«Лучше вручить два «Золотых мяча» – Холанду и Месси». Рахимов о призе

Рашид Рахимов считает, что в этом году надо вручить два «Золотых мяча».

«На сегодняшний день небольшое предпочтение отдаю Холанду. Но и Месси стал чемпионом мира и сейчас поднял «бум» в Америке. А еще лучше будет, если будет два « » (смеется).

Мы видим, что, пока есть Месси, бороться сложно. Но нужно отметить молодого Холанда, который проявил себя с наилучшей стороны.

У Холанда проблема в том, что со сборной Норвегии далеко не пройти, у Месси же сборная .

И до сих пор поддерживает свой уровень, оправдывает свое имя. Очень сложно сравнить эти вещи. Было бы неплохо вручить сразу две награды», – сказал главный тренер « » .

Сегодня проходит церемония вручения «Золотого мяча». Мероприятие проходит в театре «Шатле» в Париже.

Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

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