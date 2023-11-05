«Спартак» не обыграл «Локо» впервые с апреля 2022-го. Было 4 победы в дерби подряд

Теги Спартак Локомотив Футбол

«Спартаку» впервые за 5 матчей не удалось обыграть «Локомотив» в дерби.

В матче 14-го тура Мир РПЛ «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1).

В четырех предыдущих встречах «Спартак» одерживал победу. Последний раз красно-белым не удалось обыграть «Локомотив» в апреле прошлого года – тогда железнодорожники одержали победу (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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6 комментариев

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Вячеслав Припузов
Главное самоотдача каждого на поле была, нужно работать дальше и результат будет
+5
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Ильдар Фарукшин
Балдел от игры. Спасибо нашим.
+2
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КБ Сергей
Могли обыграть, даже в меньшинстве, но всё же, ничья - закономерный исход.
+2
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Вячеслав Припузов
Главное и не проиграл, продлив безпроигрышную серию с Локо, по качеству и эмоциям ощущение победы
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Sergio1964
Как обыграть? Кем? Удаление Дуарте с Хлусевичем устроили на ровном месте. Ответный гол Локомотива- Литвинов с Мартинсом вдвоем выбросились на Глушенкова, в итоге Локомотив прошел по центру как нож по маслу. Укушенные мухой цеце Мартинс, Мозес, Зобнин, Соболев, имитирующий прессинг Игнатов, непонятный фрукт Медина играют полезно по 15 минут из 90.
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