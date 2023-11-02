Лапочкин об отмене гола Соболева с пенальти: «Арбитры ВАР могут приблизить, замедлить – нет оснований им не доверять. По телеповторам точного сказать нельзя»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Краснодар Сергей Лапочкин видеоповторы Евгений Буланов Кристофер Мартинс Перейра Александр Соболев Р-Спорт Футбол

Сергей Лапочкин прокомментировал отмену гола Александра Соболева с пенальти.

Форвард «Спартака» заработал и реализовал одиннадцатиметровый в конце игры Фонбет Кубка России, однако гол не был засчитан. Главный судья Евгений Буланов, проконсультировавшись с видеоассистентом, решил, что у нападающего в момент удара поехала опорная нога, и он дважды коснулся мяча.

Матч завершился победой «Краснодара» со счетом 2:3.

«По телеповторам сказать точно, что было второе касание, нельзя. У меня не было точного ощущения, что так и произошло. Другое дело, что арбитры на ВАР могут приблизить, замедлить. У меня нет оснований не доверять их итоговому решению. Значит, они нашли видеодоказательства того, что имело место нарушение.

Что касается судейства в целом, Евгений Буланов отработал на уровне, сам назначил оба пенальти, особых нареканий к нему нет. Был разве что один эпизод в первом тайме, когда Кристофер Мартинс влетел в соперника. Момент на «розовую» карточку, но Буланов не зафиксировал нарушение и не показал хотя бы желтую. Продавливания со стороны Мартинса не было, так что можно было ограничиться предупреждением. В остальном судейство на хорошем уровне», – сказал бывший арбитр ФИФА.

Соболев дважды коснулся мяча при пенальти – спасительный гол «Спартака» отменили

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4 комментария

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Leon9
Ничего не видно,но надо верить🤣🤣🤣🤣
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Вячеслав Припузов
Там ещё навернвка кто нибудь дернулся раньше времени в штрафную или вратарь на один сантиметр вышел за линию ворот, если идти на принцип можно было бы и перебить пенальти
+2
-1
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Krest1983
Лапоть, а почему у меня нет нормального повтора ? Я плачу за эфир (матч премьер) , плачу налоги (матч тв) я тоже хочу нормальный "приближенный" повтор.
+1
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+1
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Thome VII
Нарушение на Соболеве при назначении второго пеналя не фол последней надежды?Вопрос специалистам.
+1
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