«Лучше вручить два «Золотых мяча» – Холанду и Месси». Рахимов о призе

Теги Рубин Рашид Рахимов Манчестер Сити МЛС премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Интер Майами Эрлинг Холанд Чемпионат.com Футбол

Рашид Рахимов считает, что в этом году надо вручить два «Золотых мяча».

«На сегодняшний день небольшое предпочтение отдаю Холанду. Но и Месси стал чемпионом мира и сейчас поднял «бум» в Америке. А еще лучше будет, если будет два «Золотых мяча» (смеется).

Мы видим, что, пока есть Месси, бороться сложно. Но нужно отметить молодого Холанда, который проявил себя с наилучшей стороны.

У Холанда проблема в том, что со сборной Норвегии далеко не пройти, у Месси же сборная Аргентины.

И до сих пор Лионель поддерживает свой уровень, оправдывает свое имя. Очень сложно сравнить эти вещи. Было бы неплохо вручить сразу две награды», – сказал главный тренер «Рубина» Рахимов.

Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча». Мероприятие проходит в театре «Шатле» в Париже.

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24 комментария

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Crawling
Шпала-забивала из команды машины, исчезнувшая в поздних стадиях ПО ЛЧ. Бе🤢 Объективно других кандидатов просто нет. По совокупности КДБ бы дал, но он тоже не наиграл за сезон. Получит Месси.
+8
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Кирилл Конопельченко
Надо менять систему начисления голосов.
Непонятные и никому не известные типы решают кто лучший в мире.
+4
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Artem Piatkov
Помню как в 2020-2021 вручили целый один! Золотой Мяч - Месси :)

Ну а Левандовскому сказали, что перетопчется..
+10
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+3
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Доктор Верховцев
Надо как Хоттабыч — каждому по мячу раздать.
+2
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Statist
На данный момент по своей трансферной стоимости основной состав сборной Норвегии - 314 млн, занимает 6 место в мире.
+1
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Доктор Верховцев
Ответ Гамарджоба Генацвале
Он так и сказал.
Да не! Вообще каждому! Взять расширенный список, построить золотомячную фабрику, налепить мячиков и раздать.
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Бухгалтер2021
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и оба игрокам сити
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Женя Дерунов
Хави с иньестой такие в смысле? а что так можно было?
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Кокич
Лучше вручить две золотые гири — Паниковскому и Балаганову.
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interested
А все остальным - позолоченные.
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факты про футбол
Ответ Bazilic
Холланд далеко с Норвегией не пройдет, у Месси же Аргентина Аргентина - СЕДЬМАЯ по стоимости сборная перед стартом ЧМ, где в старте играют игроки из Севильи и Брайтона
И были вторыми фаворитами до турнира после Бразилии по всем авторитетных изданиях
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Leon Petov
Ответ Artem Piatkov
Помню как в 2020-2021 вручили целый один! Золотой Мяч - Месси :) Ну а Левандовскому сказали, что перетопчется..
Наверное кое-кто обиделся на 8:2)
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Доктор Верховцев
Надо как Хоттабыч — каждому по мячу раздать.
Он так и сказал.
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Oleg
Ответ Oleg
🤡🤣
Как ты мне написала Снейдер за то, что был в финале ЧМ и выиграл ЛЧ.

А Левандовски в 2021 в ЛЧ вылетел в 1/8 от Вильяреала а на Евро занял послндгее место в группе🤣
Как то у вас дебет с кредитом не очень сходится)
Юлии ответ, а то в чс нырнула.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Statist
На данный момент по своей трансферной стоимости основной состав сборной Норвегии - 314 млн, занимает 6 место в мире.
Сколько из этой стоимости Холланд?)
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Statist
Ответ Гамарджоба Генацвале
Сколько из этой стоимости Холланд?)
Больше половины, 180 млн) но даже без Холланда сборная входит в 20 самых дорогих
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