Месси не планируют вручать «Супер Золотой мяч». Единственным обладателем награды был Ди Стефано – он выиграл приз в 1989-м

France Football не планирует вручать Лионелю Месси «Супер Золотой мяч».

«Супер Золотой мяч» – особая награда, единственным обладателем которой по сей день остается Альфредо Ди Стефано, получивший ее в 1989 году. Второе место тогда занял Йохан Кройфф, а третье – Мишель Платини.

Как сообщает Marca, на данный момент возможность вручения «Супер Золотого мяча» Лионелю Месси, который сегодня может стать обладателем 8-го «Золотого мяча», не рассматривается.

Отметим, что Ди Стефано получил «Супер Золотой мяч» спустя 23 года после завершения карьеры футболиста.

Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча» в театре «Шатле» в Париже.

Месси с женой и тремя сыновьями приехал на церемонию вручения «Золотого мяча»

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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