«Спартак» предстал неклассной командой – много беготни, грубейших ошибок, и так из матча в матч. У Абаскаля ни один игрок не вырос, клуб обучает иностранного тренера футболу». Ловчев о 2:3 от «Краснодара»

Евгений Ловчев раскритиковал Гильермо Абаскаля после поражения «Спартака».

«Спартак» уступил « » (2:3) в 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России. В концовке матча был отменен гол с пенальти – главный судья Евгений Буланов, проконсультировавшись с видеоассистентом, решил, что у нападающего в момент удара поехала опорная нога, и он дважды коснулся мяча.

«Конечно, если брать количество голов, публика получила удовольствие. Но если разбирать моменты, «Спартак» предстал неклассной командой – много беготни, много грубейших ошибок. Все продолжается из матча в матч: опять у «Спартака» новый состав, опять ошибки в обороне, опять поражение.

Сколько раз говорится о том, что Абаскаль не определился с составом. Я понимаю, что это , что матч не носил турнирного значения. Но каждый матч витает один и тот же вопрос – увольнять или оставлять Абаскаля. Одни и те же ошибки в обороне. Не говорю, что Денисов – плохой футболист. Он молодой россиянин, надо доверять, но надо и обучать, чтобы прибавлял. А я не вижу, что у Абаскаля футболисты прибавляют. У игроков есть индивидуальные качества, они их на поле проявляют, когда могут.

Много небрежности – у вратаря, у защитников в эпизодах, в отборе. Ахметов простреливает, и один игрок среди четырех спартаковцев забивает. Из раза в раз такое, и я вижу, что что-то хочет нам доказать – то ли что «вы ничего не понимаете в футболе, а я знаю», то ли еще что-то. Но критерий-то один – результат. Очень много поражений для «Спартака», много несуразного, неопределенность с составом.

«Спартак» обучает иностранного тренера футболу. Такое уже было и не раз. Много говорится о том, какой хороший тренер Тедеско – вот он тренирует сборную Бельгии. Так он после «Спартака» работал в клубе Германии, откуда его, называя вещи своими именами, турнули. Сборная Бельгии – да, но пока он там ничего не выиграл. Единственный из иностранцев, который себя хорошо проявил после ухода – это Эмери, он выиграл трофеи.

У «Спартака» я вижу со стороны Абаскаля простую историю – он бесконечно тасует состав, но даже в те моменты, когда получаются хорошие матчи, он все равно меняет состав. Это для меня удивительно – понимаю, что не только один чемпионат, но это 40 матчей за сезон. Вы определитесь со стартовым составом и добивайтесь результата. Это самое главное. Мы говорим о чем угодно применительно к Абаскалю, кроме одного – результата-то нет… Ни один человек у Абаскаля не вырос. Бонгонда приехал, отлично себя проявлял, а теперь нулевой. С Джикией и Соболевым у него что-то происходит. И когда ты это складываешь, понимаешь, что работа неудовлетворительна.

По голу Соболева с пенальти – не понимаю, о чем спорить. Если есть правила, и если Саша коснулся мяча, это нарушение, это формальный подход», – написал бывший футболист « ».

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