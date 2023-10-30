Месси не планируют вручать «Супер Золотой мяч». Единственным обладателем награды был Ди Стефано – он выиграл приз в 1989-м

Теги МЛС Реал Мадрид Лионель Месси Мишель Платини Сборная Аргентины по футболу Йохан Кройфф Альфредо Ди Стефано Золотой мяч Интер Майами Футбол

France Football не планирует вручать Лионелю Месси «Супер Золотой мяч».

«Супер Золотой мяч» – особая награда, единственным обладателем которой по сей день остается Альфредо Ди Стефано, получивший ее в 1989 году. Второе место тогда занял Йохан Кройфф, а третье – Мишель Платини.

Как сообщает Marca, на данный момент возможность вручения «Супер Золотого мяча» Лионелю Месси, который сегодня может стать обладателем 8-го «Золотого мяча», не рассматривается.

Отметим, что Ди Стефано получил «Супер Золотой мяч» спустя 23 года после завершения карьеры футболиста.

Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча» в театре «Шатле» в Париже.

Месси с женой и тремя сыновьями приехал на церемонию вручения «Золотого мяча»

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

45 комментариев

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vincere
Ответ Artem Piatkov
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Главного трофея среди этих двух нет - отдыхай.
+23
-10
+13
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Men77
это что еще за мяч такой?😁
+14
-3
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Женька Овомоела
Ему вручат Золотой Предмяч, if you know what I mean😏
+30
-22
+8
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Си Эм Панк
Ответ Artem Piatkov
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Роналду уже думает где себе купить Супер Дупер Мега Ультра золото-медно-бронзово-платиново-верблюжо кожаный мяч)
+9
-2
+7
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benjamin92
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну это только на следующий год. Потом супер-пупер будет.
Почему так настроен против Месси?
Он у тебя хачапури отобрал?
+8
-4
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Ювентиниус
Эсли 8 зм вручать то точно гномович повеситься!
+7
-4
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Sema32
Ну тогда ждём «Супер-пупер Золотой мяч»
+3
0
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Гамарджоба Генацвале
Почему я должен быть за Месси? Достижения Холланда я считаю более значимыми.
Что ты тут вообще забыл если в тегах нет слова "Украина"?
+2
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007punk
Ответ Artem Piatkov
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на всех ветках будешь ныть, клoyн?
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Pont ham pilat
Криштиану напрягся, услышав о таком.
теперь саудовцам придется ее купить, через пару лет. чтобы стать первым в истории придется добавить ещё приставку " пупер"
+3
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Кирилл Дронов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Почему я должен быть за Месси? Достижения Холланда я считаю более значимыми.
Можно и Тарасова 😭😭😭😭плохая шутка 😜
+1
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Velirpa
Ответ Men77
это что еще за мяч такой?😁
супер ЗМ в следующем году ему вручат, когда уже не будет повода, в любом случае, любой гном ищет золото - это его суть.
+23
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Дмитрий Формусатий
Ответ Men77
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То ли дело ваш бог, поехал за трофеями в Маями
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Men77
Ответ Дмитрий Формусатий
То ли дело ваш бог, поехал за трофеями в Маями
он поехал кайфовать, выиграв все, а твой бог чисто за баблом.
+1
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Hi Hi
Футболист без хет триков на ЧМ априори не может обладать этой наградой. Лишь величайшие футболисты оформляли хет трики на чм
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ДЖИН
Сити клуб года. Юнайтед в урну истории.
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Мгер Цолакян
Всему свое время
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Los Wakas
Платиновый мяч: подержите мое пиво
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Ярик01
Надо десять собрать )
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Эмран Ибрагимов
Ответ Artem Piatkov
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Роналду заслужил,но в очередь за Лёней)
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ДЖИН
Ответ Дмитрий Формусатий
То ли дело ваш бог, поехал за трофеями в Маями
То ли Дима Фома неверующая..
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Против вейперов и маню
Ответ Hi Hi
Футболист без хет триков на ЧМ априори не может обладать этой наградой. Лишь величайшие футболисты оформляли хет трики на чм
Ну тогда Олег Саленко должен был получить мяч, сделанный из металла КАЛИФОРНИЙ-252. Ну или из палладия, на худой конец)))
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