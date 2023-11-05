«Спартак» не обыграл «Локо» впервые с апреля 2022-го. Было 4 победы в дерби подряд
«Спартаку» впервые за 5 матчей не удалось обыграть «Локомотив» в дерби.
В матче 14-го тура Мир РПЛ «Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1).
В четырех предыдущих встречах «Спартак» одерживал победу. Последний раз красно-белым не удалось обыграть «Локомотив» в апреле прошлого года – тогда железнодорожники одержали победу (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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