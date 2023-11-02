Защитник «Сочи» Литвинов о Соболеве: «По касательной его тронул в штрафной – а он упал, будто убили. Молодец, как и Комличенко»
Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал об игре против Александра Соболева.
Литвинов, игравший в прошлом сезоне за «Краснодар», вспомнил эпизод с назначением пенальти в пользу «Спартака». Тогда красно-белые победили со счетом 4:3, Соболев сделал дубль.
– Играл против Соболева. По касательной его раз тронул в штрафной – а он упал, будто убили. И давать тут пенальти… Не понимаю таких вещей. Мяч скачет, Соболев не прям уже забивает. Давать пенальти за то, что как-то провел по человеку рукой?
Задел ты соперника в столкновении, упал он – понятно. А так чуть чиркнул – и сразу пенальти?
– Соболев маэстро таких эпизодов.
– Молодец, да. Как и Комличенко, – сказал Литвинов.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Театр потерял великого актера!