«Копа Трофи». Беллингем – 1-й, Мусиала – 2-й, Педри – 3-й, Камавинга – 4-й, Гави – 5-й, Хейлунд – 9-й

Названа десятка лучших молодых игроков мира по версии France Football.

20-летний хавбек сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем получил «Копа Трофи».

Награду, названную в честь бывшего полузащитника сборной Франции Раймона Копа, вручают лучшему футболисту мира не старше 21 года.

Топ-10 молодых игроков мира по версии France Football:

1. («Реал», Англия)

2. (« », Германия)

3. Педри («Барселона», Испания)

4. (« », Франция)

5. Гави («Барселона», Испания)

6. ( / «РБ Лейпциг», )

7. Алекс Бальде (« », )

8. Антониу Силва («Бенфика», Португалия)

9. Расмус Хейлунд («Манчестер Юнайтед», Дания) и Элье Ваи («Монпелье» / «Ланс», Франция).

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!