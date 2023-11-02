Защитник «Спартака» Классен о 2:3 от «Краснодара»: «Пропустили легкие мячи и очень тяжело создавали моменты»

Теги Спартак ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Леон Классен Футбол

Леон Классен оценил поражение от «Краснодара» (2:3) в Фонбет Кубке России.

— Достаточно тяжелый матч. «Краснодар» много контролировал мяч в первом тайме, но все равно удалось уйти с победой на перерыв. Пропустили легкие мячи и очень тяжело создавали моменты.

— Сегодня у вас была новая позиция. Расскажите об этом.

— Да, сегодня играл в атаке справа, но при обороне опускался пятым на бровку. Денисов уходил в центр.

— Тяжело ли искать мотивацию к такому матчу? Результат был не важен.

— Мотивация была высокая. Тут все чисто психологически: «Краснодар» идет первым в чемпионате, проиграл уже игру прошлую. Хотелось нанести им еще одно поражение, – сказал защитник «Спартака».

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2 комментария

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Вячеслав Припузов
Играл бы слева забил бы очередной классный гол, ну зачем мудрить с перестановками? ,сами себя загояем...в команде достаточно классных игроков на все позиции, нет необходимости закрывать дыры, только Рябчук иноагент в команде...
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Ленид Вилькин
Лучше не скажешь.Сыграли на своем уровне.Классен не худший.Умяров приятно удивил,Мелешин не оправдал.Краснодар давал дышать,играл не плотно.С Локо будет нелегко.
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