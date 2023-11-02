Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал об игре против Александра Соболева.

, игравший в прошлом сезоне за « », вспомнил эпизод с назначением пенальти в пользу « ». Тогда красно-белые победили со счетом 4:3, Соболев сделал дубль.

– Играл против . По касательной его раз тронул в штрафной – а он упал, будто убили. И давать тут пенальти… Не понимаю таких вещей. Мяч скачет, Соболев не прям уже забивает. Давать пенальти за то, что как-то провел по человеку рукой?

Задел ты соперника в столкновении, упал он – понятно. А так чуть чиркнул – и сразу пенальти?

– Соболев маэстро таких эпизодов.

– Молодец, да. Как и , – сказал Литвинов.

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