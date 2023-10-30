«Копа Трофи». Беллингем – 1-й, Мусиала – 2-й, Педри – 3-й, Камавинга – 4-й, Гави – 5-й, Хейлунд – 9-й

Теги Бавария Ланс Манчестер Юнайтед Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия Бенфика высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу ПСВ Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Барселона Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Дании по футболу Монпелье Раймон Копа РБ Лейпциг Эдуардо Камавинга Элье Ваи Педри Джуд Беллингем Алекс Бальде Хави Симонс Джамал Мусиала Расмус Хейлунд Гави Антониу Силва Футбол

Названа десятка лучших молодых игроков мира по версии France Football.

20-летний хавбек сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем получил «Копа Трофи».

Награду, названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручают лучшему футболисту мира не старше 21 года.

Топ-10 молодых игроков мира по версии France Football:

1. Джуд Беллингем («Реал», Англия)

2. Джамал МусиалаБавария», Германия)

3. Педри («Барселона», Испания)

4. Эдуардо КамавингаРеал Мадрид», Франция)

5. Гави («Барселона», Испания)

6. Хави Симонс (ПСВ / «РБ Лейпциг», Нидерланды)

7. Алекс Бальде («Барселона», Испания)

8. Антониу Силва («Бенфика», Португалия)

9. Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед», Дания) и Элье Ваи («Монпелье» / «Ланс», Франция).

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S. A.
Беллингем ещё года 2 назад заслужил эту награду. А если не будет сбавлять обороты, уже через год будет стоять с Золотым Мячом*

*если Месси чемпионом МЛС не станет, тогда без шансов
+33
-8
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Джуд - это только начало!💪
Обязательно ждём полноценный ЗМ в будущем!
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Беллингем - это уникум. До сих пор не понимаю, на какой позиции он играет, потому что он везде.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nicolas Erfe
Гави и Педри, что лечатся полгода - в 5, а фантастастический Флориан Вирц даже не в 10, клоуны
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
Успехов парню и дальше, потенциал огромный
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Moscwow
Педри переломанный играет по 10 игр в году, как Фати, зря папуаса не номинировали
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эмир Бухарский
А в теории, данную награду можно по несколько раз получать, если в списке были предыдущие номинанты?
( помню, что на гб в список уже нельзя попадать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuller18
Педри за большую часть сезона в лазарете, Гави за кучу фолов. Оба за провал на ЧМ.
Да уж...
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
h4ww7xkqkz
Что в этом списке делает Педри?Я даже не про 3 место ,а про его присутствие в списке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Вахов
Ответ Moscwow
Педри переломанный играет по 10 игр в году, как Фати, зря папуаса не номинировали
У него за прошлый сезон 30 + матчей, откуда ты 10 насчитал?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Ответ Shuller18
Педри за большую часть сезона в лазарете, Гави за кучу фолов. Оба за провал на ЧМ. Да уж...
Беллингем то на ЧМ прям порвал)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий