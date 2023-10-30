«Лучше вручить два «Золотых мяча» – Холанду и Месси». Рахимов о призе
Рашид Рахимов считает, что в этом году надо вручить два «Золотых мяча».
«На сегодняшний день небольшое предпочтение отдаю Холанду. Но и Месси стал чемпионом мира и сейчас поднял «бум» в Америке. А еще лучше будет, если будет два «Золотых мяча» (смеется).
Мы видим, что, пока есть Месси, бороться сложно. Но нужно отметить молодого Холанда, который проявил себя с наилучшей стороны.
У Холанда проблема в том, что со сборной Норвегии далеко не пройти, у Месси же сборная Аргентины.
И до сих пор Лионель поддерживает свой уровень, оправдывает свое имя. Очень сложно сравнить эти вещи. Было бы неплохо вручить сразу две награды», – сказал главный тренер «Рубина» Рахимов.
Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча». Мероприятие проходит в театре «Шатле» в Париже.
Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?
Чей «Золотой мяч»? Спорим про Месси, Холанда, Мбаппе и еще трех звезд
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Непонятные и никому не известные типы решают кто лучший в мире.
Ну а Левандовскому сказали, что перетопчется..
А Левандовски в 2021 в ЛЧ вылетел в 1/8 от Вильяреала а на Евро занял послндгее место в группе🤣
Как то у вас дебет с кредитом не очень сходится)
Юлии ответ, а то в чс нырнула.