые так уверенно сыграл
+5
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Игорь Заварзин
А я с ним соглашусь. Есть ощущение, что Спартаку не хватило пяти минут, чтобы реализовать свои желание победить - в гол. Спасибо сегодня моей команде за волю к победе и настояший Спартаковский характер!
+6
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Roman
Локо сыграл плохо, но к победе был ближе именно он, о чем говорит статистика:
1,64 против 0,68 по xG, 19:12 по ударам, 5:2 по ударам в створ в пользу Локомотива
+7
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КБ Сергей
Ответ bevooch
Спартак сыграл с Локомотивом вничью в гостях, играя в меньшинстве 57 минут (с учётом компенсированного). Теперь у обоих команд по 21 очку. Поэтому Галактионов блестящий молодой и перспективный тренер, а Абаскаль (который младше Галактионова) мошенник, разваливший Спартак.
Я не знаю про Галактионова, но о том, что Абаскаль тренер слабый, говорят результаты команды и качество игры. Абаскалю летом купили четверых игроков «на заказ» и что? Как там Медина? Как Бонгонда? Рябчук сегодня был неплох, но привёз поражение в Кубке. И только Бабич, пока, оправдывает ожидания. Но игры нет, результата нет и надежды на лучшее, уже тоже нет.
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Ильдар Фарукшин
Антоха сегодня красавчик ❤️❤️❤️❤️
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Промес должен был решать...
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Вова Пупкин
Вот прям нашествие КБ-ботов на эту ветку! Я надеялся у Пищевика зомбаков поубавилось, ввиду их паршивых выступлений за последние лет 15. Ан нет. Дурачков, верующих в это КБ среднего уровня РПЛ, меньше не стало. Зомби были, есть и будут...
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Максим Железников
Ответ bevooch
Спартак сыграл с Локомотивом вничью в гостях, играя в меньшинстве 57 минут (с учётом компенсированного). Теперь у обоих команд по 21 очку. Поэтому Галактионов блестящий молодой и перспективный тренер, а Абаскаль (который младше Галактионова) мошенник, разваливший Спартак.
по фактам.
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waleri
С выходом Пиняева паровозы значительно добавили в атаке. Могло качнуться как в одну, так и в другую сторону. В целом считаю абсолютно справедливым резалт.
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Ковш Сосновый
Ответ bevooch
Спартак сыграл с Локомотивом вничью в гостях, играя в меньшинстве 57 минут (с учётом компенсированного). Теперь у обоих команд по 21 очку. Поэтому Галактионов блестящий молодой и перспективный тренер, а Абаскаль (который младше Галактионова) мошенник, разваливший Спартак.
Не льстит себе, оба физруки
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Дмитрий Махаев
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Промес должен был решать...
он в офсайде был, забил бы, то отменили бы.
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Марик05
Ответ Вова Пупкин
Упустили победу?!? Этот чувак что курит? Локо должен был 10 голов забить середняку, но как назло, сбился прицел. Пусть КБ радуются ничьей, потому как реализуй Локо свои моменты, то счёт был бы просто разгромным.
🤣🤣🤣🤣🤣не позорься не пукай
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Марик05
Ответ Вова Пупкин
Нарик05, ты то же самое куришь?😂
Сказочный 🤦‍♂️🤣🤣🤣
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Вова Пупкин
Ответ Максим Железников
Вова прими таблетки. команда вела в счёте в меньшинстве. и у Локомотива моментов даже не было. Спартак стал проседать во втором тайме, но потом опять выровнял игру. конечно он будет говорить что упустили победу, ведь команда вела в счете.
Ты сам не позорься. Посмотри послематчевую статистику и больше не пиши на этом ресурсе.
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Вова Пупкин
Ответ Марик05
Сказочный 🤦‍♂️🤣🤣🤣
Да ты даже НЕ сказочный, а просто КБ🤦😂😂😂
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Марик05
Ответ Вова Пупкин
Да ты даже НЕ сказочный, а просто КБ🤦😂😂😂
Анагъы аму 🤣🤣
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Вова Пупкин
Ответ Марик05
Анагъы аму 🤣🤣
Ты когда бухаешь - закусывай. А то ты на Шарикова сейчас похож. Нечленораздельные звуки сейчас издаёшь.😂😂😂
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Марик05
🤣🤣🤣🤣🤣не позорься не пукай
🤝+!
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