Защитник «Спартака» Классен о 2:3 от «Краснодара»: «Пропустили легкие мячи и очень тяжело создавали моменты»

Леон Классен оценил поражение от «Краснодара» (2:3) в Фонбет Кубке России.

— Достаточно тяжелый матч. « » много контролировал мяч в первом тайме, но все равно удалось уйти с победой на перерыв. Пропустили легкие мячи и очень тяжело создавали моменты.

— Сегодня у вас была новая позиция. Расскажите об этом.

— Да, сегодня играл в атаке справа, но при обороне опускался пятым на бровку. Денисов уходил в центр.

— Тяжело ли искать мотивацию к такому матчу? Результат был не важен.

— Мотивация была высокая. Тут все чисто психологически: «Краснодар» идет первым в чемпионате, проиграл уже игру прошлую. Хотелось нанести им еще одно поражение, – сказал защитник « ».

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