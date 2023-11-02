Защитник «Сочи» Литвинов о Соболеве: «По касательной его тронул в штрафной – а он упал, будто убили. Молодец, как и Комличенко»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Краснодар Николай Комличенко Александр Соболев Сочи Вячеслав Литвинов Футбол

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал об игре против Александра Соболева.

Литвинов, игравший в прошлом сезоне за «Краснодар», вспомнил эпизод с назначением пенальти в пользу «Спартака». Тогда красно-белые победили со счетом 4:3, Соболев сделал дубль. 

– Играл против Соболева. По касательной его раз тронул в штрафной – а он упал, будто убили. И давать тут пенальти… Не понимаю таких вещей. Мяч скачет, Соболев не прям уже забивает. Давать пенальти за то, что как-то провел по человеку рукой?

Задел ты соперника в столкновении, упал он – понятно. А так чуть чиркнул – и сразу пенальти?

– Соболев маэстро таких эпизодов.

– Молодец, да. Как и Комличенко, – сказал Литвинов.

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22 комментария

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Roman
Ну вчера Соболев оба раза красиво летел, ничего не скажешь. Вроде бревно бревном, а падает, как в театре - элегатно, еще и ножку назад выставляет, как аристократ. Маэстро, одним словом
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+29
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Гусеконь
а в мяч чего не играл?
+23
-5
+18
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Игорь М.
Над Соболевым все смеются уже в чемпионате) этакий шут
+34
-18
+16
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Faust Doc
Ответ Roman
Ну вчера Соболев оба раза красиво летел, ничего не скажешь. Вроде бревно бревном, а падает, как в театре - элегатно, еще и ножку назад выставляет, как аристократ. Маэстро, одним словом
А какая экспрессия с муками и умиранием!
Театр потерял великого актера!
+14
-3
+11
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Антиглор17
Да он и с Краснодаром показал так показал падение, подпрыгнул и рухнул как будто фура сшибла.
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Leonid73
У него нет выхода, а умные пиарщики, видимо, посоветовали «сбить волну» и публично хохмить над собой. Поэтому, - говорил о якобы нырках в бассейне с Комличенко. Но суть не изменилась. Провокации и обманы судей - суть натуры Соболева.
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Остап Бендер
Вчера Соболев при пенальти мяч задел опорной ногой так, что сам бы от такого удара три раза через голову перевернулся! И ещё кричал, что ничего не было
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Назар Игорь
Симуляции у него уже поставлены на авторежим, иначе он не может.
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BaltikaSPb
К дельфинам вообще лучше не приближаться и ни касаться, чуть что те сразу стараются нырнуть
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Roman
Ответ Михон Мясной
Да, сразу видно, что болельщики Локомотива собаку съели на подмечании таких тонкостей: у самих в команде есть Ш....а, который падает в чужой штрафной от дуновения ветерка))
Действительно, Локо славится своими пенальти. Вот, например, статистика пенальти в этом сезоне РПЛ и кубка России. 0, повторяю, 0 пенальти дали Локомотиву за весь этот сезон! В то время, как вчера Соболь в одном матче дважды получил. Так что матчи надо смотреть, а не разбрасываться голословными заявлениями
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denimo21
Ответ Roman
Ну вчера Соболев оба раза красиво летел, ничего не скажешь. Вроде бревно бревном, а падает, как в театре - элегатно, еще и ножку назад выставляет, как аристократ. Маэстро, одним словом
Он когда летит, ножку выставляет, у него ещё и мизинчик немного оттопырен. Месье знает толк
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sancho81
Ответ Игорь М.
Над Соболевым все смеются уже в чемпионате) этакий шут
Да что там в чемпионате) На Евро последнем он какой пенальти нарисовал)))
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Архитектор Мендисабаль
Соболев начал выступать в роли ковёрного...
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lovkac
После футбола надо ехать в америку и реслингом заниматься, там как раз красивые падения ценятся
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Кино Музыка
Плохо что Соболев запомнится только этим. Не помню, были ли в Спартаке подобные игроки.
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Светлана Агейкина
С Соболевым всё ясно, а вот как же Абаскаль одобряет, получается. Для видимости воспитывает, типа, а на деле - двумя руками за.
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Гриша
Комличенко уже имя нарицательное)
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Заборостроитель
Маэстро быть может только один
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