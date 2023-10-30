«Копа Трофи». Беллингем – 1-й, Мусиала – 2-й, Педри – 3-й, Камавинга – 4-й, Гави – 5-й, Хейлунд – 9-й
Названа десятка лучших молодых игроков мира по версии France Football.
20-летний хавбек сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем получил «Копа Трофи».
Награду, названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручают лучшему футболисту мира не старше 21 года.
Топ-10 молодых игроков мира по версии France Football:
1. Джуд Беллингем («Реал», Англия)
2. Джамал Мусиала («Бавария», Германия)
3. Педри («Барселона», Испания)
4. Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид», Франция)
5. Гави («Барселона», Испания)
6. Хави Симонс (ПСВ / «РБ Лейпциг», Нидерланды)
7. Алекс Бальде («Барселона», Испания)
8. Антониу Силва («Бенфика», Португалия)
9. Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед», Дания) и Элье Ваи («Монпелье» / «Ланс», Франция).
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
*если Месси чемпионом МЛС не станет, тогда без шансов
Обязательно ждём полноценный ЗМ в будущем!
( помню, что на гб в список уже нельзя попадать)
Да уж...