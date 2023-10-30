Месси не планируют вручать «Супер Золотой мяч». Единственным обладателем награды был Ди Стефано – он выиграл приз в 1989-м
France Football не планирует вручать Лионелю Месси «Супер Золотой мяч».
«Супер Золотой мяч» – особая награда, единственным обладателем которой по сей день остается Альфредо Ди Стефано, получивший ее в 1989 году. Второе место тогда занял Йохан Кройфф, а третье – Мишель Платини.
Как сообщает Marca, на данный момент возможность вручения «Супер Золотого мяча» Лионелю Месси, который сегодня может стать обладателем 8-го «Золотого мяча», не рассматривается.
Отметим, что Ди Стефано получил «Супер Золотой мяч» спустя 23 года после завершения карьеры футболиста.
Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча» в театре «Шатле» в Париже.
Месси с женой и тремя сыновьями приехал на церемонию вручения «Золотого мяча»
Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Он у тебя хачапури отобрал?
теперь саудовцам придется ее купить, через пару лет. чтобы стать первым в истории придется добавить ещё приставку " пупер"